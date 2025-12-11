Jetzt allgemein verfügbar: Überwachen Sie Agenten zur Laufzeit mit watsonx Orchestrate

KI-Agenten entwickeln sich von Prototypen zu echten, live eingesetzten Produktions-Workloads. Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps sind Agenten jedoch nicht deterministisch, mehrstufig und toolgesteuert – daher sagt die „Betriebszeit“ allein noch nichts darüber aus, ob sie zuverlässig, sicher oder kosteneffizient arbeiten.

Deshalb freuen wir uns, die allgemeine Verfügbarkeit (GA) der Agentenüberwachung in IBM watsonx Orchestrate bekannt zu geben, die durch die Integration mit IBM watsonx.governance ermöglicht wird.