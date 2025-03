Was ist Delta Lake?

Die Entwicklung des Delta Lake-Formats ebnete den Weg für die Entwicklung von Data Lakehouses.

Lange Zeit verwalteten Unternehmen ihre Daten hauptsächlich in Data Warehouses. Warehouses sind zwar für Analysen und BI nützlich, erfordern jedoch strenge Schemata: Sie funktionieren nicht gut mit unstrukturierten oder halbstrukturierten Daten, die in einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend in KI und ML investieren, immer häufiger vorkommen und an Bedeutung gewinnen.

Das Aufkommen von Data Lakes in den frühen 2010er Jahren gab Unternehmen die Möglichkeit, alle Arten von Daten aus allen möglichen Datenquellen an einem Ort zusammenzufassen.

Data Lake haben jedoch ihre eigenen Probleme. Es fehlt ihnen oft an Qualitätskontrollen. Sie unterstützen keine ACID-Transaktionen und es ist nicht einfach, sie direkt abzufragen.

Um Daten nutzbar zu machen, mussten Unternehmen oft separate ETL-Pipelines (Extrahieren, Transformieren und Laden) von Daten aufbauen, um Daten aus einem Lake in ein Warehouse zu verschieben.

Delta Lake kam 2016 auf den Markt und erweiterte Data Lakes um ACID-Transaktionen, Schemadurchssetzung und „Zeitreisen“, was ihre Zuverlässigkeit für direkte Abfragen und Analysen erhöhte.

Delta Lake wurde 2019 als Open-Source-Lösung zur Verfügung gestellt und spielte eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Data-Lakehouse-Architektur, welche die Flexibilität von Data Lakes mit der Leistung von Data Warehouses kombiniert.

Viele Unternehmen erstellen Data Lakehouses, indem sie eine Delta Lake-Speicherebene auf einem bestehenden Data Lake aufbauen und diesen mit einer Datenverarbeitungsengine wie Spark oder Hive integrieren.

Data Lakehouses tragen zur Unterstützung der Datenintegration bei und optimieren die Datenarchitektur, indem sie die Notwendigkeit beseitigen, separate Data Lakes und Warehouses zu unterhalten, was zu Datensilos führen kann.

Diese gestrafften Architekturen wiederum tragen dazu bei, dass Data Scientists, Data Engineers und andere Benutzer auf die benötigten Daten zugreifen können, wenn sie sie benötigen. KI- und ML-Workloads sind häufige Anwendungsfall für Delta Lake-gestützte Data Lakehouses.

Data Lakes sind für diese Workloads an sich bereits nützlich, da sie große Mengen strukturierter, unstrukturierter und halbstrukturierter Daten speichern können.

Durch die Hinzufügung von Funktionen wie ACID-Transaktionen und Schemadurchsetzung trägt Delta Lake dazu bei, die Datenqualität und Zuverlässigkeit von Trainingsdaten auf eine Weise zu gewährleisten, wie es bei gewöhnlichen Data Lakes nicht möglich ist.