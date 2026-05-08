Was ist eine Agenten-Steuerungsebene?

Eine Steuerungsebene ist das System, das KI-Agenten in einem Unternehmen bereitstellt, betreibt, überwacht und steuert.
Jeder einzelne Agent arbeitet in der „Datenebene“, wo er Aufgaben ausführt und mit Tools interagiert. Die Steuerungsebene befindet sich über dieser Ebene als zentrale Kontrollstelle und legt fest, wie Agenten eingesetzt werden, wie sie zusammenarbeiten und welche Regeln ihr Verhalten bestimmen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie sich ein einzelner Agent verhält, konzentriert sich die Kontrollebene darauf, wie mehrere Agenten als Teil eines größeren künstlichen Intelligenzsystems funktionieren.
In einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value gaben 96 % der Unternehmen an, dass sie KI-Agenten bereits in irgendeiner Form einsetzen. Da KI-Agenten in verschiedenen Teams und Anwendungsfällen eingesetzt werden, ist Fragmentierung von Anfang an vorhanden. Agenten werden häufig mit unterschiedlichen Frameworks erstellt, sind mit separaten Datenquellen verbunden und unterliegen inkonsistenten Regeln. Die Steuerungsebene bietet eine gemeinsame Möglichkeit, diese Aktivitäten zu koordinieren und zu überwachen, so dass Unternehmen ihre Agenten bei der Skalierung konsistent verwalten können.
In der Praxis fungiert die Steuerungsebene als Vermittler zwischen den Agenten und den Systemen, von denen sie abhängen. Sie leitet Anfragen weiter, setzt Berechtigungen durch und wendet Richtlinien an, bevor Aktionen ausgeführt werden. Sie bietet außerdem Einblick in das Verhalten der Agenten in der Produktion, einschließlich ihrer Leistung, Nutzung und Ergebnissen.
Dieser Ansatz ermöglicht es, Agenten als koordiniertes System und nicht als Ansammlung isolierter Komponenten zu betreiben. Teams können einheitliche Richtlinien anwenden, den Zugriff auf Tools und Daten kontrollieren und das Verhalten der Agenten im Laufe der Zeit überwachen. In KI-Umgebungen von Unternehmen unterstützt diese Struktur umfassendere agentische KI-Ökosysteme, in denen mehrere KI-Systeme interagieren. Die Steuerungsebene unterstützt auch Iterationen, indem sie Versionierung, Tests und kontrollierte Bereitstellung von Agenten während ihrer Weiterentwicklung ermöglicht.
Es ist sinnvoll, eine Agentensteuerungsebene von einem Modellkontextprotokoll (Model Context Protocol, MCP) zu unterscheiden, da sie auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten:
Die Steuerungsebene konzentriert sich darauf, wie Agenten innerhalb eines größeren Systems agieren, während sich MCP darauf konzentriert, wie ein Modell eine spezifische Anfrage verarbeitet.
Entwickler nutzen es, um Agenten-Workflows zu erstellen und zu testen. Plattformteams nutzen es zur Verwaltung der Infrastruktur und zur Durchsetzung von Standards. Geschäfts- und Betriebsteams nutzen es zur Unterstützung von Compliance, Sicherheit und Verantwortlichkeit.
Eine Agentensteuerungsebene bildet die Grundlage für den strukturierten und skalierbaren Betrieb von Agenten. Es ermöglicht die Koordination zwischen verschiedenen Systemen, gewährleistet eine einheitliche Kontrolle und macht das Verhalten der Agenten im Laufe der Zeit beobachtbar und steuerbar.
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Agentensteuerungsebenen prägen die Organisation und Durchführung von Arbeit in Umgebungen, die auf KI-Agenten angewiesen sind, insbesondere im Zuge der Einführung von Multiagentensystemen in Unternehmen. In diesen Systemen wird die Arbeit über Gruppen von Akteuren koordiniert, anstatt durch isolierte Tools oder Workflows abgewickelt zu werden. Die Steuerungsebene legt fest, wie Aufgaben zugewiesen werden, wie Agenten interagieren und wie Ausgaben validiert werden. Diese Struktur verändert die Art und Weise, wie Teams Prozesse entwerfen und Ergebnisse verwalten.
Ohne eine Steuerungsebene sehen sich Unternehmen mit einer unkontrollierten Ausbreitung von KI-Agenten konfrontiert, die unkoordiniert und unkontrolliert zunehmen. In der IBV-Studie gaben 94 % der Unternehmen an, dass diese unkontrollierte Ausbreitung von KI-Agenten das Sicherheitsrisiko und die Komplexität erhöht. Dies kann den Druck zur Konsolidierung der Anbieter erhöhen, da Teams versuchen, fragmentierte Umgebungen zu vereinfachen, die eine Skalierung der KI erschweren. Zu den häufigsten Herausforderungen bei der Einführung gehören:
Eine Agentensteuerungsebene bewältigt diese Herausforderungen durch die Einführung gemeinsamer Standards, Koordination und Aufsicht. Sie bietet Agenten eine einheitliche Möglichkeit, team- und systemübergreifend zu arbeiten, was Doppelarbeit reduziert und die Abstimmung verbessert. Diese Struktur erleichtert auch die Nachverfolgung von Verhaltensweisen und die Zuweisung von Verantwortlichkeiten.
Die Agentensteuerungsebenen prägen außerdem, wie Unternehmen mit Veränderungen umgehen. Wenn Agenten aktualisiert oder erweitert werden, sorgt die Steuerungsebene dafür, dass die Änderungen nach festgelegten Prozessen erfolgen. Mit diesem System können Teams Updates kontrolliert testen, genehmigen und bereitstellen. Es reduziert Unterbrechungen und unterstützt einen besser vorhersehbaren Betrieb, wenn sich die Systeme weiterentwickeln.
Eine Agentensteuerungsebene wird durch eine Reihe von Kernfunktionen definiert, die regeln, wie Agenten entdeckt, ausgeführt, gesteuert und gewartet werden. Sie unterstützen die Orchestrierung von KI-Agenten über verschiedene Systeme hinweg und helfen sicherzustellen, dass autonome Agenten zuverlässig arbeiten können.
Diese Fähigkeiten werden oft in architektonische Ebenen (wie Orchestrierung, Governance oder Observability) gruppiert, arbeiten aber in der Praxis als ein kohärentes System zusammen. Das Verständnis der Fähigkeiten einer Agentensteuerungsebene ermöglicht einen klareren, direkteren Blick auf ihre Funktionsweise.
Stellt sicher, dass Agenten und Benutzer authentifiziert und autorisiert sind, und setzt Berechtigungen für alle Systeme und Datenquellen durch. Diese Kontrollmaßnahme umfasst die Anwendung des Prinzips der minimalen Berechtigungen, um den Zugriff auf sensible Daten einzuschränken.
Verwaltet einen zentralen Katalog verfügbarer Agenten und Tools und ermöglicht so deren Erkennung, Wiederverwendung und konsistenten Aufruf. Diese Funktion unterstützt auch das Onboarding neuer KI-Agenten auf verschiedenen Agentenplattformen und kann vordefinierte Vorlagen zur Standardisierung der Einrichtung enthalten.
Verwaltet die Ausführung von Agentenaktionen und Tool-Aufrufen, einschließlich Eingabe, Ausgabe, erneute Versuche und Fehlermanagement. Es verwaltet das Verhalten zur Laufzeit und sorgt dafür, dass Aktionen bei Bedarf in Echtzeit verarbeitet werden.
Unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Agenten und Tools, einschließlich Versionierung, Tests, Bereitstellung und Aktualisierungen. Es verwaltet außerdem Prüfpfade, um Veränderungen im Zeitverlauf zu verfolgen.
Wendet Regeln an, die das Verhalten der Agenten steuern, z. B. welche Tools verwendet werden dürfen, auf welche Daten zugegriffen werden kann und welche Aktionen zulässig sind. Diese Richtlinien helfen, Risiken zu reduzieren und die Gefährdung von Sicherheitslücken zu begrenzen.
Leitet eingehende Anfragen basierend auf Kontext, Absicht und Systemregeln an den entsprechenden Agenten, das entsprechende Tool oder den entsprechenden Workflow weiter.
Verwaltet, wie Agenten Daten über Aufgaben, Sitzungen und Workflows hinweg speichern, abrufen und teilen.
Erfasst Protokolle, Metriken und Traces, die Einblick in das Systemverhalten, die Leistung und die Ergebnisse für die Überwachung und das Debugging des KI-Agenten bieten. Diese Fähigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Observability von KI-Agenten.
Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Funktionen geben einen Überblick darüber, was eine agentenbasierte Steuerungsebene leisten kann. In der Praxis werden diese Funktionen durch eine Reihe von Kernkomponenten der Plattform umgesetzt – die manchmal als „Agentenbetriebssystem“ bezeichnet werden –, die festlegen, wie Agenten erstellt, bereitgestellt und in großem Maßstab betrieben werden.
Gemeinsam sorgen sie dafür, dass Arbeitsabläufe auch bei wachsender Komplexität zuverlässig, sicher und anpassungsfähig bleiben. Die Steuerungsebene koordiniert die Ausführung, während die zugrunde liegenden Laufzeitsysteme Aufgaben ausführen.
Agentensteuerungsebenen werden überall dort eingesetzt, wo mehrere KI-Agenten koordiniert, gesteuert und skalierbar operieren müssen. Sie sind besonders relevant in Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Aufsicht entscheidend sind. Die folgenden Anwendungsfälle veranschaulichen, wie Steuerungsebenen Workflows in der realen Welt prägen.
Steuerungsebenen erfassen Daten über die Leistung der Agenten und verwenden diese, um das Systemverhalten im Laufe der Zeit zu verbessern. Wenn beispielsweise ein Support-Agent häufig bestimmte Probleme eskaliert, erkennt die Steuerungsebene das Muster und aktualisiert das Routing, sodass ähnliche Anfragen von einem passenderen Agenten bearbeitet werden.
Steuerebenen verwalten mehrere Support-Agenten, die unterschiedliche Arten von Anfragen über Apps und Copilot-ähnliche Schnittstellen bearbeiten. Sie leiten Anfragen weiter, setzen Antwortrichtlinien durch und überwachen die Leistung, um einen einheitlichen Service über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten. Wenn ein Kunde ein Abrechnungsproblem über den Chat einreicht, leitet die Steuerungsebene die Anfrage an einen abrechnungsspezifischen Agenten weiter. Diese Maßnahme schränkt den Zugriff auf relevante Kontodaten ein und protokolliert die Interaktion zur Prüfung.
Unternehmen nutzen Agentensteuerungsebenen, um Agenten über mehrstufige Geschäftsprozesse hinweg zu koordinieren, die Systeme wie Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) und interne Tools umfassen. Die Steuerungsebene sorgt dafür, dass jeder Schritt in der richtigen Reihenfolge und nach festgelegten Regeln ausgeführt wird.
In einem Beschaffungsworkflow sammelt beispielsweise ein Agent Kostenvoranschläge von Anbietern, ein anderer bewertet die Preisgestaltung und ein dritter erteilt die Genehmigungen. Die Steuerungsebene orchestriert diese Schritte, setzt Genehmigungsrichtlinien durch und protokolliert Entscheidungen zu Prüfungszwecken.
Mit Hilfe von Steuerungsebenen können Sie sicherstellen, dass das Verhalten der Agenten mit den internen Richtlinien und externen Vorschriften übereinstimmt, was besonders in regulierten Branchen wichtig ist. Im Finanzdienstleistungsbereich muss beispielsweise ein Agent, der Anlageempfehlungen erstellt, die Compliance-Vorschriften einhalten. Die Kontrollebene schränkt den Datenverbrauch ein und protokolliert Ausgaben zur regulatorischen Überprüfung.
In komplexeren Szenarien arbeiten mehrere Agenten an einer gemeinsamen Aufgabe. Die Steuerungsebene verwaltet, wie Aufgaben aufgeteilt werden, wie Informationen ausgetauscht werden und wie Ausgaben kombiniert werden. Diese Form der Zusammenarbeit mehrerer Agenten ermöglicht eine koordinierte Problemlösung zwischen Agenten.
Zum Beispiel sammelt in einem Forschungs-Workflow ein Agent Daten, ein anderer fasst die Ergebnisse zusammen und ein dritter erstellt einen Bericht. Die Steuerungsebene koordiniert den Datenfluss und trägt dazu bei, dass das Endergebnis die Qualitätsstandards erfüllt.
Agenten greifen häufig auf externe Systeme zurück, um Aufgaben zu erledigen. Die Steuerungsebene regelt, wie Tools und APIs ausgewählt und genutzt werden, und gewährleistet dabei die korrekte Abfolge sowie die sichere Ausführung.
Zum Beispiel aktualisiert ein Vertriebsagent einen Kundeneintrag und sendet eine Folge-E-Mail. Die Steuerungsebene koordiniert die CRM-Aktualisierung und löst den E-Mail-Dienst aus, wobei Zugriffs- und Formatierungsregeln angewendet werden.
Agentensteuerungsebenen bieten eine strukturierte Möglichkeit, KI-Agenten bei ihrer Skalierung über Systeme und Teams hinweg zu verwalten. Ihr Wert liegt in der Verbesserung der Kontrolle, Koordination und Beobachtung von Agenten in Produktionsumgebungen. Diese Vorteile tragen zur Unterstützung von Systemen auf Unternehmensebene bei, die im Unternehmensmaßstab betrieben werden.
Der Aufbau einer Agent-Steuerungsebene erfordert mehr als nur die Zusammenstellung von Komponenten. Er umfasst wohlüberlegte Entscheidungen hinsichtlich Systemgrenzen, Governance und langfristigem Betrieb. Die folgenden Vorgehensweisen tragen dazu bei, dass das System auch bei zunehmendem Umfang effektiv bleibt.
Entdecken Sie unsere fünf Prognosen über die erfolgreichsten Unternehmen im Jahr 2030 und die nötigen Schritte für Führungskräfte, um sich KI-Vorteile zu verschaffen.
Erfahren Sie, wie sich ändernde Vorschriften und das Aufkommen von KI-Agenten den Bedarf an robusten KI-Governance-Frameworks verändern.
„Techsplainers“ von IBM schlüsselt die Grundlagen der agentischen KI auf, von Schlüsselkonzepten bis hin zu realen Anwendungsfällen. Klare, kurze Episoden helfen Ihnen, die Grundlagen schnell zu erlernen.
Erfahren Sie mehr über bewährte Strategien, um die Produktivität zu steigern und die Transformation von Unternehmen mit Blick auf KI und Innovation voranzutreiben.
Tauchen Sie ein in diesen umfassenden Leitfaden, der die wichtigsten Anwendungsfälle und Kernfunktionen aufschlüsselt und Ihnen Schritt für Schritt Empfehlungen für die Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen gibt.
Erfahren Sie, wie KI-Agenten und KI-Assistenten zusammenwirken können, um neue Produktivitätsniveaus zu erreichen.
Erfahren Sie, wie generative KI-Assistenten Ihre Workloads erleichtern und die Produktivität steigern können.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.
Lernen Sie, wie Sie mithilfe von KI kreativer und effizienter werden und sich auf eine Zukunft einstellen können, in der Sie eng mit KI-Agenten zusammenarbeiten.
Bleiben Sie über die neuen KI-Agenten auf dem Laufenden, die einen grundlegenden Wendepunkt in der KI-Revolution darstellen.
Bringen Sie sich in dieser Folge von Mixture of Experts mit unseren KI-Experten auf den neuesten Stand, wenn sie sich eingehend mit der Zukunft von KI-Agenten und mehr befassen.
Entwickeln, implementieren und verwalten Sie leistungsstarke KI-Assistenten und -Agenten, die Workflows und Prozesse mit generativer KI automatisieren.
Gestalten Sie die Zukunft Ihres Unternehmens mit KI-Lösungen, denen Sie vertrauen können.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.