Was sind hierarchische KI-Agenten?

Agenten der niedrigen Ebene sind die Macher in der Hierarchie: Sie sind spezialisierte Agenten, die bestimmte Aufgaben auf Anweisung der über ihnen stehenden Agenten der mittleren und oberen Ebene ausführen. Diese Agenten werden auch als Subagenten bezeichnet.

Autonome Agenten niedriger Ebene sind auf eng eingegrenzte Aufgaben spezialisiert und können regelbasierte Logik, APIs , erlernte Richtlinien, robotische Controller oder andere aufgabenspezifische Algorithmen verwenden. Einige Agenten niedrigerer Ebene, wie einfache Reflexagenten , sind zustandslos, da sie keinen Aufgabenkontext oder eine interne Repräsentation der Umgebung verwalten. Agenten höherer Ebene wie Lernagenten hingegen müssen oft Zustand oder Kontext aufrechterhalten, um mehrstufige Pläne zu koordinieren und Abhängigkeiten zu verfolgen.

Agenten der niedrigen Ebene erhalten Anweisungen von oben, führen die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus und berichten dann über die Ergebnisse. Agenten der mittleren und hohen Ebene nutzen die Ergebnisse von Agenten der niedrigen Ebene, um die nächsten Schritte des Prozesses in einer Reihe von miteinander verknüpften Abhängigkeiten zu bestimmen.