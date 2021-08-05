Was ist ein digitaler Zwilling?

Sowohl Simulationen als auch digitale Zwillinge verwenden digitale Modelle, um die verschiedenen Prozesse eines Systems nachzubilden. Ein digitaler Zwilling erzeugt allerdings eine virtuelle Umgebung, die für Forschungszwecke wesentlich aussagekräftiger ist. Der Unterschied zwischen einem digitalen Zwilling und einer Simulation ist im Wesentlichen eine Frage des Maßstabs: Während eine Simulation häufig einen bestimmten Prozess untersucht, kann ein digitaler Zwilling eine beliebige Anzahl nützlicher Simulationen ausführen, um mehrere Prozesse zu untersuchen. Der Maßstab ist also ein ganz anderer: Digitale Zwillinge bilden ein komplexes Konstrukt mithilfe einzelner Simulationen ab. Bei Letzteren handelt es sich also eher um einen Teilaspekt von digitalen Zwillingen als um eine Alternative.

Es bestehen allerdings noch weitere Unterschiede. Simulationen profitieren beispielsweise in der Regel nicht von Echtzeitdaten. Digitale Zwillinge hingegen sind auf einen wechselseitigen Informationsfluss ausgelegt. Dieser entsteht, wenn Objektsensoren relevante Daten an den Systemprozessor liefern, und findet dann erneut statt, wenn die vom Prozessor erstellten Erkenntnisse an das ursprüngliche Quellobjekt zurückgegeben werden.

Durch bessere und fortlaufend aktualisierte Daten aus einer Vielzahl von Bereichen in Kombination mit der zusätzlichen Rechenleistung, die eine virtuelle Umgebung mit sich bringt, können digitale Zwillinge eine größere Menge von Problemen aus weitaus mehr Blickwinkeln untersuchen als Standardsimulationen. Letztendlich bieten sie aufgrund der genannten Aspekte ein größeres Potenzial zur Verbesserung von Produkten und Prozessen.