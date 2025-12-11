Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Jetzt allgemein verfügbar: Überwachen Sie Agenten zur Laufzeit mit watsonx Orchestrate

Diese Version bietet Laufzeittransparenz für Ihre Live-Agenten, sodass Sie die agentische Automatisierung sicher in Ihrem gesamten Unternehmen skalieren können.

Veröffentlicht 11. Dezember 2025
Personen in einem Computerraum, wobei eine Person vor einem großen Bildschirm Daten präsentiert
By Suzanne Livingston

KI-Agenten entwickeln sich von Prototypen zu echten, live eingesetzten Produktions-Workloads. Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps sind Agenten jedoch nicht deterministisch, mehrstufig und toolgesteuert – daher sagt die „Betriebszeit“ allein noch nichts darüber aus, ob sie zuverlässig, sicher oder kosteneffizient arbeiten.

Deshalb freuen wir uns, die allgemeine Verfügbarkeit (GA) der Agentenüberwachung in IBM watsonx Orchestrate bekannt zu geben, die durch die Integration mit IBM watsonx.governance ermöglicht wird.

Neuerungen bei der Agentenüberwachung

Die Agentenüberwachung in watsonx Orchestrate ermöglicht es Entwicklern zu verstehen, wie die Benutzer mit dem Agenten interagieren und wie der Agent arbeitet. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, Agenten zur Laufzeit über ein intuitives Dashboard zu überwachen, das die wichtigsten Metriken anzeigt, sobald die Agenten in Betrieb sind.

Mit der Überwachung können Teams Folgendes tun:

  • Die Leistung einzelner Agenten oder ihres gesamten Agentenkatalogs in Echtzeit auf einen Blick verfolgen;
  • Wichtige KPIs wie Erfolgsraten, Latenz, Token und Treiber verfolgen;
  • Details auf Transaktionsebene analysieren, um genau zu verstehen, was bei einer bestimmten Interaktion des Benutzeragenten geschehen ist;
  • Probleme mithilfe von Trace-gestützten Signalen, die aufzeigen, wo Abläufe unterbrochen werden, Tools fehlschlagen oder sich die Leistung verschlechtert, frühzeitig erkennen.

Warum Überwachung für Agenten wichtig ist

Traditionelle Überwachungsmethoden setzen deterministische Systeme voraus. Agenten unterscheiden sich in drei Punkten:

  • Sie verketten LLM-Aufrufe, Abrufschritte und Tools, so dass Fehler an jeder Stelle des Argumentationspfads auftreten können.
  • Ihre Ausgabequalität kann im Laufe der Zeit schwanken, wenn sich Daten, Prompts oder zugrunde liegende Modelle ändern.
  • Ihre Kosten können je nach Gesprächsverlauf und Tool-Nutzung unerwartet in die Höhe schnellen.

Die Produktionsüberwachung bietet Ihnen „Laufzeit-Wahrheit“, nicht nur Betriebszeit. Sie können verifizieren, ob die Agenten während der Bedienung echter Nutzer präzise, sicher und effizient arbeiten, und Sie können schnell reagieren, wenn dies nicht der Fall ist.

Wie Laufzeitüberwachung funktioniert

Sobald ein Agent bereitgestellt wird, erfasst watsonx Orchestrate automatisch reichhaltige Telemetrie aus jeder Interaktion. Die Benutzeroberfläche für die Laufzeitüberwachung organisiert diese Daten in 3 Ebenen:

  1. Zustand auf Agentenebene: Eine Zusammenfassung über alle bereitgestellten Agenten hilft Ihnen, schnell zu erkennen, welche Agenten erfolgreich sind und welche Aufmerksamkeit benötigen – basierend auf Nutzungsvolumen, Erfolgs-/Fehlerraten und Latenzmustern.
  2. Erkenntnisse auf Nachrichten- und Tool-Ebene: Zeitreihendiagramme zeigen, wie sich die Leistung über Turns und Tool-Aufrufe hinweg entwickelt – damit Sie genau bestimmen können, ob Verzögerungen oder Ausfälle vom LLM, der dem Abrufen oder einem nachgelagerten System stammen.
  3. Erkenntnisse auf Gesprächsebene: Sehen Sie, wie Agenten in kompletten, mehrstufigen Gesprächen abschneiden – nicht nur in einzelnen Interaktionen. Aggregierte Ansichten zeigen, wo Nutzer abspringen und welche Abzweigungen zu Fehlschlägen oder Eskalationen führen. Dies hilft Teams, wiederkehrende Reibungsmuster zu erkennen, den End-to-End-Erfolg zu messen und Verbesserungen zu priorisieren, die die Erledigung von Aufgaben in der Praxis verbessern.

Agent Ops zur Verwaltung des gesamten Agentenlebenszyklus

Die Laufzeitüberwachung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Agent Ops-Strategie und ein kritischer Teil des Agentenentwicklungslebenszyklus. Agent Ops bietet die Möglichkeit, sichere, konforme Agenten zu beobachten, zu bewerten und zu optimieren – unabhängig davon, wo sie erstellt wurden und wo sie ausgeführt werden.

  • Observability: Kunden benötigen eine klare Transparenz darüber, wie sich ihre Agenten verhalten – welche Schritte ausgeführt werden, welche Tools aktiviert werden und welche Antworten erzeugt werden – sowohl während der Entwicklung als auch in der Produktion.  
  • Evaluierung: Stresstests in der Vorproduktionsphase sind immer noch manuell und fehleranfällig; Teams benötigen eine einfache und automatisierte Möglichkeit, ihren Agenten anhand einer Vielzahl von Anwendungsfällen und einer Reihe von Metriken zu testen – von der Treue bis zur Relevanz der Tool-Aufrufe und der Anzahl der Token.
  • Optimierung: Unternehmen haben Schwierigkeiten, aus all diesen Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Um schnell skalieren zu können, benötigen sie eine KI-gestützte Problemerkennung, Ursachenanalyse und umsetzbare Empfehlungen zur Verbesserung der Agenten- und Kostenleistung.

Erste Schritte

Skalieren Sie die Agentenautomatisierung in Ihrem gesamten Unternehmen zuverlässig und sicher, indem Sie Ihre Agenten in der Produktion überwachen.

watsonX Orchestrate 30 Tage lang kostenlos testen

Mehr über IBM watsonx Orchestrate erfahren

Erfahren Sie mehr über IBM watsonx.governance

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate