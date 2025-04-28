Was ist DevOps-Sicherheit?

DevSecOps verteilt und teilt die Sicherheitsverantwortung zwischen den verschiedenen beteiligten Entwicklungs-, Betriebs- und Sicherheitsteams .

Der Bedarf an erhöhter DevOps-Sicherheit ergibt sich aus der allgegenwärtigen Präsenz aktiver Cyberbedrohungen, die Teil der aktuellen Situation geworden sind. Diebstahl und Sabotage sind keine neuen Elemente menschlichen Verhaltens – nur die Art der gestohlenen Materialien und die verwendeten Methoden haben sich geändert. Moderne Piraten suchen lukrative Data Caches statt Goldschätze und nutzen elektronischen Diebstahl, um ihre Verbrechen zu begehen.

Diese Kriminellen sind derart geschickt darin geworden, Cybersicherheitslücken in Softwaresystemen – auf allen Entwicklungsstufen – auszunutzen, dass zukunftsorientierte Unternehmen nun Wege finden, ihren Sicherheitsstatus in jeder Entwicklungsphase zu stärken und zu verbessern. DevSecOps unterstützt in vollem Maße diese Mission, Sicherheitsherausforderungen wie Datenschutzverletzungen und andere Sicherheitslücken zu bekämpfen, wo immer sie im Entwicklungsprozess verborgen sein mögen.

Der Anstieg von DevSecOps markiert einen Wandel in der Einstellung der Unternehmen zu Sicherheitsthemen. Früher wurde die Sicherheit im DevOps-Bereich von vielen Unternehmen eher vernachlässigt. Die Sicherheitsprüfungen wurden zusammen mit anderen abschließenden Prüfungen am Ende des SDLC durchgeführt. Dadurch konnten häufig Silos entstehen, die Schwachstellen verbergen konnten. Die eventuell erforderlichen Korrekturen kosteten sogar noch mehr, als wenn sie früher erkannt und behoben worden wären.

Diese alten Ansichten existieren zwar immer noch, aber für die meisten hat sich DevOps-Sicherheit deutlich weiterentwickelt. DevSecOps ist sich der fortgeschrittenen Komplexität der vielen Arten von Bedrohungen, mit denen Softwareentwicklungsteams heutzutage konfrontiert sind, voll bewusst und versucht, Cybersicherheit in einer früheren Entwicklungsphase zu lösen und die gemeinsame Verantwortung für die Bekämpfung von Sicherheitsrisiken auf mehrere oder alle zugehörigen Teammitglieder zu verteilen.

Dieses Konzept, erhöhte Sicherheit bereits in einem früheren Projektstadium von vornherein zu integrieren, wird als „Shift Left“ bezeichnet. Der Begriff setzt voraus, dass der Betrachter eine Produktionszeitleiste von links nach rechts betrachtet. Shift-Left-Testing bedeutet, dass verstärkte Tests am linken Ende des Diagramms, nahe dem Beginn der Projektaktivitäten, integriert werden.