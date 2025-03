Die Auswirkungen von KI

„Halten Sie Ihre Datenschutz- und Vertraulichkeitsverpflichtungen ein“, warnte die US Federal Trade Commission (FTC) in einer Erklärung an KI-Unternehmen vom Januar 2024.20 Die FTC äußerte sich besorgt über den Interessenkonflikt zwischen der Verpflichtung der KI-Anbieter, personenbezogene Daten (PII) und andere Benutzerdaten zu schützen, und der immer größer werdenden Notwendigkeit, die Trainingsdatensätze der Modelle zu erweitern.

In den USA gibt es keine bundesstaatlichen Vorschriften zum Schutz von KI-bezogenen Daten, weder am Arbeitsplatz noch im Privatleben. Nur auf bundesstaatlicher Ebene genießen einige US-Amerikaner einen relativ umfassenden Datenschutz, wie z. B. den California Consumer Privacy Act (CCPA).21 Kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit hob Präsident Trump eine von Biden erlassene Durchführungsverordnung auf, die darauf abzielte, personenbezogene Daten zu schützen und andere ethische Bedenken im Zusammenhang mit KI zu berücksichtigen. Trump erließ seine eigene Durchführungsverordnung zur KI, in der er versprach, die Branche im Namen der Förderung von Innovation und der „Stärkung der Führungsrolle Amerikas im Bereich der KI“ zu deregulieren.22

Die politischen Entscheidungsträger in der Europäischen Union haben 2024 den EU-Gesetzesentwurf zur künstlichen Intelligenz verabschiedet, um die Entwicklung, Implementierung und Nutzung von KI in der Region zu regulieren.23Beispielsweise verbietet das Gesetz das Scraping von Bildern von Gesichtern aus dem Internet, um vor Bedrohungen durch Gesichtserkennung zu schützen. Das breit angelegte KI-Gesetz tritt 2026 in Kraft. In der Zwischenzeit liegt die Verantwortung bei den KI-Anbietern, verantwortungsvolle und ethische KI-Praktiken und Schutzmaßnahmen zu kultivieren und sich dafür einzusetzen, dass andere dasselbe tun.