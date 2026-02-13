Brauchen KI-Agenten überhaupt noch Menschen? Diese Woche begrüßt Gastmoderator Matt Kosinski von Security Intelligence bei Mixture of Experts Mihai Criveti, Martin Keen und Kush Varshney.
Zunächst beleuchten wir Googles und DeepMinds massive Investition in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar in die KI-Infrastruktur Indiens – „Der größte KI-Infrastrukturdeal der Geschichte“. Geht es hier um Souveränität, Geografie oder um etwas ganz anderes? Außerdem hat Anthropologieforscher Nicholas Carlini Claude genutzt, um selbstständig einen voll funktionsfähigen 100.000 Zeilen langen C-Compiler zu erstellen. Unsere Experten debattieren darüber, ob dies beeindruckend oder unvermeidlich ist und was es für menschliche Entwickler bedeutet. Dann folgt eine ernüchternde Erkenntnis: 36 % der Fähigkeiten von KI-Agenten weisen Sicherheitslücken auf. Zum Schluss diskutieren wir angesichts der Frage nach dem ROI von KI durch IT-Führungskräfte den Wandel von der Frage „Wie?“ zur Frage „Wie viel?“ und ob eine wertorientierte Preisgestaltung alles verändern könnte. All dies und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts.
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude entwickelt einen C-Compiler in zwei Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
Wie lässt sich ein KI-Agent austricksen? Eher schwer, wie sich herausstellt. Die Diskussionsteilnehmer Nick Bradley, Claire Nuñez und Jeff Crume sprechen mit Moderator Matt Kosinski über einige neue Methoden, um KI-Agenten zu kapern und ihre Schutzmechanismen zu durchbrechen.
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Die KI verbessert nicht nur Geschäftsmodelle. Bis 2030 wird sie das Geschäftsmodell darstellen.
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