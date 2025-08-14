Während die Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) in der Geschäftswelt immer größer wird, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die neueste Variante dieser Technologie: KI-Agenten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen können KI-Agenten Entscheidungen ohne ständige menschliche Aufsicht treffen. Sie arbeiten autonom, um komplexe Ziele zu erreichen, wie z. B. die Beantwortung von Kundenfragen, die Optimierung einer Lieferkette oder die Analyse von Gesundheitsdaten zur Erstellung einer Diagnose.

In der Praxis bedeutet dies, dass KI-Agenten ganze Arbeitsabläufe von Anfang bis Ende abwickeln können (wie z. B. die automatische Bearbeitung von Versicherungsansprüchen oder die Verwaltung von Lagerbeständen), statt nur Empfehlungen zu geben.

Jüngste Schätzungen zeigen, dass Unternehmen KI-Agenten schnell annehmen. Eine KPMG-Umfrage ergab, dass 88 % der Unternehmen KI-Agenten-Initiativen entweder prüfen oder aktiv testen.1 Gartner prognostiziert, dass bis 2028 mehr als ein Drittel der Unternehmenssoftware-Anwendungen agentische KI enthalten werden – die zugrunde liegende Technologie, die KI-Agenten ermöglicht.2

Genau die Funktionen, die KI-Agenten so wertvoll machen, können jedoch auch dazu führen, dass sie schwer zu überwachen, zu verstehen und zu kontrollieren sind.

KI-Agenten verwenden große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), um Schlussfolgerungen zu ziehen, Workflows zu erstellen und Aufgaben in Teilaufgaben zu zerlegen. Sie greifen auf externe Tools wie Datenbanken, Suchmaschinen und Kalkulatoren zu und nutzen das Gedächtnis, um sich an frühere Gespräche und Aufgabenergebnisse zu erinnern.

Dieser Prozess ermöglicht es ihnen zwar, unabhängig zu arbeiten, ist aber auch weit weniger transparent als herkömmliche Anwendungen, die auf expliziten, vordefinierten Regeln und Logik aufbauen.

Diese inhärente Komplexität und die mangelnde Transparenz können es schwierig machen, nachzuvollziehen, wie KI-Agenten bestimmte Outputs erzeugen. Für Unternehmen kann dies ernsthafte Risiken bergen, darunter:

Compliance-Verstöße: Wenn Agenten mit sensiblen Daten arbeiten, können Unternehmen weder Entscheidungsprozesse noch die Einhaltung von Vorschriften nachweisen.

Wenn Agenten mit sensiblen Daten arbeiten, können Unternehmen weder Entscheidungsprozesse noch die Einhaltung von Vorschriften nachweisen. Operative Fehler: Ohne Einblick in das Denken der Agenten haben Teams Schwierigkeiten, die Ursachen zu erkennen oder wiederkehrende Fehler zu vermeiden.

Ohne Einblick in das Denken der Agenten haben Teams Schwierigkeiten, die Ursachen zu erkennen oder wiederkehrende Fehler zu vermeiden. Vertrauenserosion: Unerklärliche Handlungen von Agenten können das Vertrauen von Stakeholdern schädigen, insbesondere wenn Agenten kritische Geschäftsentscheidungen treffen oder direkt mit Kunden interagieren.

Um diese Risiken zu minimieren, setzen Unternehmen zunehmend auf die Observability von KI-Agenten, um Einblicke in das Verhalten und die Leistung von KI-Agenten zu erhalten.