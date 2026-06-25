Die sorgfältige Prüfung autonomer Systeme ist besonders wichtig, da KI-Agenten selbstständig mehrteilige Aufgaben planen, externe Tools verwenden und mit anderen Agenten interagieren. Ein robuster Testprozess ist Teil des kontinuierlichen Kreislaufs der Erstellung und Bewertung, der als Agent Development Lifecycle (ADLC)bekannt ist.

Agenten planen und führen Aufgaben eigenständig aus und verändern damit rasch die Art und Weise, wie Unternehmen KI einsetzen. Eine rasche Einführung kann jedoch zu einer Fragmentierung der Technologie-Ökosysteme führen und erhebliche Änderungen an den bisherigen Testprozessen erzwingen. Laut einer aktuellen Forschung des IBM Institute for Business Value geben 80 % der befragten CIOs und CTOs an, dass die KI-Transformation vom CEO gesteuert wird. Aber nur 11 % sagen, dass sie für die im nächsten Jahr erwartete Bereitstellung von KI-Agenten vollständig bereit sind.

„Für CIOs und CTOs“, sagte Matt Lyteson, CIO bei IBM, „besteht die Herausforderung jetzt darin, KI-Systeme zu skalieren, die kontinuierlich und autonom arbeiten, oft mit Governance-Modellen und Architekturen, die für eine weitaus langsamere, besser vorhersehbare Umgebung konzipiert wurden.“