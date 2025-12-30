Was ist KI-Observability?

Traditionelle Observability-Tools verstehen den internen Zustand eines komplexen Systems mithilfe der drei Säulen der Observability: Logs, Traces und Metriken. KI-Anwendungen und KI-Agenten bringen eine zusätzliche Ebene der Komplexität mit sich, die spezielle Observability-Tools erfordert, um die Modellleistung zu optimieren, indem sie KI-spezifische Ausgaben überwachen und (oft KI-generierte) Visualisierungen zu erzeugen.

Im Gegensatz zu traditioneller Software sind die Ausgaben großer Sprachmodelle (LLMs) und anderer generativer KI-Anwendungen probabilistisch. Identische Eingaben können zu unterschiedlichen Reaktionen führen, was es schwierig macht, nachzuvollziehen, wie die Eingaben die Ausgaben beeinflussen, und somit Probleme für herkömmliche Observability-Tools verursacht. Daher sind Fehlerbehebung, Debugging und Leistungsüberwachung in generativen KI-Systemen komplexer.

Darüber hinaus kann die Erklärbarkeit in der KI - ein wachsender Bereich, der versucht, die Blackbox-Eigenschaften vieler KI-Modelle zu reduzieren - noch nicht vollständig erklären, wie die Modelle mit breiteren IT-Systemen und Workflow interagieren. KI-Observability-Lösungen müssen Dingen Priorität einräumen, die sie effektiv messen und analysieren können. Diese Priorisierung ist besonders wichtig bei der Nutzung von Modellen von Drittanbietern wie OpenAI oder Google, die die Modelle privat ausführen und verwalten.

KI-Agenten – Systeme, die autonom arbeiten, um Workflows im gesamten IT-Ökosystem zu entwerfen und auszuführen – stellen ihre eigenen Herausforderungen an die Observability dar und erfordern einen entsprechend einzigartigen Ansatz zur Datenerfassung. Fast die Hälfte der 2025 vom IBM Institute for Business Value befragten Führungskräfte nannte „mangelnde Transparenz in Entscheidungsprozessen der Agenten als bedeutende Implementierungsbarriere“ für agentische KI. Observability für diese Systeme ist für die Einführung entscheidend.