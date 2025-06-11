Da Unternehmen Tausende von Benutzerkonten über lokale Systeme, Cloud-Services und Software-as-a-Service-Anwendungen (SaaS) verwalten, wird es immer komplexer, nachzuverfolgen, wer Zugriff auf welche Daten hat.

Jede digitale Identität – egal, ob sie einen Benutzer, ein Gerät oder eine Anwendung repräsentiert – ist ein potenzieller Zugriffspunkt auf kritische Systeme und sensible Daten. Ohne eine ordnungsgemäße Governance bringt dieses weitläufige Ökosystem erhebliche Sicherheitsrisiken und Compliance-Herausforderungen mit sich.

Laut dem IBM® Cost of a Data Breach Report sind gestohlene oder kompromittierte Zugangsdaten der häufigste anfängliche Angriffsvektor, der für 16 % der Datenschutzverletzungen verantwortlich ist. Wenn Hacker an legitimierte Zugangsdaten gelangen, können sie sich frei in Netzwerken bewegen und auf sensible Daten und Systeme zugreifen.

Identitätsmanagement- und -verwaltungslösungen schützen vor identitätsbasierten Angriffen und verhindern potenzielle Datenverletzungen.

IGA-Tools können die Benutzerbereitstellung automatisieren, Zugriffsrichtlinien implementieren und regelmäßige Zugriffsüberprüfungen während des gesamten Identitätslebenszyklus durchführen, vom Onboarding bis zum Entzug der Berechtigungen beim Offboarding. Diese Funktionen bieten Unternehmen mehr Kontrolle über Benutzerberechtigungen und -aktivitäten, wodurch der Missbrauch von Berechtigungen leichter erkannt und unterbunden werden kann.

IGA-Lösungen tragen auch dazu bei, die kontinuierliche Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) und dem Sarbanes-Oxley (SOX) Act zu gewährleisten. IGA hilft sicherzustellen, dass der Zugriff auf sensible Systeme und Daten korrekt zugewiesen und regelmäßig reviews wird, und generiert gleichzeitig Prüfprotokolle zur Unterstützung interner und externer Audits.