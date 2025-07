Was ist AI TRiSM?

Fairness beinhaltet oft die Abschwächung oder Beseitigung von Verzerrungen in KI-Modellen und -Daten während des Lebenszyklus der KI-Entwicklung. KI-Modelle absorbieren die Verzerrungen der Gesellschaft, die in ihre Trainingsdaten eingebettet werden können. Eine voreingenommene Datenerhebung, die gesellschaftliche Ungleichheit widerspiegelt, kann zu Schaden für traditionell benachteiligte Gruppen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung, der Einstellung von Mitarbeitern und in anderen Bereichen führen.

Um Verzerrungen in der KI zu erkennen und zu beseitigen, ist die Fähigkeit erforderlich, die KI-Aktivitäten eines Unternehmens zu steuern, zu verwalten und zu überwachen. Dies kann durch KI-Governance erreicht werden, d. h. durch die Schaffung von Richtlinien und Praktiken für die Entwicklung der verantwortungsvollen KI und die Nutzung von KI-Technologien.