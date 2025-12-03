Was sind hierarchische KI-Agenten?

By Ivan Belcic , Cole Stryker

Definition von hierarchischen KI-Agenten

Hierarchische KI-Agenten sind KI-Agenten, die in einem gestuften Multi-Agentensystem zusammenarbeiten, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Die übergeordneten Agenten in einem hierarchischen System übernehmen umfassendere Verantwortlichkeiten und delegieren fokussierte Unteraufgaben an untergeordnete Agenten. Die KI-Agenten im System kommunizieren vertikal und gelegentlich auch horizontal, um das gesamte System aufeinander abzustimmen.

Die geschichtete Struktur unterscheidet hierarchische Agentensysteme von Einzelagenten- oder flachen Multi-Agentensystemen, in denen alle Agenten dieselbe Stufe teilen. Hierarchische Agentensysteme zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, komplexe Probleme zu bewältigen: Agenten höherer Ebene kümmern sich um Strategie und die Orchestrierung von KI-Agenten, Agenten mittlerer Ebene unterstützen die taktische KI-Entscheidungsfindung und Agenten niedrigerer Ebene erledigen von oben zugewiesene Aufgaben.

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Arten von hierarchischen Agenten

Die meisten hierarchischen Strukturen weisen entweder zwei oder drei Arten von Agenten auf, darunter: 

  • Agenten auf hoher Ebene 

  • Agenten auf mittlerer Ebene 

  • Agenten auf niedriger Ebene 

Manche hierarchische Agentenarchitekturen verfügen über Agenten auf hoher und niedriger Ebene, während andere KI-Systeme auch eine mittlere Ebene umfassen.

Ein Diagramm, das eine hierarchische Systemstruktur mit mehreren Agenten zeigt

Agenten auf hoher Ebene

Agenten auf hoher Ebene befinden sich an der Spitze des Agentensystems und können komplexe Aufgaben bearbeiten, strategische Pläne formulieren, Aufgaben zerlegen und Prozesse verwalten. 

In modernen Agentenarchitekturen werden diese Agenten oft mit fortgeschrittenen KI-Modellen implementiert, zum Beispiel große Sprachmodelle (LLMs). Beim klassischen hierarchischen Reinforcement Learning stützen sich übergeordnete Agenten hingegen auf erlernte Strategien oder symbolische Planer. 

Agenten hoher Ebene sind für das „große Ganze“ verantwortlich und steuern das Gesamtsystem im Einklang mit den übergeordneten Zielen. Die Interpretation einer Benutzeranfrage, die Erstellung eines Plans und die Aufteilung dieses Plans in Aufgaben gehören zu den Aufgaben des Agenten auf hoher Ebene.

Agenten auf mittlerer Ebene

Agenten der mittleren Ebene erhalten Anweisungen von Agenten der höheren Ebene. Sie verfeinern und setzen Pläne um, unterteilen Aufgaben bei Bedarf weiter und koordinieren Teams von Mitarbeitern auf niedrigerer Ebene. In Hierarchien ohne Agenten der mittleren Ebene übernehmen Agenten der höheren Ebene diese Aufgaben zusätzlich zur strategischen Planung im größeren Maßstab.  

Agenten der mittleren Ebene dienen auch als Kommunikationsvermittler, indem sie übergeordnete Ziele in spezifische Richtlinien umwandeln, während sie Berichte von Agenten auf niedriger Ebene konsolidieren und nach oben weitergeben. Agenten hoher Ebene nutzen dieses Feedback, um den Fortschritt zu überwachen und die Pläne bei Bedarf zu aktualisieren.

Agenten der niedrigen Ebene

Agenten der niedrigen Ebene sind die Macher in der Hierarchie: Sie sind spezialisierte Agenten, die bestimmte Aufgaben auf Anweisung der über ihnen stehenden Agenten der mittleren und oberen Ebene ausführen. Diese Agenten werden auch als Subagenten bezeichnet.  

Autonome Agenten niedriger Ebene sind auf eng eingegrenzte Aufgaben spezialisiert und können regelbasierte Logik, APIs, erlernte Richtlinien, robotische Controller oder andere aufgabenspezifische Algorithmen verwenden. Einige Agenten niedrigerer Ebene, wie einfache Reflexagenten, sind zustandslos, da sie keinen Aufgabenkontext oder eine interne Repräsentation der Umgebung verwalten. Agenten höherer Ebene wie Lernagenten hingegen müssen oft Zustand oder Kontext aufrechterhalten, um mehrstufige Pläne zu koordinieren und Abhängigkeiten zu verfolgen. 

Agenten der niedrigen Ebene erhalten Anweisungen von oben, führen die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus und berichten dann über die Ergebnisse. Agenten der mittleren und hohen Ebene nutzen die Ergebnisse von Agenten der niedrigen Ebene, um die nächsten Schritte des Prozesses in einer Reihe von miteinander verknüpften Abhängigkeiten zu bestimmen.

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Merkmale eines hierarchischen Agentensystems

Hierarchische Systeme zeichnen sich durch die folgenden Schlüsselmerkmale aus: 

  • Agentenhierarchie 

  • Aufgabenzerlegung

  • Spezialisierung

  • Feedbackgesteuerte Koordination 

Agentenhierarchie

In einem Unternehmen konzentrieren sich Führungskräfte der obersten Ebene auf die groß angelegte Planung, mittlere Führungskräfte setzen die Anweisungen der Führungsebene in operative Aufgaben um und die Mitarbeiter bewältigen den Großteil der eigentlichen Arbeitslast. Hierarchische Agentensysteme wenden dieselbe Struktur auf KI-gestützte agentische Workflows an.

Die Struktur in einem hierarchischen System mit mehreren Agenten wird als mehrschichtiges Kontrollsystem bezeichnet. Eine klare hierarchische Struktur erzwingt Arbeitsrollen im gesamten agentischen Ökosystem. Jede Ebene in der Hierarchie hat eine festgelegte Funktion, sei es strategische Planung, Entscheidungsfindung, Delegation und Aufgabenverteilung oder operative Aufgabenausführung.

Aufgabenzerlegung

Hierarchische Agentensysteme leben von effizienter Aufgabenzerlegung: dem Prozess, eine Aufgabe in kleinere Unteraufgaben zu unterteilen. Die Aufschlüsselung enthält auch alle Abhängigkeiten, die einzelne Aufgaben miteinander verbinden. Die Aufgabenzerlegung findet sich auch außerhalb des maschinellen Lernens in vielen Bereichen, beispielsweise im Projektmanagement und in der Softwareentwicklung. 

Die Aufgabenzerlegung ist generell eine hilfreiche Strategie für jeden, der vor einer imposanten Herausforderung steht. Die Umwandlung der Herausforderung in eine sequenzielle Liste von kleinen, überschaubaren Aufgaben kann ein komplexes Projekt vereinfachen.

Spezialisierung

Jede Ebene in der Hierarchie hat eine festgelegte Rolle – und oft ist auch jeder Agent innerhalb einer Ebene auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert. Die Spezialisierung der Agenten wird am häufigsten auf den unteren Ebenen beobachtet, wo einfachere, berufsorientierte Agenten Routineaufgaben nach Bedarf automatisieren, um umfangreichere Anweisungen zu erfüllen. Die Betonung der Spezialisierung optimiert die Workflows und führt zu höherer Effizienz.

Feedbackgesteuerte Koordination

Die Agenten innerhalb eines hierarchischen Systems kommunizieren ständig in Echtzeit. Einige Systeme verwenden asynchrone Koordination, während andere strikt synchron sind.  

Agenten der höheren Ebene senden Anweisungen entlang der Befehlskette nach unten, während Agenten niedrigerer Ebenen über die Ergebnisse ihrer Aufgaben berichten. Agenten der hohen Ebene nutzen diese Ergebnisse, um die Strategie für die Zukunft zu optimieren, indem sie neue Aufgaben erstellen und die Aufgabenpriorität so anpassen, dass sie dem langfristigen Ziel bestmöglich entspricht. 

Gleichzeitig können die Agenten bei Bedarf auch horizontal kommunizieren, um die Arbeit zu koordinieren und Ergebnisse zu teilen.

Anwendungsfälle für hierarchische KI-Agenten

Hierarchische Agentensysteme sind ideal für die Automatisierung von Geschäftsprozessen und andere reale Anwendungsfälle mit komplexen operativen Prozessen, wie zum Beispiel: 

  • Lieferketten- und Logistikmanagement 

  • Fertigung und Produktion 

  • Agentenbasierte RAG 

  • Cybersicherheit 

  • Autonome Fahrzeuge und Lieferroboter

Lieferketten- und Logistikmanagement

Bei der Implementierung von Lieferketten- und Logistiklösungen planen hochrangige Mitarbeiter die Gesamtstrategie für das Bestandsmanagement. Agenten der mittleren Ebene würden die Strategie in lokalisierte Implementierungen aufteilen, während Agenten der niedrigen Ebene sich um Lageroperationen und Versandrouten kümmern würden.

Fertigung und Produktion

Für die Fertigung würden Agenten der hohen Ebene eine Strategie ausarbeiten, um sicherzustellen, dass die Produktion die Nachfrage rechtzeitig deckt. Agenten der mittleren Ebene würden diese Anweisungen in Aufgaben umwandeln, die Agenten der niedrigen Ebene lokal umsetzen, etwa durch die Steuerung von Maschinen und Produktionslinien in einer Fabrik. 

Agentisches RAG

Agentic Retrieval-Augmented Generation (RAG) bringt agentische Planung in RAG-Systeme ein. Ein Agent der hohen Ebene kann den Arbeitsablauf koordinieren, während spezialisierte Agenten das Abrufen, Neuordnen oder Bewerten von Dokumenten, Zusammenfassung und Inhaltserstellung übernehmen. In vielen agentischen RAG-Systemen erfolgt die Benutzerinteraktion über eine Chatbot-Oberfläche, wobei RAG auch Nicht-Chat-Anwendungen antreiben kann.

Cybersicherheit

Multi-Agentensysteme in der Cybersicherheit können ein Team von Agenten einsetzen, um Systeme zu überwachen und Bedrohungen abzuwehren. Agenten der hohen Ebene würden langfristige Strategie- und Richtlinienaktualisierungen koordinieren, während Agenten der niedrigen Ebene für die schnelle Erkennung von Anomalien und automatische Eindämmungsmaßnahmen zuständig sind.

Autonome Fahrzeuge und Lieferbots

Flotten von autonomen Fahrzeugen könnten von hierarchischen Agentensystemen verwaltet werden, ähnlich wie eine Logistikflotte. Agenten der hohen Ebene würden den Bestand an Bots unter Berücksichtigung von Spitzenzeiten und anderen relevanten Faktoren optimieren. Agenten der mittleren Ebene koordinieren die Auslieferungen in einem zugewiesenen Gebiet, während Agenten der niedrigen Ebene einzelne Bots steuern.

Vorteile des hierarchischen Agentensystems

Zu den Vorteilen eines hierarchischen Agentensystems gehören: 

  • Modularität

  • Effizienz 

  • Skalierbarkeit

  • Fehlertoleranz 

Modularität

In einem hierarchischen System mit mehreren Agenten ist jeder Agent oder jede Gruppe von Agenten eine eigenständige Einheit. Testen, Entwicklung und Implementierung können pro Einheit durchgeführt werden. Die modulare Struktur ermöglicht Entwicklung, Updates und Debugging, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

Effizienz

Hierarchie bringt Klarheit. Jeder Agent im System hat eine definierte Rolle. Ohne klar definierte Rollen könnten die Agenten nicht effektiv zusammenarbeiten, was zu suboptimalen Ergebnissen wie Engpässen, höheren Kosten, Produktionsverzögerungen und einem chaotischeren Workflow führen könnte.

Skalierbarkeit

Die Modularität eines hierarchischen Agentensystems verbessert seine Skalierbarkeit. Unternehmen können bei Bedarf weitere Agenten zu einer bestimmten Gruppe, Stufe oder Rolle hinzufügen, ohne das gesamte System von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Ein Agent der hohen Ebene kann eine wachsende Anzahl von Agenten der mittleren und niedrigen Ebene koordinieren, ohne dass eine wesentliche Neuprogrammierung erforderlich ist.

Fehlertoleranz

Da hierarchische Systeme modular sind, können Unternehmen innerhalb der Schlüsselebenen Redundanz hinzufügen und so die allgemeine Fehlertoleranz verbessern. Durch das parallele Arbeiten mehrerer Agenten kann ein Multi-Agentensystem den Betrieb aufrechterhalten, selbst wenn ein oder mehrere Agenten ausfallen. Agenten der hohen Ebene können Aufgaben neu zuweisen und Arbeitsabläufe nach Bedarf umstrukturieren.

Herausforderungen hierarchischer Agentensysteme

Zu den Herausforderungen bei der Konzeption und Implementierung eines hierarchischen Agentensystems gehören: 

  • Komplexität 

  • Starrheit 

  • Kommunikationsengpässe

Komplexität

Hierarchische Systeme sind komplex aufgebaut und erfordern ein differenziertes Verständnis des Prozesses oder der Operation, die das System steuern soll. Ein gut aufgebautes hierarchisches Agentensystem kann zu einer reibungslosen Automatisierung führen. Bei mangelhafter Konzeption können die Nachteile jedoch ineffizienter Betrieb, widersprüchliche Anweisungen der Agenten und überhöhte Kosten sein.

Starrheit

Stark hierarchische Systeme mit langen Entscheidungsketten können in Umgebungen mit hoher Volatilität Schwierigkeiten haben, da kaskadierende Verzögerungen zu veralteten Entscheidungen und Handlungen führen. Dezentralere Multiagentenarchitekturen könnten für dynamische Szenarien besser geeignet sein.  

Unternehmen, die Teile ihres Geschäfts automatisieren möchten, müssen mit Bedacht auswählen, welche Bereiche stabil genug sind, um sie einem Team von KI-Agenten anzuvertrauen. Unvorhersehbare Umgebungen sollten besser anpassungsfähigen, schnell denkenden Teams aus menschlichen Mitarbeitern überlassen werden.

Kommunikationsengpässe

Ein hierarchisches Multi-Agentensystem ist nur so gut wie seine Kommunikationsbandbreite bzw. seine Latenzbeschränkungen. Agenten müssen in der Lage sein, Daten entlang der Befehlskette rauf und runter zu senden, damit das System reibungslos funktioniert.  

Kommunikationsverzögerungen können dazu führen, dass hochrangige Agenten Daten erhalten, die nicht mehr die Gegebenheiten der realen Welt widerspiegeln. Kommunikationsengpässe sind besonders akut, wenn Agenten auf hoher Ebene auf rechenintensives Denken angewiesen sind, denn Verzögerungen können dazu führen, dass Agenten auf niedrigerer Ebene mit veralteten Anweisungen arbeiten.

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Autoren

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

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