So berechnen Sie den ROI Ihrer KI-gestützten Cybersicherheit

Stellen Sie sich dieses Szenario vor: Eine ausgeklügelte, bösartige Phishing-Kampagne zielt auf ein großes Finanzinstitut ab. Die Angreifer verwenden von künstlicher Intelligenz (KI) generierte E-Mails, die die interne Kommunikation des Unternehmens genau imitieren. Die E-Mails enthalten schädliche Links, die dazu dienen, Anmeldedaten von Mitarbeitern zu stehlen, welche die Angreifer nutzen könnten, um sich für unbekannte Zwecke Zugang zu Assets und -daten zu verschaffen.

Die KI-gestützte Cybersicherheitslösung des Unternehmens, die kontinuierlich den Netzwerkverkehr und das Benutzerverhalten überwacht, erkennt mehrere mit dem Angriff verbundene Anomalien, blockiert den Zugriff auf die verdächtigen Domains im gesamten Netzwerk, stellt die Phishing- E-Mails unter Quarantäne, setzt Passwörter für alle potenziell kompromittierten Konten zurück und sendet Echtzeitwarnungen an das Security Operations Center, das detaillierte Informationen über den Angriffsvektor und die betroffenen Systeme liefert.

Durch prädiktive Analysen schlägt die KI mögliche nächste Schritte vor, die die Angreifer unternehmen könnten, sodass das Sicherheitsteam die Verteidigung in diesen Bereichen proaktiv stärken kann.

Die Guten haben gewonnen. Aber war die KI-Lösung den Preis wert? Welchen Wert hat dieser Sieg monetär? Die Investitionen in KI lassen sich leicht messen. Aber wie messen Sie die Rentabilität dieser Investition? Wie genau misst man den Wert von Daten, die nie gestohlen wurden, von unbekannten Reputationsschäden, die nie entstanden sind, von Kundenvertrauen, das nie verloren ging, oder von reduzierten operativen Risiken, die nie entstanden sind?