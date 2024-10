Was ist Optimierung der Cloud-Kosten?

FinOps, ein Kunstwort aus Finance und DevOps, ist eine Cloud-Finanzmanagement-Praxis, die Unternehmen dabei unterstützt, den Geschäftswert in ihren Hybrid- und Multicloud-Umgebungen zu maximieren. Viele Unternehmen setzen bei der Strategie und Umsetzung der Cloud-Kostenoptimierung auf ein funktionsübergreifendes FinOps-Team, das sich aus Mitgliedern der IT-, Finanz- und Technikabteilung zusammensetzt, um die finanzielle Verantwortlichkeit in die Cloud zu bringen.

FinOps-Praktiken stützen sich auf Berichterstattung und Automatisierung, um die Rendite zu steigern, indem kontinuierlich Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung identifiziert und Maßnahmen zur Cloud-Optimierung in Echtzeit ergriffen werden. Durch die Automatisierung ihrer dynamischen Ressourcen können Unternehmen auch sicherstellen, dass die zugrunde liegende Infrastruktur ihrer Cloud-Umgebung stets den Service-Level-Zielen entspricht.

Laut der FinOps Foundation werden bei einer ausgereiften FinOps-Praxis mehr als 90 % der Cloud-Ausgaben zugewiesen, sodass nur ein geringer Unterschied zwischen den prognostizierten und den tatsächlichen Ausgaben besteht.