Ein KI-Agent ist ein System, das externe Tools und Datenquellen nutzen kann, um Aufgaben mit minimalem menschlichem Eingreifen auszuführen. Obwohl KI-Agenten auch durch Reinforcement Learning (RL) oder sogar explizite Regeln angetrieben werden können, bezieht sich der Begriff im modernen Sprachgebrauch üblicherweise auf ein System, dessen Kernstück ein großes Sprachmodell (LLM) ist. Obwohl es viele Frameworks und Plattformen zum Entwickeln von KI-Agenten mit LLMs gibt, die nahezu jedes technische Fachwissen abdecken, beruhen sie alle auf einem tiefgehenden Verständnis der Nutzer und des Ziels Ihres Agenten, um erfolgreich zu sein.
LLM-gesteuerte Agenten können nicht nur die Absicht der Benutzereingaben verstehen, sondern auch die daraufhin zu ergreifenden Aktionen erkennen und Ausgaben generieren, die diese Aktionen bewirken.
Auf der grundlegendsten Ebene ist ein generativer KI-Agent lediglich ein LLM, der in einer Umgebung arbeitet, in der seine Fähigkeit zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) dazu genutzt wird, Text auszugeben, der als Eingabe für externe Tools und Datenquellen dienen kann, mit denen er verbunden ist. Zum Beispiel könnte das LLM, das einen Agenten steuert, eine SQL-Abfrage ausgeben, um Informationen aus einer Unternehmensdatenbank zu extrahieren, oder ein strukturiertes JSON-Objekt, um einen API-Aufruf durchzuführen, der eine bestimmte Aktion in einer externen Anwendung auslöst.
Bei diesen LLM-Ausgaben handelt es sich nicht um Aktionen an sich; sie sind lediglich Auslöser von Aktionen, sobald sie an diese externen Tools gesendet werden. Wenn das LLM eine klare Logik darüber erhält, welche Aktionen es als Reaktion auf bestimmte Rückmeldungen aus seiner Umgebung auslösen soll, kann es autonom Aufgaben auf eine dynamischere Weise planen und ausführen als ältere, explizite regelbasierte Systeme wie Robotic Process Automation (RPA).
Eine Möglichkeit, diese agentenbasierte Architektur einzurichten – also ein LLM mit den APIs für externe Toolaufrufe und Datenquellen zu verbinden, die Logik dafür festzulegen, welche Ausgaben er wann erzeugen soll usw. – besteht darin, ihn von Grund auf in einer gängigen Programmiersprache wie Python oder Javascript zu programmieren. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Kontrolle, Individualisierung und Transparenz, erfordert aber auch den größten manuellen Aufwand und technisches Know-how.
Als Alternative gibt es viele Dienste, die den Aufbau und die Bereitstellung Ihrer eigenen KI-Agenten beschleunigen. KI-Agenten-Frameworks optimieren den Codierungsprozess durch vordefinierte Bausteine, während KI-Agentenplattformen eine End-to-End-Lösung für das Erstellen und Bereitstellen von Agenten bieten. Die optimale Wahl für Ihren ersten Agenten hängt von Ihren Fähigkeiten und Ihrer Erfahrung sowie von der Art Ihrer beabsichtigten Anwendungsfall ab.
In jedem Fall und auf jedem Qualifikationsniveau sollte der Prozess zur Entwicklung Ihres eigenen KI-Agenten auf die gleiche Weise beginnen: indem Sie den Zweck Ihres KI-Agenten sorgfältig definieren und die Tools und Informationen identifizieren, die zur Erreichung dieses Zwecks erforderlich sind.
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Der erste und wichtigste Schritt beim Aufbau eines KI-Agenten ist, Ihre Bedürfnisse zu verstehen, wie ein KI-Agent diese adressieren könnte und wie Sie seine Leistung objektiv messen können. Ein einfacher Agent mit einem klar definierten Problem und einer gut durchdachten Lösung für dieses Problem hat eher Erfolgschancen als ein hochentwickelter Agent, dessen Workflow schlecht für die jeweilige Aufgabe geeignet ist.
Das Problem, das Ihr KI-Agent lösen soll, diktiert sowohl die logischen als auch die technischen Entscheidungen für sein Design. Ein Kundensupport benötigt völlig andere Prompts, Tools und Umgebungen als ein automatisierter Code-Review-Agent oder ein Finanzagent, der Unternehmensumsatzdaten abfragt und Business-Intelligence-Erkenntnisse liefert. Ein eng umrissenes Problem kann mit einem einzelnen Agenten gelöst werden, während ein weit gefasstes Problem ein Multi-Agenten-System erfordern kann.
Beginnen Sie mit einfachen Fragen zu Ihrem Agenten.
Wer wird ihn benutzen? Technische und nicht-technische Benutzer haben unterschiedliche Erwartungen, angefangen bei der Frage, wie aktiv sie den Workflow verwalten müssen, bis hin zu der Art der Benutzeroberfläche, mit der sie zurechtkommen werden.
Welche Aufgaben hat er? Sie müssen entscheiden, ob der KI-Agent das gesamte Problem lösen oder nur einige der mühsameren Teilaufgaben automatisieren soll, die zur Lösung des Problems erforderlich sind.
Welche Arten von Eingaben wird verarbeitet? Ein Agent, der mehrere Datenmodalitäten – Text, Audio, Bild, Video – verarbeiten soll, benötigt möglicherweise mehrere Modelle. Multimodale Modelle existieren, aber manchmal liefert ein einzelnes KI-Modell nicht ausreichend Genauigkeit für all Ihre spezifischen Bedürfnisse. Wenn Ihr Agent beispielsweise Text aus Bildern und PDFs extrahieren muss, könnte ein optisches Zeichenerkennungsmodell (OCR) ein generalistisches Vision-Language-Modell (VLM) übertreffen. Wenn diese PDFs komplexe Tabellen, Diagramme und Gleichungen enthalten, benötigen Sie möglicherweise ein dediziertes Document Conversion-Modell. Wenn Ihr Agent mit sehr nischen- oder domänenspezifischen Beispielen arbeitet, müssen die einzelnen Modelle möglicherweise an einem benutzerdefinierten Datensatz verfeinert werden.
Auf welche Datenquellen und Wissensdatenbanken muss zugegriffen werden? Eine der grundlegendsten und wesentlichsten agentischen KI-Funktionen ist die Retrieval-Augmented Generation (RAG). Ein Kundensupport-Chatbot zum Beispiel muss möglicherweise Informationen aus der CRM-Plattform Ihres Unternehmens oder von FAQs abrufen. Ein Software-Engineering-Agent muss wahrscheinlich auf Ihre Codebasis verweisen. Viele Agenten benötigen Zugriff auf Echtzeitinformationen über Suchmaschinen oder spezielle Webdienste. Es ist wichtig, nicht nur zu wissen, welche Informationen ein KI-Agent benötigt, sondern auch, wo sie zu finden sind.
Auf welche Tools benötigt er Zugriff? Einer der grundlegenden Vorteile eines KI-Agenten ist die Möglichkeit, die Funktionen eines LLM durch die Verwendung externer Tools zu ergänzen. Ein Agent, der als „KI-Assistent“ fungiert, sollte in der Lage sein, Kalendereinträge zu erstellen und zu ändern. Codierungsagenten benötigen eine Sandbox-Umgebung, um Skripte auszuführen. Ein KI-Agent in einer Vertriebs- oder Marketingumgebung benötigt möglicherweise externe Apps, um E-Mails und andere Kommunikationen zu senden. Externe Taschenrechner oder Rechenmodule wie Wolfram Alpha gewährleisten, dass mathematische Operationen zuverlässig und schnell durchgeführt werden können.
Wie werden Sie den Erfolg messen? Die Entwicklung von KI-Agenten ist ein iterativer Prozess des Testens, Bereitstellens, Evaluierens und Optimierens. Je nach Anwendungsfall kann der „Erfolg“ unterschiedlich gemessen werden, beispielsweise anhand von Zeitersparnis, Anzahl der überprüften Fälle, Abschlussquoten, Genauigkeit oder direkten Nutzerbewertungen.
Sie müssen auch praktische Überlegungen berücksichtigen.
Wird Ihr KI-Agent in einem zeitkritischen Umfeld eingesetzt, in dem Geschwindigkeit von entscheidender Bedeutung ist? Oder wird Genauigkeit wichtiger sein? Unterschiedliche Prioritäten erfordern oft unterschiedliche Modelle und unterschiedliche Ebenen der Workflow-Komplexität.
Welche Hardware und welches Budget stehen Ihnen zur Verfügung? Verschiedene LLMs verursachen unterschiedliche Kosten und Rechenanforderungen, sei es durch Preisgestaltung (für Closed-Source-Modelle) oder durch Hardware- und Cloud Computing-Kosten.
Werden die Eingabe-Prompts, auf die Ihr KI-Agent reagiert, sehr vielfältig und komplex sein? Werden sie einfach und repetitiv sein?
Wie so oft in der Welt der LLMs ist der „beste“ Agent nicht unbedingt der versierteste: Es ist derjenige, der am besten zu Ihren Bedürfnissen und Einschränkungen passt. Einfachere agentenbasierte Systeme sind einfacher und kostengünstiger zu bedienen, leichter zu debuggen und den Personen, die sie benötigen, leichter zu erklären.
Eine der wichtigsten Entscheidungen ist, welches spezifische Modell (oder welche Modelle) zur Entscheidungsfindung Ihres autonomen Agenten dienen soll.
Generell gilt, dass unterschiedliche Prioritäten unterschiedliche LLMs erfordern. Bei manchen Anwendungsfällen kann die Geschwindigkeit Vorrang vor der Genauigkeit haben. In anderen Umgebungen ist Präzision von größter Bedeutung. Das erstgenannte Szenario erfordert kleinere, schnellere LLMs; Letztere profitieren von größeren, leistungsstärkeren Modellen. Wenn ein agentischer Workflow besonders komplexe Details oder eine mehrstufige Planung beinhaltet, kann es sinnvoll sein, ein Reasoning-Modell in Betracht zu ziehen. Wenn Ihr Workflow einfache und sich wiederholende Aufgaben umfasst, rechtfertigt das möglicherweise nicht die zusätzlichen Latenz- und Rechenkosten.
In vielen Fällen könnte Ihr Workflow von einem Multi-Agenten-System profitieren. In einem typischen Multiagenten-Setup nimmt ein Agent, der von einem größeren LLM gesteuert wird, die erste Anfrage entgegen und zerlegt sie in Teilaufgaben, die er dann an Agenten weiterleitet, die von kleineren LLMs gesteuert werden und die spezialisierten Aufgaben schnell ausführen.
Die gleichen Überlegungen sollten Sie auch bei der Wahl anderer Modelltypen berücksichtigen. Beinhaltet Ihr Anwendungsfall eine Computer-Vision-Aufgabe wie Objekterkennung oder Bildsegmentierung? Wenn Antworten in Echtzeit unerlässlich sind, könnte ein Modell, das auf einem schnellen neuronalen Netz basiert, die beste Lösung sein. Wenn maximale Genauigkeit am wichtigsten ist, könnte ein langsamerer, aber leistungsfähigerer Vision Transformer (ViT) besser sein.
Im Kontext von agentischer KI sollten Benutzer andere LLM-Metriken berücksichtigen als im Kontext von Anwendungen, die von Chatbots gesteuert werden. Zum Beispiel könnte die Leistung bei Benchmarks, die Weltwissen und kreatives Schreiben widerspiegeln, für einen Chatbot nützlich sein, aber für einen KI-Agenten, der Zugriff auf externe Datenquellen hat und kurze, zweckorientierte Ausgabe liefert, von geringer Bedeutung sein. Bei agentischer KI haben die Fähigkeiten eines Modells, Funktionen abzurufen und Anweisungen zu befolgen, normalerweise Vorrang.
Wenn Sie nicht bereit sind, Ihren KI-Agenten von Grund auf selbst zu programmieren, sollten Sie verschiedene KI-Agenten-Frameworks oder KI-Agenten-Plattformen erkunden.
KI-Agenten-Frameworks sind im Wesentlichen Code-Bibliotheken, die modulare Komponenten bereitstellen, die zu agentischen Workflows zusammengefügt werden können. Anstatt jedes einzelne Element von Grund auf programmieren zu müssen, können Entwickler die vordefinierten Codeschnipsel, Klassen und Funktionen eines agentischen Frameworks als Bausteine nutzen, um den Prozess zu vereinfachen und zu optimieren. Im Idealfall bieten Frameworks einen schnelleren und besser skalierbar Ansatz als reiner Code und ermöglichen gleichzeitig ein hohes Maß an Kontrolle und Anpassung. Komponenten, die zu einem agentischen Workflow zusammengestellt werden können. Anstatt jedes einzelne Element von Grund auf programmieren zu müssen, können Entwickler die vordefinierten Codeschnipsel, Klassen und Funktionen eines agentischen Frameworks als Bausteine nutzen, um den Prozess zu vereinfachen und zu optimieren. Im Idealfall bieten Frameworks einen schnelleren und besser skalierbar Ansatz als reiner Code und ermöglichen gleichzeitig ein hohes Maß an Kontrolle und Anpassung.
KI-Agentenplattformen wie IBM watsonx.Orchestrate sind umfassender. Sie umfassen nicht nur die Tools zum Erstellen von Agenten, sondern auch die Infrastruktur für das Hosting, die Überwachung, das Bereitstellen und die Verwaltung dieser Agenten in großem Maßstab. Viele KI-Agentenplattformen bieten Low-Code- oder sogar No-Code-Benutzeroberflächen (UIs), sodass selbst Anfänger und Benutzer ohne technische Kenntnisse KI-Agenten für reale Anwendungen mithilfe eines vorlagenbasierten Ansatzes erstellen und verwenden können.
Frameworks und Plattformen schließen sich oft nicht gegenseitig aus. Obwohl einige Plattformen die Benutzer auf No-code-Workflows beschränken oder ausschließlich auf Kompatibilität mit bestimmten Modellen oder Frameworks ausgelegt sind, sind andere – darunter watsonx.Orchestrate – Framework-agnostisch und für verschiedene Kenntnisstände geeignet. Solche Plattformen beinhalten in der Regel eine dedizierte Benutzeroberfläche für die Erstellung von Agenten, bieten Benutzern aber auch die Möglichkeit, Agenten über ein Framework ihrer Wahl zu erstellen und sie einfach über die Plattform bereitzustellen und zu verwalten.
Der IBM-Leitfaden „Guide to AI Agents“ bietet Übersichten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials für eine Vielzahl von Open-Source-Frameworks zum Aufbau von KI-Agenten. Hier finden Sie in alphabetischer Reihenfolge Links zu Erläuterungen und Tutorials zu einer Reihe bekannter Frameworks.
Autogen ist ein Open-Source-Framework, das von Microsoft gepflegt wird und für skalierbare Multi-Agenten-KI-Systeme entwickelt wurde. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, können Sie dieses Tutorial für Multi-Agent-RAG mit AutoGen erkunden.
BabyAGI ist ein experimentelles, Open-Source-Agentic-Framework, das von Yohei Nakajima entwickelt und gepflegt wurde.
ChatDev ist ein Open-Source-Agentic-Framework, das entwickelt wurde, um ein virtuelles Softwareunternehmen zu simulieren, in dem verschiedene KI-Agenten innerhalb dieser Organisationsstruktur unterschiedliche Rollen übernehmen. Es soll als ideale Umgebung für die Untersuchung kollektiver Intelligenz dienen, in der Agenten sich gegenseitig auffordern, bestimmte Aufgaben durch Rollenspiele zu lösen. Erfahren Sie mehr mit diesem Tutorial zur kollaborativen Softwareentwicklung in ChatDev.
crewAI ist ein prominentes, auf Python basierendes, Open-Source-Orchestrierungs-Framework, das für Multi-Agenten-Workflow optimiert ist und für jede Open-Source-LLM oder API konfigurierbar ist. Um sich damit vertraut zu machen, sehen Sie sich dieses Tutorial für Einzelhandel-Regaloptimierung mit multimodalen, multiagenten-Systemen an.
IBM watsonx Orchestrate bietet eine Reihe von watsonx-Agenten, die für die autonome Ausführung vieler alltäglicher Arbeitsplatzfunktionen optimiert sind.
LangChain gehört zu den frühesten und beliebtesten Orchestrierungs-Frameworks für Open-Source-KI-Agenten. Während LangChain darauf ausgelegt ist, Aufgaben in linearen Workflows miteinander zu „verketten“, ist LangGraph ein graphbasiertes Framework, das für komplexere, nichtlineare Workflows entwickelt wurde. Sie können mit LangChain anhand dieses Tool-Abruf-Tutorials experimentieren oder LangGraph mit Tutorials zum Erstellen eines SQL-Agenten oder eines IT-Support-ReAct-Agenten ausprobieren.
LangFlow ist ein Low-Code- und No-Code-Open-Source-Framework, das auf einer Drag-and-Drop-grafischen Benutzeroberfläche (GUI) basiert.
MetaGPT ist ein Multi-Agenten-Framework, bei dem jeder Agent als Mitarbeiter nach einem schlanken und streng spezialisierten Workflow handelt. Sie können damit experimentieren, indem Sie dieses Tutorial zur Multi-Agenten-Automatisierung der Erstellung von Produktanforderungsdokumenten (PRD) verwenden.
AutoGPT ist eine Open-Source-Plattform, die ursprünglich dazu entwickelt wurde, die GPT-Modelle von OpenAI in agentische Workflows zu integrieren. Sie bietet nun auch Integration mit einer Vielzahl offener Modelle sowie weiteren proprietären Modellen wie Claude oder Gemini.
BeeAI ist die erste Open-Source-Plattform, die auf dem Agent Communication Protocol (ACP) basiert, einem offenen Standard, der eine reibungslose Kommunikation zwischen KI-Agenten ermöglicht, die auf einem beliebigen Framework basieren. BeeAI wurde ursprünglich von IBM Research entwickelt und wird nun auf der Linux Foundation gehostet. Als Einstiegshilfe können Sie sich dieses Tutorial für ein Multiagenten-Vertragsmanagementsystem mit BeeAI ansehen.
IBM watsonx Orchestrate ist eine Framework-agnostische, End-to-End-Plattform zum Aufbau, Bereitstellen und Koordinieren von Agenten in einem Unternehmen. Es bietet Workflows, die von der Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche für No-code-KI-Agenten bis hin zur vollständigen Anpassung mit Pro-Code reichen. Benutzer können nach Belieben vorkonfigurierte Agenten nutzen, ihre eigenen Agenten innerhalb der Plattform entwickeln oder Agenten von Drittanbietern von anderswo importieren.
Da komplexe Multiagentensysteme im gesamten KI-Ökosystem immer häufiger anzutreffen sind, wurden eine Reihe von KI-Agentenprotokollen vorgeschlagen, um die Kommunikation zwischen KI-Agenten und den APIs anderer Systeme zu standardisieren. Obwohl erwartet wird, dass sich die Branche letztendlich auf einen einzigen Standard einigen wird, sind derzeit mehrere Protokolle im Einsatz.
Die meisten Frameworks sind bestrebt, alle gängigen Protokolle zu unterstützen, aber in manchen Fällen kann die Wahl des Protokolls die Auswahl des Frameworks einschränken und umgekehrt. Zu den prominenten KI-Agentenprotokollen gehören:
Agent Communication Protocol (ACP) : Ursprünglich von IBMs BeeAI eingeführt, zielt ACP darauf ab, die Art und Weise zu definieren und zu standardisieren, wie KI-Agenten agieren und miteinander kommunizieren. ACP verwendet REST-basierte Kommunikation basierend auf Standard-HTTP-Konventionen, was die Integration von KI-Agenten in die Produktion erleichtert. Es ist standardmäßig für asynchrone Kommunikation ausgelegt und benötigt keine speziellen Bibliotheken. Sie können es in diesem Tutorial erkunden.
Agent2Agent (A2A): Ursprünglich im April 2025 von Google und anderen Partnern unter der Google Cloud-Plattform gestartet, wird es nun von der Linux Foundation als Open-Source-Projekt gehostet. Es folgt einem Client-Service-Modell mit einem dreistufigen Workflow: Erkennung, Authentifizierung und Kommunikation. Für praktische Erfahrungen mit A2A, schauen Sie sich dieses Tutorial an. Erwähnenswert ist, dass die Linux Foundation, die derzeit sowohl ACP als auch A2A betreibt, an der Zusammenführung der beiden Protokolle arbeitet, indem sie die Funktionalität von ACP in A2A migriert.
Model Context Protocol (MCP) : Das von Anthropic eingeführte MCP standardisiert die Kommunikation durch ein System von Konvertierungen in das JSON-RPC-Format. MCP wurde von vielen namhaften Technologieanbietern übernommen, darunter Figma, Notion, Atlassian, Zapier, Striper, PayPal und Square. Um mehr über MCP zu erfahren, besuchen Sie dieses Tutorial zur Entwicklung eines MCP
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