Was ist nachhaltige Beschaffung?

Bei der ökologischen Nachhaltigkeit geht es darum, Umweltprobleme wie den Klimawandel zu bekämpfen. Unternehmen könnten sich beispielsweise dafür entscheiden, ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, indem sie sich von endlichen Ressourcen wie fossilen Brennstoffen verabschieden und zunehmend erneuerbare Energiequellen nutzen.



Soziale Nachhaltigkeit ist noch nicht so klar definiert, obwohl vorgeschlagen wurde, dass sie alle menschlichen Aktivitäten umfasst und dass alle Bereiche der Nachhaltigkeit im Grunde auf die soziale Komponente zurückgehen. Soziale Nachhaltigkeit stellt die Menschenrechte in den Vordergrund und erkennt an, dass das Wohlergehen aller Menschen die Langlebigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit einer Gesellschaft bestimmt.

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit bezieht sich darauf, dass Unternehmen nachhaltig (d. h. rentabel) sind. Manchmal scheint dies im Widerspruch zur ökologischen Nachhaltigkeit zu stehen, obwohl viele Unternehmen wichtige Schritte unternommen haben, um Nachhaltigkeit in ihr Geschäft zu integrieren, etwa durch mehr umwelt- und sozialbewusste Praktiken wie eine nachhaltige Beschaffung.