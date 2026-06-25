Während sich der Aufbau eines Agenten auf die Entwicklung seiner Funktionen konzentriert, konzentriert sich die Bereitstellung darauf, diese Funktionen in alltäglichen Situationen zuverlässig und nützlich zu machen. Das Ziel der Bereitstellung von KI-Agenten besteht darin, dass der KI-Agent Aufgaben für echte Nutzer erledigt und dabei mit realen Daten und Systemen interagiert.

Ein bereitgestellter KI-Agent arbeitet oft mit anderer Software, Datenbanken und KI-gestützten Tools zusammen. Er kann Informationen aus Unternehmenssystemen abrufen, Datensätze aktualisieren oder Aufgaben über verschiedene Anwendungen hinweg koordinieren. Diese Verbindungen ermöglichen es dem Agenten, aktiv zu realen Arbeitsabläufen beizutragen.

Zur Bereitstellung gehört auch die Überwachung der Funktionsweise des Agenten nach dessen Start. Teams überwachen Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Benutzerinteraktionen, damit sie Probleme erkennen und Ergebnisse im Laufe der Zeit verbessern können. Durch diese kontinuierliche Verwaltung bleibt der Agent auch bei sich ändernden Anforderungen weiterhin nützlich.