Wie unser Engagement für Ethik, Vertrauen und Transparenz IBM von anderen unterscheidet

Für IBM beginnt es mit der Schaffung einer ethischen Kultur im gesamten Unternehmen. Von unserem KI-Ethikrat und unseren Grundsätzen und Säulen des Vertrauens und der Transparenz bis hin zu unseren Bemühungen um Datenschutz und Sicherheit legen wir größten Wert auf ethische und transparente Praktiken.

Im Zentrum der Bemühungen von IBM um vertrauenswürdige Technologien steht der KI-Ethikrat, der sich aus einer vielfältigen Gruppe von Stakeholdern aus dem gesamten Unternehmen zusammensetzt. Diese werden zusammengebracht, um Entscheidungen auf der Grundlage unserer Prinzipien zu treffen und diese in die Praxis umzusetzen. Dieser Rat integriert die Grundsätze des Unternehmens in die Geschäfts- und Produktentscheidungsfindung ein.

Eine weitere wichtige Maßnahme, mit der IBM die Verantwortung für die Technologie in den Vordergrund stellt, ist die Anwendung der Prinzipien von IBM für Vertrauen und Transparenz und unserer Säulen für vertrauenswürdige KI auf die Produkte, die wir entwerfen, entwickeln und nutzen. Als Mitglied der Data & Trust Alliance, die nützliche Tools und Ressourcen wie die Schutzmaßnahmen gegen algorithmische Voreingenommenheit für die Belegschaft sowie verantwortungsbewusste Daten- und KI-Sorgfalt bei Fusionen und Übernahmen herausgegeben hat, arbeiten wir auch daran, branchenweit Best Practices zu etablieren. Darüber hinaus haben wir Tools entwickelt, um sicherzustellen, dass KI-Systeme ethischen Grundsätzen entsprechen. So haben wir beispielsweise Frameworks und Produkte wie IBM® Design for Sustainability, IBM® OpenPages mit Watson, IBM® Watson Knowledge Catalog und IBM® KI FactSheets entwickelt.

Unsere Arbeit erstreckt sich auch auf unsere Bemühungen um Datenschutz und Datensicherheit. IBM verfolgt beispielsweise einen vielschichtigen Risikomanagement-Ansatz, um Cybersicherheitsrisiken aufzudecken und zu begegnen. Dazu gehören Richtlinien und Verfahren, nach denen IBM seine Infrastruktur und Daten verwaltet, sowie Bewertungen technischer Kontrollen und Methoden zur Aufdeckung neuer Risiken. Zum Beispiel enthalten die Datensicherheits- und Datenschutzprinzipien von IBM ein umfassendes Paket an Datensicherheits- und Datenschutzverpflichtungen gegenüber unseren Kunden, in dem die Branchenstandards, die IBM-Standardpraktiken und regulatorische Anforderungen berücksichtigt werden.