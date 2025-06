Was ist ein Data Mart?

Data Marts, Data Warehouses und Data Lakes sind wichtige zentrale Datenspeicher, aber sie dienen unterschiedlichen Zwecken innerhalb eines Unternehmens.

Ein Data Warehouse ist ein System, das Daten aus verschiedenen Quellen in einem einzigen, zentralen und einheitlichen Datenspeicher zusammenfasst, um Data Mining, künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen zu unterstützen, was letztlich anspruchsvolle Analysen und die Business Intelligence verbessern kann. Durch diesen strategischen Erfassungsprozess konsolidieren Data-Warehouse-Lösungen die Daten aus den verschiedenen Quellen, um sie in einer einheitlichen Form verfügbar zu machen.

Ein Data Mart (wie oben erwähnt) ist eine konzentrierte Version eines Data Warehouse, die eine kleinere Teilmenge von Daten enthält, die für ein einzelnes Team oder eine ausgewählte Gruppe von Benutzern innerhalb eines Unternehmens wichtig sind und benötigt werden. Ein Data Mart wird aus einem bestehenden Data Warehouse (oder anderen Datenquellen) durch ein komplexes Verfahren erstellt, das mehrere Technologien und Tools umfasst. Dabei wird eine physische Datenbank konzipiert und aufgebaut und mit Daten befüllt, woraufhin komplizierte Zugriffs- und Verwaltungsprotokolle eingerichtet werden.

Obwohl dies ein anspruchsvoller Prozess ist, ermöglicht er es einem Geschäftsbereich, schneller gezieltere Erkenntnisse zu gewinnen als bei der Arbeit mit einem breiteren Datensatz aus dem Data Warehouse. Beispielsweise können Marketingteams von der Erstellung eines Data Marts aus einem bestehenden Warehouse profitieren, da ihre Aktivitäten in der Regel unabhängig vom Rest des Unternehmens durchgeführt werden. Daher benötigt das Team keinen Zugriff auf alle Unternehmensdaten.

Auch ein Data Lake ist ein Repositorium für Daten. Ein Data Lake bietet massiven Speicherplatz für unstrukturierte oder Rohdaten, die aus mehreren Quellen stammen, aber noch nicht für die Analyse verarbeitet oder aufbereitet wurden. Da Daten in einem Rohformat gespeichert werden können, sind Data Lakes leichter zugänglich und kostengünstiger als Data Warehouses. Die Daten müssen vor der Aufnahme nicht bereinigt oder verarbeitet werden.

Beispielsweise können Behörden Technologien einsetzen, um Daten zum Verkehrsverhalten, zum Stromverbrauch und zu Wasserwegen zu erfassen und in einem Data Lake zu speichern, während sie überlegen, wie sie diese Daten nutzen können, um „intelligentere Städte“ mit effizienteren Dienstleistungen zu schaffen.