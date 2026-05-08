Was ist eine Agenten-Steuerungsebene?

Jeder einzelne Agent arbeitet in der „Datenebene“, wo er Aufgaben ausführt und mit Tools interagiert. Die Steuerungsebene befindet sich über dieser Ebene als zentrale Kontrollstelle und legt fest, wie Agenten eingesetzt werden, wie sie zusammenarbeiten und welche Regeln ihr Verhalten bestimmen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie sich ein einzelner Agent verhält, konzentriert sich die Kontrollebene darauf, wie mehrere Agenten als Teil eines größeren künstlichen Intelligenzsystems funktionieren.

In einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value gaben 96 % der Unternehmen an, dass sie KI-Agenten bereits in irgendeiner Form einsetzen. Da KI-Agenten in verschiedenen Teams und Anwendungsfällen eingesetzt werden, ist Fragmentierung von Anfang an vorhanden. Agenten werden häufig mit unterschiedlichen Frameworks erstellt, sind mit separaten Datenquellen verbunden und unterliegen inkonsistenten Regeln. Die Steuerungsebene bietet eine gemeinsame Möglichkeit, diese Aktivitäten zu koordinieren und zu überwachen, so dass Unternehmen ihre Agenten bei der Skalierung konsistent verwalten können.

In der Praxis fungiert die Steuerungsebene als Vermittler zwischen den Agenten und den Systemen, von denen sie abhängen. Sie leitet Anfragen weiter, setzt Berechtigungen durch und wendet Richtlinien an, bevor Aktionen ausgeführt werden. Sie bietet außerdem Einblick in das Verhalten der Agenten in der Produktion, einschließlich ihrer Leistung, Nutzung und Ergebnissen.

Dieser Ansatz ermöglicht es, Agenten als koordiniertes System und nicht als Ansammlung isolierter Komponenten zu betreiben. Teams können einheitliche Richtlinien anwenden, den Zugriff auf Tools und Daten kontrollieren und das Verhalten der Agenten im Laufe der Zeit überwachen. In KI-Umgebungen von Unternehmen unterstützt diese Struktur umfassendere agentische KI-Ökosysteme, in denen mehrere KI-Systeme interagieren. Die Steuerungsebene unterstützt auch Iterationen, indem sie Versionierung, Tests und kontrollierte Bereitstellung von Agenten während ihrer Weiterentwicklung ermöglicht.

Es ist sinnvoll, eine Agentensteuerungsebene von einem Modellkontextprotokoll (Model Context Protocol, MCP) zu unterscheiden, da sie auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten:

Ein Agenten-Steuerungsebene orchestriert und regelt die Koordination, Kontrolle und das Lebenszyklusmanagement auf Systemebene zwischen Agenten und Diensten.

orchestriert und regelt die Koordination, Kontrolle und das Lebenszyklusmanagement auf Systemebene zwischen Agenten und Diensten. Ein MCP definiert, wie Kontext, Tools und Daten während einer einzelnen Interaktion strukturiert und in ein Modell übergeben werden.

Die Steuerungsebene konzentriert sich darauf, wie Agenten innerhalb eines größeren Systems agieren, während sich MCP darauf konzentriert, wie ein Modell eine spezifische Anfrage verarbeitet.

Entwickler nutzen es, um Agenten-Workflows zu erstellen und zu testen. Plattformteams nutzen es zur Verwaltung der Infrastruktur und zur Durchsetzung von Standards. Geschäfts- und Betriebsteams nutzen es zur Unterstützung von Compliance, Sicherheit und Verantwortlichkeit.

Eine Agentensteuerungsebene bildet die Grundlage für den strukturierten und skalierbaren Betrieb von Agenten. Es ermöglicht die Koordination zwischen verschiedenen Systemen, gewährleistet eine einheitliche Kontrolle und macht das Verhalten der Agenten im Laufe der Zeit beobachtbar und steuerbar.