LLM-gesteuerte Agenten können nicht nur die Absicht der Benutzereingaben verstehen, sondern auch die daraufhin zu ergreifenden Aktionen erkennen und Ausgaben generieren, die diese Aktionen bewirken.

Auf der grundlegendsten Ebene ist ein generativer KI-Agent lediglich ein LLM, der in einer Umgebung arbeitet, in der seine Fähigkeit zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) dazu genutzt wird, Text auszugeben, der als Eingabe für externe Tools und Datenquellen dienen kann, mit denen er verbunden ist. Zum Beispiel könnte das LLM, das einen Agenten steuert, eine SQL-Abfrage ausgeben, um Informationen aus einer Unternehmensdatenbank zu extrahieren, oder ein strukturiertes JSON-Objekt, um einen API-Aufruf durchzuführen, der eine bestimmte Aktion in einer externen Anwendung auslöst.

Bei diesen LLM-Ausgaben handelt es sich nicht um Aktionen an sich; sie sind lediglich Auslöser von Aktionen, sobald sie an diese externen Tools gesendet werden. Wenn das LLM eine klare Logik darüber erhält, welche Aktionen es als Reaktion auf bestimmte Rückmeldungen aus seiner Umgebung auslösen soll, kann es autonom Aufgaben auf eine dynamischere Weise planen und ausführen als ältere, explizite regelbasierte Systeme wie Robotic Process Automation (RPA).

Eine Möglichkeit, diese agentenbasierte Architektur einzurichten – also ein LLM mit den APIs für externe Toolaufrufe und Datenquellen zu verbinden, die Logik dafür festzulegen, welche Ausgaben er wann erzeugen soll usw. – besteht darin, ihn von Grund auf in einer gängigen Programmiersprache wie Python oder Javascript zu programmieren. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Kontrolle, Individualisierung und Transparenz, erfordert aber auch den größten manuellen Aufwand und technisches Know-how.

Als Alternative gibt es viele Dienste, die den Aufbau und die Bereitstellung Ihrer eigenen KI-Agenten beschleunigen. KI-Agenten-Frameworks optimieren den Codierungsprozess durch vordefinierte Bausteine, während KI-Agentenplattformen eine End-to-End-Lösung für das Erstellen und Bereitstellen von Agenten bieten. Die optimale Wahl für Ihren ersten Agenten hängt von Ihren Fähigkeiten und Ihrer Erfahrung sowie von der Art Ihrer beabsichtigten Anwendungsfall ab.

In jedem Fall und auf jedem Qualifikationsniveau sollte der Prozess zur Entwicklung Ihres eigenen KI-Agenten auf die gleiche Weise beginnen: indem Sie den Zweck Ihres KI-Agenten sorgfältig definieren und die Tools und Informationen identifizieren, die zur Erreichung dieses Zwecks erforderlich sind.