Was sind die Vorteile von Blockchain?

Die Vorteile der Blockchain-Technologie sind die Erhöhung von Vertrauen, Sicherheit und Transparenz unter den Mitgliedsorganisationen durch die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Daten, die über ein Unternehmensnetzwerk ausgetauscht werden, sowie Kosteneinsparungen durch neue Effizienzsteigerungen.
Blockchain für Unternehmen verwendet ein gemeinsames und unveränderliches Hauptbuch, auf das nur Mitglieder mit entsprechender Berechtigung zugreifen können. Die Mitglieder des Netzwerks legen fest, welche Informationen die einzelnen Unternehmen oder Mitglieder sehen können und welche Aktionen sie durchführen können. Blockchain wird manchmal als „trustless“ (vertrauensloses) Netzwerk bezeichnet – nicht, weil Geschäftspartner einander nicht vertrauen, sondern weil sie es nicht müssen.
Dieses Vertrauen basiert auf der verbesserten Sicherheit, der größeren Transparenz und der sofortigen Rückverfolgbarkeit von Blockchain. Neben Vertrauensfragen bietet die Blockchain-Technologie noch weitere geschäftliche Vorteile, darunter Kosteneinsparungen durch höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Automatisierung. Durch die erhebliche Reduzierung von Papierkram und Fehlern senkt die Blockchain die Gemeinkosten und Transaktionskosten erheblich und reduziert oder eliminiert die Notwendigkeit, dass Dritte oder Zwischenhändler Transaktionen überprüfen.
Ihre Daten sind sensibel und von entscheidender Bedeutung, und die Blockchain kann die Art und Weise, wie Sie Ihre kritischen Informationen betrachten, erheblich verändern. Durch die Erstellung eines Datensatzes, der nicht geändert werden kann und durchgehend verschlüsselt ist, hilft die Blockchain, Betrug und nicht autorisierte Aktivitäten zu verhindern.
Sie können Datenschutzprobleme in der Blockchain lösen, indem Sie personenbezogene Daten anonymisieren und Zugriffsbeschränkungen verwenden. Ein Netzwerk aus Computern statt eines einzelnen Servers speichert Informationen, sodass es für Hacker schwierig ist, Daten einzusehen.
Ohne Blockchain muss jedes Unternehmen eine separate Datenbank führen. Da die Blockchain ein verteiltes Hauptbuch verwendet, werden Transaktionen und Daten an mehreren Orten identisch aufgezeichnet.
Alle Netzwerkteilnehmer mit Zugriffsberechtigung sehen dieselben Informationen zur selben Zeit, wodurch vollständige Transparenz gewährleistet ist. Alle Transaktionen werden unveränderlich aufgezeichnet und mit einem Zeit- und Datumsstempel versehen. Diese Funktion ermöglicht es den Mitgliedern, den gesamten Verlauf einer Transaktion einzusehen, und schließt praktisch jede Möglichkeit für Betrug aus.
Blockchain erstellt einen Prüfpfad, der die Herkunft eines Assets bei jedem Schritt dokumentiert. In Branchen, in denen Verbraucher Bedenken hinsichtlich der Umwelt- oder Menschenrechtsaspekte eines Produkts haben – oder in Branchen, die von Fälschungen und Betrug betroffen sind – hilft dies, den Beweis zu erbringen.
Mit Blockchain ist es möglich, Daten über die Herkunft direkt mit Kunden zu teilen. Rückverfolgbarkeitsdaten können auch Schwachstellen in jeder Lieferkette aufdecken, in der Waren auf einer Laderampe liegen und auf den Transport warten können.
Traditionelle papierlastige Prozesse sind zeitaufwändig, anfällig für menschliche Fehler und erfordern oft die Vermittlung durch Dritte. Durch die Optimierung dieser Prozesse mit Blockchain können Sie Transaktionen schneller und effizienter abschließen.
Sie können Dokumente zusammen mit Transaktionsdetails in der Blockchain speichern, wodurch der Austausch von Papier entfällt. Es ist nicht mehr nötig, mehrere Konten abzugleichen, sodass die Verrechnung und Abwicklung viel schneller erfolgen kann.
„Smart Contracts“ können Transaktionen automatisieren, wodurch Ihre Effizienz weiter gesteigert und der Prozess beschleunigt wird. Nachdem die vorab festgelegten Bedingungen erfüllt sind, löst sie automatisch den nächsten Schritt in der Transaktion oder im Prozess aus.
Smart Contracts reduzieren menschliche Eingriffe und die Abhängigkeit von Dritten, um die Erfüllung der Vertragsbedingungen zu überprüfen. Im Versicherungswesen beispielsweise wird ein Anspruch automatisch vom System beglichen und ausgezahlt, nachdem ein Kunde alle erforderlichen Unterlagen für die Einreichung eines Anspruchs eingereicht hat.
Der Aufbau von Vertrauen zwischen Handelspartnern, die Bereitstellung einer durchgängigen Transparenz, die Rationalisierung von Prozessen und die schnellere Lösung von Problemen mit Blockchain führen zu stärkeren, widerstandsfähigeren Lieferketten und besseren Geschäftsbeziehungen. Zudem können die Beteiligten bei Störungen schneller reagieren. In der Lebensmittelindustrie kann die Blockchain dazu beitragen, die Lebensmittelsicherheit und -frische zu gewährleisten und Abfall zu reduzieren. Im Falle einer Kontamination können Lebensmittel innerhalb von Sekunden statt Tagen bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden.
Wenn Finanzinstitute alte Prozesse und Papierkram durch Blockchain ersetzen, ergeben sich daraus mehrere Vorteile. Zu diesen Vorteilen gehören die Beseitigung von Reibungsverlusten und Verzögerungen sowie die Steigerung der betrieblichen Effizienz in der gesamten Branche, einschließlich des globalen Handels, der Handelsfinanzierung, des Clearings und der Abwicklung, des Privatkundengeschäfts, der Kreditvergabe und anderer Transaktionen.
In einer Branche, die von Datenschutzverletzungen erschüttert wird, kann die Blockchain dem Gesundheitswesen helfen, die Sicherheit von Patientendaten zu verbessern und gleichzeitig den Austausch von Daten zwischen Anbietern, Kostenträgern und Forschern zu erleichtern. Die Kontrolle über den Zugang bleibt in den Händen des Patienten, was das Vertrauen stärkt.
Während pharmazeutische Produkte die Lieferkette durchlaufen, zeichnet das System jede Aktion auf. Der daraus resultierende Prüfpfad ermöglicht die Rückverfolgung eines Artikels vom Ursprung bis zur Apotheke oder zum Einzelhändler, hilft bei der Verhinderung von Fälschungen und ermöglicht es Herstellern, ein zurückgerufenes Produkt in Sekundenschnelle zu lokalisieren.
Blockchain kann Behörden helfen, intelligenter zu arbeiten und Innovationen schneller umzusetzen. Der sichere Austausch von Daten zwischen Bürgern und Behörden kann das Vertrauen stärken und gleichzeitig einen unveränderlichen Prüfpfad für die Einhaltung von Vorschriften, das Vertragsmanagement, das Identitätsmanagement und die Bürgerservices bieten.
Versicherungsunternehmen verwenden Blockchain und Smart Contracts, um manuelle und papierintensive Prozesse wie Underwriting und Schadensregulierung zu automatisieren, die Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen und die Kosten zu senken. Der schnellere, überprüfbare Datenaustausch von Blockchain trägt zur Reduzierung von Betrug und Missbrauch bei.
