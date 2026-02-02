Was ist AgentGPT?

Im Gegensatz zu aktuellen Iterationen von ChatGPT von OpenAI können Sie mit AgentGPT autonome KI-Agenten erstellen, die denken, planen, handeln und sich auf ein benutzerdefiniertes Ziel einstellen können, und das mit minimalem manuellem Prompting. Eine Besonderheit von AgentGPT ist seine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Funktionen des KI-Agenten für vielfältige Anwendungsfälle zugänglich macht, darunter Recherche und Datenerfassung, explorative Problemlösung, Ideenfindung, die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die Erstellung von Chatbots und vieles mehr.

AgentGPT ist ein No-Code-Tool, d. h. Benutzer müssen keine Software schreiben oder eine Entwicklungsumgebung einrichten, um ein Ziel zu definieren, ein Modell auszuwählen und Agenten bereitzustellen. Vorlagen werden bereitgestellt, damit Anfänger verstehen, wie man effektive Ziele formuliert.

AgentGPT ist ein Open-Source-Projekt, das hauptsächlich von einem Team bei Reworkd AI entwickelt wurde. Das in San Francisco ansässige Startup brachte das Tool im April 2023 auf den Markt und betreut es weiterhin. Hinsichtlich der Preisgestaltung bietet Reworkd sowohl eine kostenlose Version als auch einen gehosteten Service mit kostenpflichtigen Tarifen an. Das Projekt erlangte frühzeitig Aufmerksamkeit, unter anderem weil es offen und zugänglich war; Code und Dokumentation waren auf GitHub verfügbar.

Es ist erwähnenswert, dass „GPT“ in AgentGPT für Generative Pretrained Transformer steht, eine Familie von großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM), die auf einer Transformer Deep-Learning-Architektur basieren. Das Projekt heißt AgentGPT, weil der GPT als autonomer Agent agiert und nicht nur als Chatbot wie bei ChatGPT, obwohl beide unter der Oberfläche auf denselben OpenAI-Modellen wie GPT-3.5 und GPT-4 basieren.

AgentGPT sollte nicht mit anderen agentischen KI-Tools wie AutoGPT verwechselt werden, einem ähnlichen Werkzeug, das auf den privaten Rechnern der Nutzer statt auf dem Web läuft. BabyAGI ist eine weitere agentische Plattform, die eher technisch ausgerichtet und auf Python basiert und häufig als grundlegendes Werkzeug für Entwickler genutzt wird.