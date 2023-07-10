Die Entwicklung einer umfassenden Top-Down-Strategie, die Entwicklungsziele mit den Geschäftszielen in Einklang bringt, ermöglicht es Unternehmen, geeignete Quellen schnell zu identifizieren und eine gut strukturierte und kontrollierte generative KI-Implementierung zu implementieren.

Ein autonomes IT-Managementsystem soll technologische Abläufe, wichtige Geschäftsprozesse und Designsysteme vereinfachen. Sie greift auf möglicherweise verteilte Datenquellen mit integrierten Daten zurück und fördert so eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung.

Die generative KI-Technologie ist einen Sprung voraus und kann die Anwendungsentwicklung vereinfachen, indem sie Ingenieuren bei der Automatisierung des Codes und der Dokumentengenerierung hilft. Die generative KI stützt sich auf verschiedene Foundation Models und nutzt leistungsstarke Transformer, um Inhalte aus unstrukturierten Informationen zu generieren. Heute stellen wir fest, dass unsere Kunden Automatisierung nutzen oder deren Einsatz in Erwägung ziehen, um den IT-Betrieb, das Asset-Management und die Asset-Nutzung zu automatisieren.

Mit generativer KI können Unternehmen Aufgaben automatisieren und den Kundenservice und die Vertriebsfunktionen verbessern, um die Effizienz dieser Prozesse zu steigern. Vertriebs- und Serviceingenieure können sprachbasierte generative KI nutzen, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und kontextbezogenes oder branchenspezifisches Wissen zu finden, das ihnen hilft, bessere Customer Experience zu bieten oder Probleme schneller zu lösen.

Generative KI bietet eine Vielzahl potenzieller Geschäftsvorteile, darunter eine verbesserte Problemklassifizierung, Codegenerierung zur Problemlösung, verbesserte automatische Reparatursysteme, kontextabhängige Automatisierung, schnelleres Code-Debugging, Vorschläge für Best Practices, bessere Dokumentationserstellung, Reverse-Engineering-Funktionen und Code Refactoring – um nur einige zu nennen.

Die Verbesserung der Observability durch autonome IT-Operationen versetzt Systemingenieure in die Lage, über die herkömmlichen IT-Metriken hinaus zu verschieben. Stattdessen können sie sich auf aufschlussreichere „goldene Signale“ konzentrieren, zu denen Systemlatenz, Metriken zum Netzwerkverkehr, Netzwerksättigung und Fehler gehören.