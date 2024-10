Eine gute Data Governance setzt voraus, dass die Daten, die für das KI-Training verwendet werden, sauber, konsistent und sicher sind. Das bedeutet, dass Unternehmen, die KI einführen wollen, auch zu Datenunternehmen werden. Die Eingaben, die zum Training großer Sprachmodelle (LLMs) verwendet werden, müssen beispielsweise ordnungsgemäß organisiert und gespeichert sein – und zwar so, dass keine voreingenommenen oder proprietären Daten verwendet werden.

Eine gute Data Governance trägt außerdem dazu bei, dass die Modellergebnisse beobachtbar und erklärbar sind. Unternehmen, die an einer erfolgreichen KI-Transformation arbeiten, überwachen in der Regel die Datenaktivität und überprüfen ihre Cybersicherheitspraktiken kontinuierlich. Sie verschlüsseln sensible Daten auch in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Diese Phase könnte mehrere Prozesse beinhalten, um die Datensicherheit vor Ort, in der Cloud und in Software-as-a-Service (SaaS)-Apps zu erhöhen.