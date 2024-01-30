Was ist Unternehmensautomatisierung?

Veröffentlicht: 5. Februar 2024
Unternehmensautomatisierung bezeichnet den strategischen Einsatz von Technologie zur Integration, Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen in einem Unternehmen. Dies umfasst die Integration von Softwareanwendungen, künstlicher Intelligenz und anderen Technologien zur Steigerung des Geschäftswerts.
Die Unternehmensautomatisierung stellt einen ganzheitlichen Ansatz zur Automatisierung dar, der darauf abzielt, über die isolierte IT-Automatisierung und Geschäftsprozessautomatisierung hinauszugehen und mehr zu erreichen als nur eine Steigerung der Prozesseffizienz und eine Senkung der Kosten. Das Ziel der Unternehmensautomatisierung ist es, eine zentrale Kontrolle und Strategie für die Automatisierung zu schaffen, die darauf ausgerichtet ist, einen größeren Geschäftswert zu erzielen und Unternehmen zu mehr Flexibilität zu verhelfen.
Mithilfe der Automatisierung von Unternehmensprozessen wollen Unternehmen ihre Workflows optimieren, die Produktivität steigern, isolierte Teams auf gemeinsame Unternehmensziele ausrichten und die digitale Transformation im gesamten Unternehmen vorantreiben. Die Automatisierung von Unternehmensprozessen kann auf vielfältige Weise erfolgen, von der Verwendung grundlegender Automatisierungswerkzeuge zur Automatisierung von Routineaufgaben wie Dateneingabe und Dokumentenverarbeitung bis hin zur Verwendung fortschrittlicherer Lösungen für komplexe Prozesse wie Ressourcenzuweisung und Systemintegration.
Die Unternehmensautomatisierung umfasst verschiedene Arten der Automatisierung, die die Effizienz von Workflows und Prozessen steigern. Dazu gehören:
Bei der regelbasierten Automatisierung werden vordefinierte Regeln oder Algorithmen zur Ausführung von Aufgaben erstellt. Es folgt einer Reihe von Bedingungen, um Aktionen zu bestimmen, die eine konsistente und strukturierte Aufgabenausführung ermöglichen.
Dieser Typ beinhaltet die Integration verschiedener Softwaresysteme, Anwendungen oder Datenbanken innerhalb eines Unternehmens. Programmierschnittstellen (APIs), Customer Relationship Management (CRM)-Tools und Enterprise Resource Planning (ERP)-Tools werden integriert, um Workflows zu optimieren und einen nahtlosen Datenfluss zwischen Systemen sicherzustellen. Integration Platform as a Service (iPaaS)-Lösungen sind oft unerlässlich, um einen nahtlosen Datenfluss zwischen verschiedenen Softwareanwendungen zu erleichtern und eine zusammenhängende Automatisierungsumgebung zu schaffen.
Bei der Entscheidungsfindung in Echtzeit werden Datenanalysen, maschinelles Lernen und andere KI-Algorithmen eingesetzt, um auf der Grundlage aktueller Daten schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen. Intelligente Automatisierung nutzt KI-gestützte Technologien, um komplexe Aufgaben auszuführen, aus Daten zu lernen und sich ohne menschliches Eingreifen an veränderte Szenarien anzupassen.
RPA bezieht sich auf den Einsatz von Software-Robotern oder „Bots“ zur Automatisierung sich wiederholender, regelbasierter Aufgaben. Diese Bots ahmen menschliche Handlungen nach, indem sie mit digitalen Systemen interagieren, Aufgaben ausführen und Daten systemübergreifend manipulieren.
Bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen (Business Process Automation, BPA) werden Automatisierungswerkzeuge eingesetzt, um Geschäftsprozesse zu optimieren und menschliche Eingriffe zu minimieren. End-to-End-Automatisierungsstrategien umfassen End-to-End-Automatisierungsstrategien, bei denen die nahtlose Integration von Aufgaben innerhalb eines Geschäftsprozesses im Vordergrund steht. BPA-Tools umfassen End-to-End-Automatisierungsstrategien, die die nahtlose Integration von Aufgaben innerhalb eines Geschäftsprozesses betonen.
Von der Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz über die Integration des maschinellen Lernens bis hin zur Entstehung von No-Code-/Low-Code-Plattformen gibt es viele modernste Technologien, die die Automatisierung von Unternehmen und ihre zunehmende Akzeptanz vorantreiben.
Maschinelles Lernen spielt eine wichtige Rolle bei der Unternehmensautomatisierung, indem es Systeme in die Lage versetzt, aus Daten zu lernen, Muster zu erkennen und Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen, ohne dass eine explizite Programmierung erforderlich ist. Es verbessert Unternehmensautomatisierungslösungen, indem es prädiktive Analysen, Anomalieerkennung und personalisierte Empfehlungen ermöglicht.
Künstliche Intelligenz, einschließlich von Technologien wie der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Computer Vision, spielt eine wichtige Rolle bei der Optimierung von Workflows. KI-gestützte Systeme automatisieren die Entscheidungsfindung, erkennen Muster und helfen bei der Verarbeitung unstrukturierter Daten, wodurch Prozesse optimiert und die Genauigkeit verbessert werden.
No-Code- und Low-Code-Plattformen entwickeln sich zu transformativen Werkzeugen in der Unternehmensautomatisierung. Diese Plattformen ermöglichen es Benutzern mit wenig oder keiner Codierungserfahrung, Automatisierungslösungen schnell zu entwickeln und einzusetzen. Sie ermöglichen die Erstellung benutzerdefinierter Workflows, die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Integration von Systemen ohne umfangreiche Codierungsanforderungen.
Unternehmensautomatisierung kann Geschäftsabläufe erheblich verändern. Automatisierung kann eingesetzt werden, um Workflows zu optimieren, Prozesse zu standardisieren und Fehler zu minimieren. All dies hilft Unternehmen dabei, konsistente und zuverlässige Abläufe zu schaffen, was wiederum die Agilität und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens fördert.
Durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitintensiver Aufgaben können Unternehmen ihre Betriebskosten senken und die Ressourcennutzung optimieren. Dadurch können Mitarbeiter und Systeme effizienter arbeiten, was zu einer höheren Produktivität und Rentabilität des Unternehmens führt. Die Automatisierung kann sich auch positiv auf die Teamdynamik auswirken, indem sie die Mitarbeiter von alltäglichen Aufgaben entlastet und ihnen die Möglichkeit gibt, sich an strategischen Initiativen mit höherem Wert zu beteiligen.
Eine von Salesforce (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) durchgeführte Umfrage ergab, dass die Automatisierung am Arbeitsplatz die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit verbessert hat. Von den 773 befragten Automatisierungsnutzern in den Vereinigten Staaten gaben 89 % an, dass sie zufriedener mit ihrer Arbeit sind, während 84 % eine größere Zufriedenheit mit ihrem Unternehmen äußerten. Diese positiven Gefühle führten sie auf die Integration der Automatisierung an ihrem Arbeitsplatz zurück.
Während viele Unternehmen derzeit einen isolierten Ansatz bei der Automatisierung verfolgen, bei dem jeder Geschäftsbereich die Automatisierung zur Verbesserung seiner internen Prozesse nutzt, wird ein stärkerer Fokus auf die Wertschöpfung in der Automatisierung, die sich wandelnden Kundenanforderungen und verbesserte Automatisierungstechnologien einen ganzheitlicheren Ansatz erforderlich machen. Hier kommt die Unternehmensautomatisierung ins Spiel.
Die Unternehmensautomatisierung basiert auf einer umfassenden, von der Geschäftsleitung gesteuerten Automatisierungsstrategie, die die Automatisierungsbemühungen der einzelnen Geschäftsbereiche im Hinblick auf gemeinsame Unternehmensziele integriert. Unternehmen, die diesen Wandel erfolgreich bewältigen, können sich durch die erhöhte Skalierbarkeit, integrierte Analysen, zentralisierte Steuerung und letztlich den Geschäftswert, den ein Ansatz zur Unternehmensautomatisierung bietet, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Von der Gesundheitsversorgung über das Lieferkettenmanagement bis hin zum Einzelhandel – die Unternehmensautomatisierung revolutioniert die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird.
Im Gesundheitswesen spielt die Unternehmensautomatisierung eine entscheidende Rolle bei der Optimierung von Onboarding-Verfahren und der Verbesserung verschiedener Prozesse im Gesundheitswesen. Die Automatisierung erleichtert die nahtlose Integration von Patientenakten, Terminplanung, Rechnungsmanagement und Schadensbearbeitung. Auch für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist dies von entscheidender Bedeutung.
Darüber hinaus wird die Automatisierung genutzt, um Verwaltungsaufgaben zu optimieren, wie z. B. die Verwaltung elektronischer Patientenakten (EPA), wodurch die betriebliche Effizienz verbessert wird und sich die Fachkräfte im Gesundheitswesen mehr auf die Patientenversorgung konzentrieren können.
In der Beschaffung und in der Lieferkette wird die Automatisierung eingesetzt, um sich wiederholende Aufgaben wie Auftragsabwicklung, Bestandsverwaltung und Lieferantenbeziehungsmanagement zu bewältigen. Durch automatisierte Arbeitsabläufe und Echtzeit-Datenanalysen können Unternehmen ihre Lagerbestände optimieren, die Nachfrage genauer vorhersagen und den Beschaffungsprozess von der Anforderung bis zur Bezahlung rationalisieren. Automatisierung sorgt für reibungslosere Abläufe, minimiert Fehler und verbessert die Gesamteffizienz und Reaktionsfähigkeit der Lieferkette.
Automatisierungstechnologien haben die Customer Experience in zahlreichen Branchen revolutioniert. Beispielsweise hat die Automatisierung die Schaffung personalisierter und nahtloser Customer Journeys ermöglicht. Chatbots, KI-gesteuerte Kundensupportsysteme und automatisierte Marketingkampagnen ermöglichen es Unternehmen, in Echtzeit mit Kunden zu interagieren, sofortige Hilfe zu leisten, personalisierte Empfehlungen bereitzustellen und die allgemeine Kundenzufriedenheit zu steigern. Automatisierungstechnologien optimieren die Interaktion mit Kunden, gewährleisten schnelle Antworten und bieten maßgeschneiderte Erfahrungen, wodurch die langfristige Kundentreue und -bindung gefördert wird.
Automatisierung wird auch zur Verbesserung von Einzelhandelsprozessen eingesetzt. Einzelhändler nutzen beispielsweise Automatisierung, um den Retourenprozess zu optimieren und Retouren ohne die Hilfe von Mitarbeitern abzuwickeln. Dies verbessert die Prozesseffizienz und die Customer Experience im Einzelhandelsökosystem. Die Automatisierung kann auch bei der Filialplanung und der Analyse von Verkaufs- und Bestandsdatenbanken helfen.
Trotz ihrer Vorteile bringt die Unternehmensautomatisierung gewisse Überlegungen und Herausforderungen mit sich, die Unternehmen während ihrer Automatisierungstransformation angehen müssen.
Viele Automatisierungsbemühungen sind auf einzelne Teams beschränkt, die sich auf die internen Ziele und KPIs ihrer jeweiligen Organisationseinheit konzentrieren. Dies funktioniert zwar gut, um eine geringe Effizienz und Kosteneinsparungen zu erzielen, lässt aber einen Großteil des Potenzials ungenutzt. Dieser begrenzte Umfang führt zu Ineffizienzen, die durch eine unternehmensweite Planung und Zusammenarbeit vermieden werden könnten, und kann dazu führen, dass die Unternehmen nicht den vollen Nutzen aus der Automatisierung ziehen können.
In manchen Fällen ist es schwierig, Engpässe in bestehenden Prozessen zu identifizieren und festzustellen, wo Automatisierung am effektivsten umgesetzt werden kann. Unternehmen müssen diese Bereiche genau bestimmen und Automatisierungsstrategien auf ihre Geschäftsziele abstimmen, um eine nahtlose Integration in bestehende Systeme zu gewährleisten.
Zu den weiteren Hürden bei der Umsetzung gehören der Widerstand der Stakeholder gegen Veränderungen, das Fehlen einer klaren Strategie zur Unternehmensautomatisierung und kulturelle Barrieren innerhalb des Unternehmens.
Genauigkeit und Vollständigkeit der Dateneingabe sind bei Automatisierungsprozessen von entscheidender Bedeutung. Ungenaue oder inkonsistente Daten können zu Fehlern und Ineffizienzen in automatisierten Workflows führen. Die Identifizierung und Behebung von Problemen mit der Datenqualität, die Gewährleistung der systemübergreifenden Datenintegrität und die Erstellung von Protokollen für den Umgang mit Ausnahmen sind wesentliche Überlegungen.
Wenn Automatisierung bei komplexen oder nicht standardisierten Aufgaben eingesetzt wird, die traditionell menschliches Urteilsvermögen erfordern, kann es schwierig sein, das gleiche Maß an Genauigkeit und Entscheidungsfindung zu erreichen.
Skalierbarkeit ist ein wichtiges Kriterium bei der Unternehmensautomatisierung, insbesondere bei der Ausweitung von Automatisierungsinitiativen auf verschiedene Abteilungen. Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Automatisierungssysteme größere Datenmengen, Transaktionen oder Prozesse ohne Leistungs- oder Genauigkeitseinbußen verarbeiten können.
Mit einer gut geplanten Strategie, einer gründlichen Planung und der Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern können Unternehmen diese Herausforderungen bewältigen und das volle Potenzial der Unternehmensautomatisierung ausschöpfen.
