Als die Belegschaft von IBM weltweit wuchs, sah sich die Personalabteilung (HR) mit einer zunehmenden Komplexität konfrontiert. Isolierte Prozesse, inkonsistente Richtlinien in allen Regionen und eine starke Abhängigkeit von manuellen, sich wiederholenden Aufgaben belasteten Mitarbeiter und Personalverantwortliche gleichermaßen. Zu den wichtigsten Problemstellungen gehörten auch Multi-Channel-Erfahrungen, die zu einer geringen Benutzerzufriedenheit führten, Übergaben, die Antworten verzögerten, und die Überforderung von HR-Experten mit nicht-strategischen Aufgaben.

Trotz früherer digitaler Innovationen in der Abteilung erkannte IBM, dass herkömmliche KI- und Cloud-Lösungen allein die steigenden Erwartungen an eine schnellere und stärker personalisierte HR-Unterstützung nicht erfüllen konnten. Das Unternehmen hatte bereits das Prinzip „Eliminieren, Vereinfachen, Automatisieren“ und eine Methodik zum „Transformieren statt Transferieren“ implementiert. Damit wurde sichergestellt, dass keine ineffizienten Prozesse automatisiert wurden und alle Neugestaltungen in der Neugestaltung von Erfahrungen verankert waren. Nun ging es darum, fragmentierte Erfahrungen hinter sich zu lassen und ein einheitliches, intelligentes System zu schaffen, das Workflows rationalisiert und sofortigen, präzisen Support bietet, sodass sich die Experten auf höherwertige strategische Arbeit konzentrieren konnten.

Es war an der Zeit, die Personalabteilung umzugestalten und die Voraussetzungen für eine neue Ära von Personaldiensten zu schaffen, die durch fortschrittliche generative KI, Automatisierung und kontinuierliche Innovation sowie ethische KI-Praktiken angetrieben werden.