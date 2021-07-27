Was sind die Vorteile von Blockchain?

Blockchain für Unternehmen verwendet ein gemeinsames und unveränderliches Hauptbuch, auf das nur Mitglieder mit entsprechender Berechtigung zugreifen können. Die Mitglieder des Netzwerks legen fest, welche Informationen die einzelnen Unternehmen oder Mitglieder sehen können und welche Aktionen sie durchführen können. Blockchain wird manchmal als „trustless“ (vertrauensloses) Netzwerk bezeichnet – nicht, weil Geschäftspartner einander nicht vertrauen, sondern weil sie es nicht müssen.

Dieses Vertrauen basiert auf der verbesserten Sicherheit, der größeren Transparenz und der sofortigen Rückverfolgbarkeit von Blockchain. Neben Vertrauensfragen bietet die Blockchain-Technologie noch weitere geschäftliche Vorteile, darunter Kosteneinsparungen durch höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Automatisierung. Durch die erhebliche Reduzierung von Papierkram und Fehlern senkt die Blockchain die Gemeinkosten und Transaktionskosten erheblich und reduziert oder eliminiert die Notwendigkeit, dass Dritte oder Zwischenhändler Transaktionen überprüfen.