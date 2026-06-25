Die Bereitstellung von KI-Agenten ist der Prozess, einen Agenten künstlicher Intelligenz (KI) von einem Prototyp oder einer Testumgebung in den realen Betrieb zu bringen.
Während sich der Aufbau eines Agenten auf die Entwicklung seiner Funktionen konzentriert, konzentriert sich die Bereitstellung darauf, diese Funktionen in alltäglichen Situationen zuverlässig und nützlich zu machen. Das Ziel der Bereitstellung von KI-Agenten besteht darin, dass der KI-Agent Aufgaben für echte Nutzer erledigt und dabei mit realen Daten und Systemen interagiert.
Ein bereitgestellter KI-Agent arbeitet oft mit anderer Software, Datenbanken und KI-gestützten Tools zusammen. Er kann Informationen aus Unternehmenssystemen abrufen, Datensätze aktualisieren oder Aufgaben über verschiedene Anwendungen hinweg koordinieren. Diese Verbindungen ermöglichen es dem Agenten, aktiv zu realen Arbeitsabläufen beizutragen.
Zur Bereitstellung gehört auch die Überwachung der Funktionsweise des Agenten nach dessen Start. Teams überwachen Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Benutzerinteraktionen, damit sie Probleme erkennen und Ergebnisse im Laufe der Zeit verbessern können. Durch diese kontinuierliche Verwaltung bleibt der Agent auch bei sich ändernden Anforderungen weiterhin nützlich.
Gartner prognostiziert, dass bis zum Jahr 2028 33 % der Unternehmenssoftwareanwendungen agentische KI enthalten werden – gegenüber weniger als 1 % im Jahr 2024.1 KI-Agenten können mit einem gewissen Maß an Autonomie – oder Handlungsfähigkeit – agieren und verändern derzeit rasant die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen erfassen, analysieren und darauf reagieren. Sie können darin trainiert werden, Informationen zu analysieren, darüber nachzudenken und Maßnahmen auf der Grundlage von Kontext und Zielen zu ergreifen.
Agentische KI-Systeme kombinieren große Sprachmodelle (LLMs), maschinelles Lernen und andere KI-Technologien, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. KI-Agenten können sich mit externen Tools und Datenquellen verbinden, Informationen in Echtzeit abrufen und Aktionen ausführen. Sie können mehrstufige Workflows planen, sich an veränderte Bedingungen anpassen und aus vergangenen Interaktionen lernen.
Die Bereitstellung von KI-Agenten und die Entwicklung von KI-Agenten sind eng miteinander verbunden, beziehen sich aber auf unterschiedliche Phasen des KI-Lebenszyklus:
Der Unterschied ist wichtig, denn die Erstellung eines Agenten ist nur der Anfang. Unternehmen können Zeit und Ressourcen in die Entwicklung und Verfeinerung von Agenten investieren, doch diese Bemühungen haben wenig Wirkung, solange die Agenten nicht in die alltäglichen Workflows integriert sind. Der Einsatz macht KI zu einem funktionierenden Teil der Organisation.
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Die Bereitstellung des KI-Agenten beginnt, nachdem der Agent entworfen, entwickelt und in einer Testumgebung validiert wurde. Die Validierung beinhaltet:
Unternehmen wiederholen diesen Vorgang häufig mehrmals, bevor sie mit der Bereitstellung fortfahren. Ziel ist es, Vertrauen zu schaffen, dass der Agent in realen Geschäftsumgebungen effektiv agieren kann.
Die Bereitstellung konzentriert sich auf die Vorbereitung der Architektur, Infrastruktur und Betriebskontrollen, die für den Einsatz in der Praxis erforderlich sind. Auch wenn die Einzelheiten je nach Unternehmen variieren können, folgt die Bereitstellung von KI-Agenten im Allgemeinen einem schrittweisen Prozess, der einen Agenten von der Entwicklung in einen produktionsbereiten Zustand versetzt. Hier sind einige Schritte:
Nach Abschluss der Validierung bestimmen die Unternehmen, wie das bereitgestellte System strukturiert wird. Architektonische Entscheidungen beeinflussen, wie gut das System skalierbar ist, wie zuverlässig es funktioniert und wie einfach es langfristig zu warten ist. Das Ziel des Architekturdesigns ist es, ein System zu schaffen, das Geschäftsanforderungen zuverlässig unterstützt und gleichzeitig flexibel genug bleibt, um sich weiterzuentwickeln. Zu den wichtigsten Entscheidungen gehören:
Sobald die Architektur festgelegt ist, wählen Unternehmen die Infrastruktur aus, die die Bereitstellung unterstützen soll. Diese Entscheidungen beeinflussen Leistung, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und operative Komplexität. Zu den wichtigsten Entscheidungen für diesen Schritt gehören:
Unternehmen bewerten auch, wie gut Bereitstellungsplattformen in ihr bestehendes Technologie-Ökosystem passen und ob sie die für den langfristigen Betrieb erforderlichen Überwachungs-, Sicherheits- und Integrationsfunktionen bieten.
Die meisten KI-Agenten bieten Mehrwert, weil sie auf Informationen zugreifen und mit anderen Systemen interagieren können. Im Rahmen der Bereitstellung richten Unternehmen die Verbindungen ein, über die die Agenten Daten abrufen und Aktionen ausführen können.
Gängige Integrationen umfassen Datenbanken, Wissensdatenbanken, Dokumentenrepositorien, Kundenbeziehungsmanagement-(CRM-)Plattformen, Enterprise Resource Planning-(ERP-)Systeme, Kundensupport-Tools und andere Anwendungen. Die Komplexität dieser Integrationen hat erhebliche Auswirkungen auf den Gesamtaufwand für die Bereitstellung und die langfristige Wartbarkeit des Systems. Zu den wichtigen Überlegungen gehören:
Sicherheits- und Governance-Überlegungen beeinflussen fast jede Phase der Bereitstellung von KI-Agenten. Entscheidungen über Datenzugriff, Werkzeugberechtigungen und Systemintegrationen werden oft parallel zu den in den vorangegangenen Schritten beschriebenen Architektur- und Integrationsarbeiten getroffen.
Bevor ein Agent den Benutzern zur Verfügung gestellt wird, stellen Unternehmen sicher, dass diese Kontrollen vollständig implementiert sind und definieren klar, wie der Agent funktionieren kann und welche Aktionen er ausführen kann. Zu den wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen gehören:
Sobald die Architektur, die Infrastruktur und die Kontrollen eingerichtet sind, kann der Agent innerhalb von Anwendungen und Workflows bereitgestellt werden. Diese Bereitstellung kann eine Website, eine mobile Anwendung, eine Messaging-Plattform oder ein internes Geschäftssystem umfassen.
Die meisten Unternehmen verwenden automatisierte Bereitstellungsprozesse und kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD)-Pipelines , um Updates zu testen, neue Versionen zu veröffentlichen und Änderungen im Laufe der Zeit zu verwalten. Diese Praktiken tragen dazu bei, operationelle Risiken zu reduzieren und die Konsistenz in verschiedenen Umgebungen zu verbessern.
Nach der Bereitstellung wird die Überwachung zu einer kontinuierlichen Aktivität. Teams verfolgen in der Regel:
Unternehmen nutzen zudem Observability-Tools, um einen tieferen Einblick in das Verhalten der Agenten zu gewinnen. Diese Systeme erfassen Workflow-Ausführungspfade, Entscheidungspunkte und Systeminteraktionen, was Debugging und Fehlerbehebung effektiver macht.
Die Bereitstellung von KI-Agenten ist ein iterativer Prozess. Es ist nicht die letzte Phase des umfassenderen KI-Entwicklungslebenszyklus (ADLC), sondern ein fortlaufender Prozess des Betriebs, der Verbesserung und der Steuerung von KI-Systemen in realen Umgebungen. Teams verfeinern regelmäßig Prompts, erweitern Integration, passen Workflows an und bewerten Leistung neu, wenn sich die Geschäftsanforderungen weiterentwickeln.
Ein bereitgestellter KI-Agent besteht in der Regel aus mehreren miteinander verbundenen Komponenten. Zusammen ermöglichen diese Komponenten dem Agenten, Anfragen zu verstehen, auf Informationen zuzugreifen, mit externen Systemen zu interagieren und reale Geschäftsabläufe zu unterstützen.
Die Strategien der Bereitstellung variieren je nach Unternehmen und Branchen, doch in einigen Geschäftsbereichen hat sich der Einsatz von KI-Agenten mittlerweile etabliert. Die folgenden Einsatzszenarien konzentrieren sich auf Aufgaben, bei denen es um das Sammeln von Informationen, die Durchführung von Routineaufgaben oder die Unterstützung der Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung geht.
Erkunden Sie diese und andere Anwendungsfälle für KI-Agenten im Detail.
Banken, Finanzinstitute und Corporate-Finance-Teams setzen zunehmend KI-Agenten ein, um Analysen, das Berichtswesen und kundenorientierte Dienstleistungen zu unterstützen. Agenten können bei der Sammlung von Finanzinformationen helfen, Berichte zusammenfassen und Mitarbeiter bei routinemäßigen Rechercheaufgaben unterstützen.
Einige Implementierungen unterstützen auch Kundenservice, Betrugserkennung und Risikobewertung. Da diese Umgebungen sensible Daten und behördliche Anforderungen beinhalten, werden KI-Agenten in der Regel mit strengeren Aufsichts- und Verwaltungskontrollen eingesetzt als in vielen anderen Geschäftsfunktionen.
Kundenservice ist einer der häufigsten Bereiche für die Bereitstellung von KI-Agenten. Unternehmen setzen Agenten ein, um Kundenfragen zu beantworten, Produktinformationen bereitzustellen und bei kontobezogenen Anfragen zu helfen. Viele Implementierungen sind in Websites, mobile Apps und Messaging-Plattformen integriert, sodass Kunden jederzeit Unterstützung erhalten können.
Fortgeschrittenere Agenten können sich mit Wissensdatenbanken, Kundendaten und Supportsystemen verbinden. Über diese Verbindungen können sie Informationen abrufen, Tickets erstellen und bei routinemäßigen Serviceaufgaben helfen, bevor komplexere Probleme an menschliche Vertreter weitergeleitet werden.
Personalteams setzen KI-Agenten ein, um das Onboarding von Mitarbeitern, die politische Beratung und die Rekrutierung von Mitarbeitern zu unterstützen. Mitarbeiter können mit diesen Agenten interagieren, um Informationen über Leistungen, Arbeitsplatzrichtlinien und interne Verfahren zu finden, ohne umfangreiche Unterlagen durchsuchen zu müssen.
Rekrutierung ist ein häufig eingesetztes Einsatzgebiet. Agenten können Anwendungen prüfen, Kandidatenfragen beantworten und die Interviewplanung koordinieren, sodass HR-Teams mehr Zeit mit der Bewertung von Kandidaten verbringen können.
Marketingabteilungen nutzen KI-Agenten zur Unterstützung der Inhaltserstellung, Kampagnenplanung und Zielgruppenanalyse. Agenten können bei der Forschung von Themen, der Generierung von Content-Ideen, der Zusammenfassung von Markttrends und der Unterstützung von Teams bei der Entwicklung von Marketingmaterialien für verschiedene Kanäle behilflich sein.
Einige Organisationen setzen auch Agenten ein, um die Kampagnenleistung zu überwachen, Kundenfeedback zu analysieren und neue Geschäftschancen zu identifizieren. Marketingfachleute bleiben für Strategie- und Markenentscheidungen verantwortlich, aber KI-Agenten können viele der Recherche- und Produktionsaufgaben beschleunigen.
Betriebsteams stellen KI-Agenten bereit, um Workflowmanagement, Ressourcenkoordination, Prozessüberwachung und Geschäftsautomatisierung zu unterstützen. In Fertigungs-, Logistik- und Vertriebsumgebungen können Agenten dabei helfen, Aktivitäten über mehrere Systeme hinweg zu verfolgen und potenzielle Engpässe zu identifizieren, bevor sie die Leistung beeinträchtigen.
Lieferketten-Operationen sind ein wachsender Bereich für die Bereitstellung von KI-Agenten. Agenten können bei End-to-End-Prozessen wie Bestandsverwaltung, Versandverfolgung, Lieferantenkoordination und Nachfrageprognose unterstützen. Sie tun dies, indem sie Informationen aus mehreren Quellen sammeln und in einem umsetzbareren Format präsentieren.
Vertriebsteams setzen KI-Agenten während des gesamten Verkaufsprozesses ein, von der Lead-Generierung bis zum Deal-Support. KI-Agenten können potenzielle Interessenten identifizieren, Unternehmen recherchieren, Kontoinformationen zusammenfassen und Chancen priorisieren. Diese Fähigkeiten geben den Vertriebsmitarbeitern mehr Zeit, mit den Kunden in Kontakt zu treten.
Einige Implementierungen unterstützen auch spätere Phasen des Verkaufszyklus. Sie erstellen Besprechungsunterlagen, entwerfen Folgekorrespondenz und beantworten Fragen zu Produkten, Preisgestaltung oder Kundenkonten. Diese Fähigkeiten helfen Vertriebsteams, größere Pipelines zu verwalten und schneller auf Chancen zu reagieren.
Software-Entwicklerteams setzen zunehmend KI-Agenten ein, um Codierung, Testen und Wartung zu unterstützen. Agenten können bei der Codegenerierung helfen, Pull-Anfragen überprüfen, Fehler identifizieren und bei Dokumentationsaufgaben unterstützen. Sie können außerdem Informationen aus Repositories, Entwicklungsplattformen und internen Wissensquellen abrufen, um Engineering-Workflows zu unterstützen.
Fortschrittlichere Implementierungen unterstützen die Qualitätssicherung, Code-Analyse und Entwicklungsplanung. KI-Agenten können Entwicklern helfen, die mit gängigen Programmiersprachen wie Python arbeiten, wodurch Teams mehr Zeit für Architektur, Problemlösung und Produktentwicklung haben.
Unternehmen stellen KI-Agenten aus vielen Gründen bereit, aber die meisten Vorteile fallen in einige wenige gemeinsame Kategorien.
Zwar können KI-Agenten einen erheblichen Mehrwert bieten, doch der Einsatz in großem Maßstab kann verschiedene technische und betriebliche Herausforderungen mit sich bringen.
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