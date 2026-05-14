Der Wildwuchs von KI-Agenten ist das jüngste Beispiel dafür, dass die Unternehmenstechnologie die organisatorischen Kapazitäten zur Steuerung dieser Technologien überholt. Es handelt sich um ein Muster, das sich mit zunehmender Geschwindigkeit wiederholt. Beispielsweise sind SaaS-Wildwuchs und Schatten-IT darauf zurückzuführen, dass die Cloud-Technologie die Einführung neuer Software erheblich vereinfacht hat – oft ohne Wissen der zentralen IT-Abteilungen.

Das Potenzial von agentischer KI, Arbeitsabläufe zu transformieren und leistungsstarke Mensch-KI-Partnerschaften zu schaffen, hat zu einer breiten Akzeptanz geführt. Laut einer internen Studie von IBM setzt die Mehrheit der Unternehmen bereits in irgendeiner Form KI-Agenten ein.

Angesichts der Vielzahl von KI-Tools, die in der Lage sind, Agenten schnell zu erstellen, erfordert die Entwicklung von Agenten-Tools jedoch nicht mehr unbedingt einen Software-Ingenieur oder einen langwierigen Feinabstimmungsprozess. Tools wie Copilot Studio von Microsoft und AgentForce von Salesforce unterstützen Low-Code- oder No-Code-Optionen zur Agentenentwicklung – leistungsstarke Lösungen, die dennoch eine schnelle Bereitstellung in allen Abteilungen fördern. Dieselbe IBM-interne Studie ergab, dass eine große Anzahl von Unternehmen berichtet, dass die Ausbreitung von KI bereits Sicherheitsrisiken erhöht und zu unnötiger Komplexität führt.

Die Auswirkungen sind erheblich: Fast jede Abteilung eines großen Unternehmens hat die Kapazität, autonome KI-Agenten einzusetzen, aber die Mechanismen zur Kontrolle und Steuerung dieser weitreichenden Netzwerke fehlen. Die Demokratisierung der KI und die Entwicklung von agentenbasierten Plattformen sowie die realen Geschäftsvorteile, die diese Technologien versprechen, machen es jedoch schwierig, sie aufzugeben. Die verantwortungsvolle Steuerung von KI-Agenten erfordert einen zentralisierten und zielgerichteten Ansatz, der das Verhalten der KI-Agenten in großem Maßstab überwacht und optimiert.

Das Fehlen eines skalierbaren Modells zur Steuerung des KI-Einsatzes im gesamten Unternehmen verhindert zudem eine unternehmensweite Koordination. „Es gibt keinen Kunden, bei dem nicht mindestens 60 zufällige KI-Anwendungen im gesamten Unternehmen im Rahmen von Schatten-IT und Schatten-KI im Einsatz sind“, sagte Matt Kosinski kürzlich in einer Folge des IBM-Podcasts „Mixture of Experts“. „Und jede Abteilung und jede Führungskraft behauptet: Ich bin eigentlich derjenige, der dies aus der Beschaffung, der Personalabteilung oder diesem Geschäftsbereich heraus leitet.“