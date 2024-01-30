Was ist Unternehmensautomatisierung?

Unternehmensautomatisierung kann Geschäftsabläufe erheblich verändern. Automatisierung kann eingesetzt werden, um Workflows zu optimieren, Prozesse zu standardisieren und Fehler zu minimieren. All dies hilft Unternehmen dabei, konsistente und zuverlässige Abläufe zu schaffen, was wiederum die Agilität und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens fördert.

Durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitintensiver Aufgaben können Unternehmen ihre Betriebskosten senken und die Ressourcennutzung optimieren. Dadurch können Mitarbeiter und Systeme effizienter arbeiten, was zu einer höheren Produktivität und Rentabilität des Unternehmens führt. Die Automatisierung kann sich auch positiv auf die Teamdynamik auswirken, indem sie die Mitarbeiter von alltäglichen Aufgaben entlastet und ihnen die Möglichkeit gibt, sich an strategischen Initiativen mit höherem Wert zu beteiligen.

Eine von Salesforce (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) durchgeführte Umfrage ergab, dass die Automatisierung am Arbeitsplatz die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit verbessert hat. Von den 773 befragten Automatisierungsnutzern in den Vereinigten Staaten gaben 89 % an, dass sie zufriedener mit ihrer Arbeit sind, während 84 % eine größere Zufriedenheit mit ihrem Unternehmen äußerten. Diese positiven Gefühle führten sie auf die Integration der Automatisierung an ihrem Arbeitsplatz zurück.

Während viele Unternehmen derzeit einen isolierten Ansatz bei der Automatisierung verfolgen, bei dem jeder Geschäftsbereich die Automatisierung zur Verbesserung seiner internen Prozesse nutzt, wird ein stärkerer Fokus auf die Wertschöpfung in der Automatisierung, die sich wandelnden Kundenanforderungen und verbesserte Automatisierungstechnologien einen ganzheitlicheren Ansatz erforderlich machen. Hier kommt die Unternehmensautomatisierung ins Spiel.

Die Unternehmensautomatisierung basiert auf einer umfassenden, von der Geschäftsleitung gesteuerten Automatisierungsstrategie, die die Automatisierungsbemühungen der einzelnen Geschäftsbereiche im Hinblick auf gemeinsame Unternehmensziele integriert. Unternehmen, die diesen Wandel erfolgreich bewältigen, können sich durch die erhöhte Skalierbarkeit, integrierte Analysen, zentralisierte Steuerung und letztlich den Geschäftswert, den ein Ansatz zur Unternehmensautomatisierung bietet, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.