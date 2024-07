Funktionen

Merkmale von Db2 Warehouse Dateningenieure, Unternehmensarchitekten und Entwickler können eine einzige, cloudnative Engine für die nächste Generation von Analyse-Workloads verwenden und Daten für KI freigeben.

KI-gestütztes Workload-Management Mit Db2 Warehouse können Sie Ihre Analysekosten mit elastischer Skalierung und einer cloudnativen Architektur, die auf der Trennung von Speicher und Rechenleistung sowie kosteneffizienter Object Storage basiert, unter Kontrolle bringen. Mit KI-gestütztem Workload-Management können Sie Ressourcen automatisch auf der Grundlage Ihrer Preis-Leistungs-Anforderungen verteilen.

Vereinheitlichung und gemeinsame Nutzung von Daten für KI mit offenen Formaten Die Unterstützung offener Formate, einschließlich Apache Iceberg, Parquet, ORC und CSV, ermöglicht den sicheren Datenaustausch im gesamten Unternehmen. Geben Sie Daten in Iceberg mit IBM watsonx.data Lakehouse frei und nutzen Sie mehrere Abfrage-Engines wie Presto und Apache Spark, um Ihre Workloads aus Kosten- und Leistungsgründen zu erweitern. Mehr erfahren

Leistungsstarke Dashboards und Erkenntnisse mit hoher Performance Erstellen Sie Dashboards und Berichte in Echtzeit mit einer Kombination aus In-Memory- und Spaltenspeicherdatenabruf, maximierter CPU-Verarbeitung und Überspringen von Daten, die eine schnellere Eingabe und Ausgabe für Ihre gemischten analytischen und operativen Workloads in der Cloud ermöglicht.

Kontinuierliche Verfügbarkeit und Disaster Recovery Verwaltung von Ausfallzeiten mit kontinuierlicher Verfügbarkeit (99,999 %) und sofortiger Wiederherstellung innerhalb eines Clusters. Die cloudnative Architektur von Db2 bietet mehrere Ausfallsicherheitsebenen mit verwalteten Berechnungen, hochverfügbarem Speicher und Cloud-übergreifender Replikation.

Datengesteuerte Sicherheit Db2 wurde für die Einhaltung von HIPAA und DSGVO entwickelt und bietet eine durchgängige Sicherheit, die Daten in Bewegung und im Ruhezustand schützt, unbekannte Verhaltensweisen überwacht und erkennt und den Schutz Ihrer Daten gewährleistet. Natürliche Integration mit IBM Knowledge Catalog für zentrale Data Governance und Durchsetzung von Richtlinien.