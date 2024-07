Was ist DataOps?

DataOps nutzt die Philosophie der agilen Entwicklung, um der Datenverwaltung Geschwindigkeit, Flexibilität und Zusammenarbeit zu verleihen. Die wichtigsten Prinzipien von agil sind iterative Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage von Feedback und Anpassungsfähigkeit, mit dem Ziel, den Nutzern frühzeitig und oft einen Mehrwert zu bieten.

DataOps übernimmt diese Kernprinzipien aus der agilen Methodik und wendet sie auf die Datenverwaltung an. Iterative Entwicklung bedeutet, etwas in kleinen Schritten aufzubauen, Feedback einzuholen und Anpassungen vorzunehmen, bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird. Bei DataOps bedeutet dies, dass Datenpipelines in kleinere Phasen unterteilt werden, um die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung zu beschleunigen. Dies führt zu einer schnelleren Bereitstellung von Datenanalysen (Kundenverhalten, Prozessineffizienzen, Produktentwicklung) und gibt Datenteams den Raum, sich an sich ändernde Anforderungen anzupassen.

Die kontinuierliche Überwachung und das Feedback zu den Datenpipelines ermöglichen kontinuierliche Verbesserungen und stellen sicher, dass die Datenbereitstellung effizient bleibt. Der Iterationszyklus erleichtert den Umgang mit neuen Datenressourcen, sich ändernden Benutzeranforderungen oder Geschäftsanforderungen und stellt sicher, dass der Datenverwaltungsprozess relevant bleibt. Änderungen an Daten werden mit einem Versionskontrollsystem wie Git dokumentiert, um Änderungen an Datenmodellen zu verfolgen und einfachere Rollbacks zu ermöglichen.

Zusammenarbeit und Kommunikation sind bei der agilen Methodik von zentraler Bedeutung und DataOps spiegelt dies wider. Ingenieure, Analysten und Geschäftsteams arbeiten zusammen, um Ziele zu definieren und sicherzustellen, dass die Pipelines einen geschäftlichen Nutzen in Form von vertrauenswürdigen, brauchbaren Daten liefern. Stakeholder, IT-Experten und Data Scientists haben die Möglichkeit, den Prozess mit einer kontinuierlichen Feedbackschleife zu verbessern, um Probleme zu lösen, bessere Produkte zu entwickeln und vertrauenswürdige Datenerkenntnisse bereitzustellen.

Wenn das Ziel beispielsweise darin besteht, ein Produkt zu aktualisieren, um die Benutzer zu begeistern, kann das DataOps-Team die Unternehmensdaten untersuchen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wonach die Kunden suchen. Anschließend können diese Informationen verwendet werden, um das Produktangebot zu verbessern.