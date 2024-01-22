Was ist Hybrid Cloud Management?

Ein Hybrid-Cloud-Modell für Unternehmen ist in der Regel in eine Multicloud integriert. Diese bezieht sich auf Cloud-Computing-Services von mehr als einem Cloud-Provider. Mit dem Multicloud-Ansatz können Unternehmen Services von verschiedenen Cloud-Anbietern auswählen und so verhindern, von einem einzelnen Anbieter abhängig zu werden. Mit einer hybriden Multicloud-Umgebung vermeiden Unternehmen eine Anbieterbindung und profitieren von einer verbesserten Flexibilität und Kostenkontrolle.

Eine hybride Multicloud-Umgebung ist entscheidend für die Unterstützung von Microservices (oder Microservice-Architekturen), eine Herangehensweise an die Entwicklung von cloudnativer Software, bei der die Software kleinere unabhängige Services enthält, die über Programmierschnittstellen (API) kommunizieren. Anders als beim herkömmlichen monolithischen Ansatz ermöglichen Microservices DevOps und anderen Entwicklungsteams das Ansprechen einzelner Services als getrennte Einheiten, was die Entwicklung, Tests und Bereitstellung der Cloud vereinfacht.

Microservices werden in Containern bereitgestellt – überschaubare Software-Pakete, die nur aus dem Anwendungscode und für die Ausführung erforderlichen, virtualisierten Betriebssystemabhängigkeiten bestehen. Eine Plattform für die Container-Orchestrierung – in der Regel Docker Swarm oder Kubernetes– automatisiert dann die Bereitstellung über Cloud-Umgebungen hinweg.

Das hybride Multicloud-Management ist für die IT-Infrastruktur großer Unternehmen zum Standardmodell geworden. Mehr als 97 % der Unternehmen verwenden mehr als eine Cloud und bei den meisten von ihnen sind es sogar zehn oder mehr Clouds(PDF).