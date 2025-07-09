Aber obwohl der Hype rund um die KI-Implementierung fortbesteht, stellen viele Unternehmen fest, dass die ROI ihrer KI-Lösungen nicht ausreicht. Ein Bericht des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2023 ergab, dass unternehmensweite KI-Initiativen einen ROI von nur 5,9 % erzielten. Gleichzeitig generierten dieselben KI-Projekte eine Kapitalinvestition von 10 %1.

Warum haben die meisten Unternehmen also Schwierigkeiten, mit KI-gestützten Lösungen Gewinne zu erzielen? Und wie können sie im Jahr 2025 einen besseren ROI erzielen? Es stellt sich heraus, dass die KI bei weitem nicht ausreicht. Einige Führungskräfte sprangen in einem FOMO-gesteuerten, kurzfristigen Impuls auf den KI-Zug auf, um ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Andere stellten sich Unternehmens-KI als Geschäftsstrategie für jedes Problem vor. Beide Gruppen vergaßen die Bedeutung von Nuancen und Planung.

„Viele sagten sich: ‚Schritt eins: Wir werden LLMs (Large Language Models) verwenden. Schritt zwei: Wofür sollen wir sie verwenden?'“ merkt Marina Danilevsky, Senior Research Scientist, Language Technologies bei IBM an. Ihr Kommentar ist eine Warnung an Unternehmen, die 2025 möglicherweise in dieselbe Kurzsichtigkeitsfalle mit KI-Agenten tappen könnten.

Um einen positiven ROI bei einer KI-Transformation zu erzielen, ist der umgekehrte Ansatz erforderlich. Glücklicherweise zeichnet sich für Unternehmen und künstliche Intelligenz ein Hoffnungsstreifen am Horizont ab. Es ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, messbare ROI-Gewinne zu erzielen, wenn KI-Systeme korrekt implementiert werden – wenn Unternehmen eine starke Datenqualität und KI-Strategie in die Hand nehmen.