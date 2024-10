Laut McKinsey1 wird generative KI den Menschen in diesem Jahrzehnt noch nicht übertreffen. Bis 2040 könnte es jedoch zu einem deutlichen Sprung bei den generativen KI-Fähigkeiten kommen. McKinsey geht davon aus, dass die KI ein Niveau erreichen wird, bei dem sie mit den besten 25 % der menschlichen Leistungsträger in einer Vielzahl von Aufgaben konkurrieren kann. Das bedeutet, dass KI hochwertige kreative Inhalte schreiben, komplexe wissenschaftliche Probleme lösen oder aufschlussreiche Geschäftsentscheidungen treffen wird, die denen von Fachleuten in nichts nachstehen. Berufe, die bisher vor Automatisierung sicher waren, werden durch generative KI weiter beeinträchtigt werden. Fachleute aus den Bereichen Bildung, Recht, Technologie und Kunst werden wahrscheinlich früher mit generativer KI in Berührung kommen.

Die Diskussionsteilnehmer eines MIT-Symposiums2 über KI-Tools erkundeten verschiedene zukünftige Forschungswege in der generativen KI. Ein wichtiger Forschungsbereich ist die Integration von Wahrnehmungssystemen in die KI. Dieser Ansatz würde es der KI ermöglichen, menschliche Sinne wie Berührung und Geruch nachzuahmen und über den herkömmlichen Fokus auf Sprache und Bilder hinauszugehen. Es wurde auch das Potenzial generativer KI-Modelle diskutiert, die menschlichen Fähigkeiten zu übertreffen, insbesondere im Zusammenhang mit der emotionalen Wahrnehmung. Diese fortschrittlichen Modelle könnten elektromagnetische Signale nutzen, um Veränderungen in der Atmung und Herzfrequenz einer Person zu interpretieren und so ein tieferes Verständnis ihres emotionalen Zustands zu ermöglichen.

Experten gehen davon aus, dass Verzerrungen ein anhaltender Aspekt der meisten generativen KI-Modelle bleiben wird. Diese Herausforderung wird voraussichtlich zur Entstehung neuer Geschäftsfelder führen, die sich auf ethische Datensätze konzentrieren. Darüber hinaus wird sich wahrscheinlich ein dynamisches Szenario entwickeln, das durch einen anhaltenden Wettbewerb zwischen Unternehmen und Erstellern von Inhalten gekennzeichnet ist, die generative Tools verwenden.

Da diese Tools am Arbeitsplatz zunehmend eingesetzt werden, verändern sie zwangsläufig die Aufgabenbereiche und erfordern neue Fähigkeiten. Mit diesen Entwicklungen geht unweigerlich ein zunehmender Missbrauch generativer Funktionen einher. Da Benutzer die Möglichkeit erhalten, verschiedene Arten von Inhalten zu erstellen (z. B. Bilder, Audio, Text und Video) wird die Wahrscheinlichkeit eines böswilligen Missbrauchs voraussichtlich steigen. Dieses Szenario unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung robuster Mechanismen zur Minderung solcher Risiken und zur Gewährleistung eines verantwortungsvollen Einsatzes generativer KI-Technologien.

Generative KI wird die Unternehmensabläufe in verschiedenen Branchen weiter verändern, ähnlich wie das Smartphone die Geschäftskommunikation und Produktivität verändert hat. Von der Automatisierung alltäglicher Aufgaben bis hin zur Förderung der Kreativität bei der Erstellung von Inhalten und darüber hinaus – das Potenzial der generativen KI ist enorm und vielfältig.

Die Berücksichtigung ethischer Überlegungen, die Maximierung der Datensicherheit und die Anpassung an sich weiterentwickelnde Best Practices sind jedoch von entscheidender Bedeutung. Unternehmen, die bereit sind, das gesamte Spektrum der Möglichkeiten von generativer KI zu erkunden, finden mit nur einem Klick Anleitungen und Einblicke. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Leistungsfähigkeit generativer KI für Ihr Unternehmen nutzen können, indem Sie IBM watsonx erkunden – die KI- und Datenplattform für Unternehmen.