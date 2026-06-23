Das Agentenlebenszyklusmanagement ist wichtig, weil KI-Agenten von isolierten Pilotprojekten zu groß angelegten Unternehmenseinsätzen übergehen. In diesem Fall wird es schwieriger, eine informelle Aufsicht aufrechtzuerhalten. Unternehmen benötigen eine einheitliche Methode, um zu wissen, welche Agenten existieren, wem sie gehören, worauf sie Zugriff haben, wie ihre Leistung ist und wann sie aktualisiert oder außer Betrieb genommen werden sollten.

Forschung legt nahe, dass die Agentenübernahme schneller voranschreitet als viele Regulierungsprogramme. Die Tech Leader Study von IBM aus dem Jahr 2026 ergab, dass befragte CIOs und CTOs bis 2027 mit einem Anstieg der eingesetzten KI-Agenten um 38 % rechnen, während nur 11 % angaben, auf dieses Maß an Skalierung vollständig vorbereitet zu sein. Die Forschung ergab außerdem, dass 77 % der befragten Unternehmen angaben, dass die Einführung von KI ihre derzeitigen Funktionen bereits übersteigt. Eine Umfrage unter IT- und Unternehmensleitern aus dem Jahr 2026 ergab, dass nur 21 % der Unternehmen angaben, über ein ausgereiftes Governance-Modell zur Verwaltung von Risiken durch agentische KI zu verfügen.1

Diese Lücken sind von Bedeutung, da KI-Agenten keine statischen Software-Tools sind. Traditionelle Software folgt in der Regel festgelegten Regeln: Wenn ein Benutzer eine bestimmte Aktion ausführt, reagiert die Anwendung vorhersehbar. KI-Agenten sind anders. Sie könnten bei ähnlichen Eingaben unterschiedliche Ausgaben liefern. Sie können je nach Benutzerwunsch, verfügbarem Kontext, vorherigen Interaktionen oder verbundenen Tools auch unterschiedliche Schritte auswählen.

Dies führt zu verschiedenen Managementanforderungen:

Sicherheit : Agenten benötigen möglicherweise Zugriff auf Geschäftssysteme, Daten, APIs oder Servicekonten. Ohne eine ordnungsgemäße Zugriffskontrolle können sie zu nicht-menschlichen Identitäten mit überhöhten Berechtigungen werden.

: Agenten benötigen möglicherweise Zugriff auf Geschäftssysteme, Daten, APIs oder Servicekonten. Ohne eine ordnungsgemäße Zugriffskontrolle können sie zu nicht-menschlichen Identitäten mit überhöhten Berechtigungen werden. Zuverlässigkeit: Agenten können Fehler machen, Halluzinationen erzeugen, das falsche Tool aufrufen oder scheitern, wenn sich eine Integration ändert.

Zuverlässigkeit: Agenten können Fehler machen, Halluzinationen erzeugen, das falsche Tool aufrufen oder scheitern, wenn sich eine Integration ändert. Governance : Organisationen müssen wissen, welche Agenten verwendet werden, wem sie gehören, worauf sie zugreifen können und ob sie interne Richtlinien oder regulatorische Anforderungen erfüllen.

: Organisationen müssen wissen, welche Agenten verwendet werden, wem sie gehören, worauf sie zugreifen können und ob sie interne Richtlinien oder regulatorische Anforderungen erfüllen. Rückverfolgbarkeit: Teams benötigen Überprüfungsprotokolle, aus denen hervorgeht, was ein Agent getan hat, welche Tools er verwendet hat, auf welche Daten er zugegriffen hat und warum eine Entscheidung oder Aktion getroffen wurde.

Rückverfolgbarkeit: Teams benötigen Überprüfungsprotokolle, aus denen hervorgeht, was ein Agent getan hat, welche Tools er verwendet hat, auf welche Daten er zugegriffen hat und warum eine Entscheidung oder Aktion getroffen wurde. Operative Resilienz: Wenn sich ein Agent unerwartet verhält, benötigen die Teams Möglichkeiten, ihn anzuhalten, den Zugriff zu entziehen, Änderungen rückgängig zu machen, das Problem zu untersuchen und den Dienst wiederherzustellen.

ALM trägt zur Erfüllung dieser Anforderungen bei, indem es dem gesamten Agentenlebenszyklus Struktur verleiht. Es hilft Unternehmen, über Ad-hoc-Überprüfungen hinauszugehen, indem es wiederholbare Prozesse zur Genehmigung, Prüfung, Bereitstellung, Überwachung, Aktualisierung und Außerbetriebnahme von Agenten während ihres gesamten Lebenszyklus erstellt. Es hilft Organisationen auch dabei, Risiken wie Schatten-KI, übermäßige Berechtigungen, mangelnde Beobachtbarkeit, plötzliche Änderungen, Änderungen der Modellversion, Latenz, Datenoffenlegung und inkonsistentes Verhalten zu managen.