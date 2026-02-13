Indiens KI-Hub im Wert von 200 Mrd. USD & Claude entwickelt einen C-Compiler

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Brauchen KI-Agenten überhaupt noch Menschen? Diese Woche begrüßt Gastmoderator Matt Kosinski von Security Intelligence bei Mixture of Experts Mihai Criveti, Martin Keen und Kush Varshney.

Zunächst beleuchten wir Googles und DeepMinds massive Investition in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar in die KI-Infrastruktur Indiens – „Der größte KI-Infrastrukturdeal der Geschichte“. Geht es hier um Souveränität, Geografie oder um etwas ganz anderes? Außerdem hat Anthropologieforscher Nicholas Carlini Claude genutzt, um selbstständig einen voll funktionsfähigen 100.000 Zeilen langen C-Compiler zu erstellen. Unsere Experten debattieren darüber, ob dies beeindruckend oder unvermeidlich ist und was es für menschliche Entwickler bedeutet. Dann folgt eine ernüchternde Erkenntnis: 36 % der Fähigkeiten von KI-Agenten weisen Sicherheitslücken auf. Zum Schluss diskutieren wir angesichts der Frage nach dem ROI von KI durch IT-Führungskräfte den Wandel von der Frage „Wie?“ zur Frage „Wie viel?“ und ob eine wertorientierte Preisgestaltung alles verändern könnte. All dies und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts.

  • 00:00 – Einführung
  • 1:22 – Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien
  • 7:54 – Claude entwickelt autonom einen C-Compiler
  • 26:25 – Sicherheitslücken in den Fähigkeiten von KI-Agenten
  • 39:44 – Das KI-ROI-Problem: Bewertung von Wert versus Kosten

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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Indiens KI-Hub im Wert von 200 Mrd. USD & Claude entwickelt einen C-Compiler

Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude entwickelt einen C-Compiler in zwei Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
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