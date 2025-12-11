Jetzt allgemein verfügbar: Überwachen Sie Agenten zur Laufzeit mit watsonx Orchestrate
Diese Version bietet Laufzeittransparenz für Ihre Live-Agenten, sodass Sie die agentische Automatisierung sicher in Ihrem gesamten Unternehmen skalieren können.
KI-Agenten entwickeln sich von Prototypen zu echten, live eingesetzten Produktions-Workloads. Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps sind Agenten jedoch nicht deterministisch, mehrstufig und toolgesteuert – daher sagt die „Betriebszeit“ allein noch nichts darüber aus, ob sie zuverlässig, sicher oder kosteneffizient arbeiten.
Deshalb freuen wir uns, die allgemeine Verfügbarkeit (GA) der Agentenüberwachung in IBM watsonx Orchestrate bekannt zu geben, die durch die Integration mit IBM watsonx.governance ermöglicht wird.
Die Agentenüberwachung in watsonx Orchestrate ermöglicht es Entwicklern zu verstehen, wie die Benutzer mit dem Agenten interagieren und wie der Agent arbeitet. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, Agenten zur Laufzeit über ein intuitives Dashboard zu überwachen, das die wichtigsten Metriken anzeigt, sobald die Agenten in Betrieb sind.
Mit der Überwachung können Teams Folgendes tun:
Traditionelle Überwachungsmethoden setzen deterministische Systeme voraus. Agenten unterscheiden sich in drei Punkten:
Die Produktionsüberwachung bietet Ihnen „Laufzeit-Wahrheit“, nicht nur Betriebszeit. Sie können verifizieren, ob die Agenten während der Bedienung echter Nutzer präzise, sicher und effizient arbeiten, und Sie können schnell reagieren, wenn dies nicht der Fall ist.
Sobald ein Agent bereitgestellt wird, erfasst watsonx Orchestrate automatisch reichhaltige Telemetrie aus jeder Interaktion. Die Benutzeroberfläche für die Laufzeitüberwachung organisiert diese Daten in 3 Ebenen:
Die Laufzeitüberwachung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Agent Ops-Strategie und ein kritischer Teil des Agentenentwicklungslebenszyklus. Agent Ops bietet die Möglichkeit, sichere, konforme Agenten zu beobachten, zu bewerten und zu optimieren – unabhängig davon, wo sie erstellt wurden und wo sie ausgeführt werden.
Skalieren Sie die Agentenautomatisierung in Ihrem gesamten Unternehmen zuverlässig und sicher, indem Sie Ihre Agenten in der Produktion überwachen.
