Wie unser Engagement für Ethik, Vertrauen und Transparenz IBM von anderen unterscheidet

Aufstrebende Technologien und die rasante Entwicklung von Innovationen werfen Fragen und Herausforderungen auf dem Marktplatz auf. Bei IBM bringen wir seit mehr als einem Jahrhundert neue Technologien verantwortungsvoll und mit klarem Ziel auf den Markt. Und wir wissen, dass niemand diese Herausforderungen allein bewältigen kann. Gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern, Forschern, Kunden und anderen Stakeholdern bemühen wir uns proaktiv, diese sich verändernden Szenarien zu verstehen und technologische und politische Schutzmaßnahmen zu entwickeln.
Wie aus dem IBM Impact Report hervorgeht, arbeiten wir intensiv daran, unseren Branchenkollegen, Partnern und anderen Führungskräften als Beispiel dafür zu dienen, wie man durch die Einführung einer Technologieethik und mit dem Bekenntnis zu Vertrauen und Transparenz in unseren Praktiken und Produkten weltweit einen positiven Einfluss erzielen kann. Hier finden Sie einige Methoden, mit denen IBM daran arbeitet, eine dauerhafte, positive ethische Wirkung zu erzielen.
Für IBM beginnt es mit der Schaffung einer ethischen Kultur im gesamten Unternehmen. Von unserem KI-Ethikrat und unseren Grundsätzen und Säulen des Vertrauens und der Transparenz bis hin zu unseren Bemühungen um Datenschutz und Sicherheit legen wir größten Wert auf ethische und transparente Praktiken.
Im Zentrum der Bemühungen von IBM um vertrauenswürdige Technologien steht der KI-Ethikrat, der sich aus einer vielfältigen Gruppe von Stakeholdern aus dem gesamten Unternehmen zusammensetzt. Diese werden zusammengebracht, um Entscheidungen auf der Grundlage unserer Prinzipien zu treffen und diese in die Praxis umzusetzen. Dieser Rat integriert die Grundsätze des Unternehmens in die Geschäfts- und Produktentscheidungsfindung ein.
Eine weitere wichtige Maßnahme, mit der IBM die Verantwortung für die Technologie in den Vordergrund stellt, ist die Anwendung der Prinzipien von IBM für Vertrauen und Transparenz und unserer Säulen für vertrauenswürdige KI auf die Produkte, die wir entwerfen, entwickeln und nutzen. Als Mitglied der Data & Trust Alliance, die nützliche Tools und Ressourcen wie die Schutzmaßnahmen gegen algorithmische Voreingenommenheit für die Belegschaft sowie verantwortungsbewusste Daten- und KI-Sorgfalt bei Fusionen und Übernahmen herausgegeben hat, arbeiten wir auch daran, branchenweit Best Practices zu etablieren. Darüber hinaus haben wir Tools entwickelt, um sicherzustellen, dass KI-Systeme ethischen Grundsätzen entsprechen. So haben wir beispielsweise Frameworks und Produkte wie IBM® Design for Sustainability, IBM® OpenPages mit Watson, IBM® Watson Knowledge Catalog und IBM® KI FactSheets entwickelt.
Unsere Arbeit erstreckt sich auch auf unsere Bemühungen um Datenschutz und Datensicherheit. IBM verfolgt beispielsweise einen vielschichtigen Risikomanagement-Ansatz, um Cybersicherheitsrisiken aufzudecken und zu begegnen. Dazu gehören Richtlinien und Verfahren, nach denen IBM seine Infrastruktur und Daten verwaltet, sowie Bewertungen technischer Kontrollen und Methoden zur Aufdeckung neuer Risiken. Zum Beispiel enthalten die Datensicherheits- und Datenschutzprinzipien von IBM ein umfassendes Paket an Datensicherheits- und Datenschutzverpflichtungen gegenüber unseren Kunden, in dem die Branchenstandards, die IBM-Standardpraktiken und regulatorische Anforderungen berücksichtigt werden.
Niemand kann allein eine bessere Zukunft für die nächsten Generationen schaffen. Deshalb geht IBM über das eigene Unternehmen hinaus und unterstützt seine Ökosystempartner, indem es sich für Richtlinien einsetzt, die positive Präzedenzfälle für die Technologieethik schaffen und unserer Gesellschaft und unseren Gemeinschaften zu Wachstum verhelfen können.
Im Jahr 2022 haben wir unser Ziel übertroffen, 1.000 Ökosystempartner in Technologieethik zu schulen. IBM verpflichtet sich nun, bis 2025 1.000 Technologiezulieferer in Technologieethik zu schulen. Darüber hinaus arbeitet IBM daran, seine Lieferanten in solide Praktiken einzubinden, darunter soziale und ökologische Verantwortung, Ethik sowie Risikoplanung/-management.
IBM konzentriert sich darauf, diese ethische Wirkung noch weiter voranzutreiben. Wir binden politische Entscheidungsträger und Führungskräfte weltweit ein, um Ideen zu fördern, die Wachstum und Innovation mit neuen Technologien fördern oder gesellschaftliche Herausforderungen ansprechen können. Zu unseren wichtigsten Advocacy-Themen für 2022 gehören beispielsweise die Unterstützung des CHIPS and Science Act von 2022 und die Verabschiedung des Cybersecurity Incident Reporting for Critical Infrastructure Act im Jahr 2022, der einen gesamtstaatlichen Ansatz zur Vorbereitung und schnellen Reaktion auf Cyberbedrohungen ermöglicht. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie IBM daran arbeitet, einen ethischen Beitrag zu leisten. Mehr über diese und andere Initiativen erfahren Sie in unserem IBM Impact Report 2022.