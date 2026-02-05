KI-Agenten im Gesundheitswesen sind autonome Softwaresysteme, die künstliche Intelligenz (KI) verwenden, um Informationen und Argumente aus Daten heraus wahrzunehmen. Sie erledigen Aufgaben, die die klinische Versorgung, den Betrieb und die Einbindung der Patienten unterstützen, mit minimalem menschlichen Eingriff.
Sie entwickeln sich zu einer wichtigen Technologie in der Gesundheitsbranche, da Unternehmen nach KI-Systemen suchen, die schneller und effizienter auf Veränderungen reagieren können.
KI-Tools werden bereits im Gesundheitswesen weit verbreitet eingesetzt, um Daten zu analysieren und die Zuteilung von Personal, Ressourcen und Einrichtungen zu optimieren. Diese Systeme beinhalten zunehmend generative KI-Fähigkeiten, wie große Sprachmodelle (LLMs), die es den Nutzern ermöglichen, mit Daten und Systemen über natürliche Sprache zu interagieren.
Agentische KI geht noch weiter. Im Gegensatz zu herkömmlicher KI oder regelbasierter Automatisierung sind KI-Agenten so konzipiert, dass sie mit einem gewissen Maß an Unabhängigkeit (Handlungsfähigkeit) arbeiten, dabei jedoch innerhalb der von einem Unternehmen festgelegten Grenzen bleiben. Diese Fähigkeit fördert eine breitere Akzeptanz. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 33 % der Unternehmenssoftwareanwendungen agentische KI enthalten werden, gegenüber weniger als 1 % im Jahr 2024.¹
KI-Agenten kombinieren mehrere KI-Funktionen, darunter fortgeschrittene kognitive Fähigkeiten, maschinelles Lernen und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), zu Systemen, die Informationen wahrnehmen, argumentieren und Ergebnisse erzielen können. Fortschritte bei generativen KI-Modellen, kombiniert mit Frameworks für Planung und Ausführung, haben die Entwicklung von KI-Agenten beschleunigt, indem sie es ihnen ermöglichen, Anweisungen zu verstehen, Erkenntnisse zu generieren und mehrstufige Aufgaben zu koordinieren.
Im Gegensatz zu herkömmlichen KI- oder regelbasierten Algorithmen können sich KI-Agenten an veränderte Bedingungen anpassen und in komplexen Umgebungen wie Gesundheitssystemen eingesetzt werden. Durch die Integration in Unternehmenssysteme und klinische Tools, einschließlich mobiler Apps, tragen sie dazu bei, die betriebliche Effizienz auch bei sich schnell ändernden Bedingungen zu verbessern.
Grundsätzlich sammelt ein KI-Agent Informationen aus seiner Umgebung und entwickelt ein Verständnis des Kontextes. Anschließend werden mögliche Maßnahmen bewertet, die nächsten Schritte geplant und das weitere Vorgehen festgelegt. Dieser Argumentationsprozess ermöglicht es dem KI-Agenten, Ziele in Aufgaben zu unterteilen und seinen Ansatz anzupassen, sobald neue Informationen verfügbar werden.
Sobald ein Plan erstellt ist, führt der KI-Agent Aktionen über verbundene Systeme oder durch Interaktion mit Menschen aus. Das Feedback aus diesen Aktionen kann zur Verbesserung der zukünftigen Leistung genutzt werden. Zusammengenommen ermöglichen diese Funktionen KI-Agenten, als aktive Teilnehmer an Workflows zu agieren und nicht als passive Tools, die lediglich Ausgaben generieren.
Im Gesundheitswesen werden KI-Agenten zu einer wichtigen Technologie. Sie sind darauf ausgelegt, komplexe Gesundheitsdaten zu analysieren und definierte klinische oder betriebliche Ziele zu verfolgen und dabei sicherheitstechnische, regulatorische und Governance-Vorgaben zu respektieren.
In der Praxis werden KI-Agenten bereits in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens eingesetzt. Sie unterstützen Kliniker bei der Dokumentation, machen relevante Patienteninformationen sichtbar und helfen bei der Verwaltung von Folgeaufgaben. Auf der operativen Seite koordinieren KI-Agenten im Gesundheitswesen Terminplanung, Personaleinsatz und Ressourcenzuweisung und können Pläne an veränderte Bedingungen anpassen. KI-Agenten, die auf den Patienten ausgerichtet sind, übernehmen die Terminverwaltung, die Patientenaufnahme und die laufende Kommunikation.
KI-Agenten agieren innerhalb von Grenzen, die von Gesundheitsdienstleistern, klinischen Standards und Vorschriften, einschließlich HIPAA, festgelegt werden. Diese Leitplanken ermöglichen es ihnen, verantwortungsbewusst und schneller auf Veränderungen zu reagieren als Systeme, die ausschließlich auf menschliches Eingreifen angewiesen sind.
Mit der Weiterentwicklung dieser Systeme ermöglichen generative KI-Technologien wie große Sprachmodelle eine natürlichere Interaktion mit Daten und Workflow. Diese Entwicklung schafft die Voraussetzungen dafür, dass KI-Agenten stärker in Ökosysteme eingebettet werden und nicht auf einzelne Anwendungsfälle beschränkt bleiben.
KI-Agenten signalisieren einen strukturellen Wandel im Unternehmen des Gesundheitswesens bei der Organisation und Durchführung von Tätigkeiten. Anstatt isolierte Aufgaben zu unterstützen, können sie über klinische, operative und administrative Workflows hinweg planen, koordinieren und handeln. Dieser Wandel verändert die Wertschöpfung im Gesundheitswesen und führt dazu, dass Unternehmen von fragmentierten Prozessen zu integrierteren und anpassungsfähigeren Systemen übergehen.
Ihre wachsende Bedeutung spiegelt die zunehmende Komplexität des modernen Gesundheitswesens wider. Die Zustands- und Wellness-Systeme müssen das Datenvolumen, den Belegschaft-Mangel und die steigenden Erwartungen an Zugang und Qualität bewältigen. Da die KI im Gesundheitswesen immer ausgereifter wird, helfen KI-Agenten dabei, die klinische Entscheidungsfindung und Ausführung über die menschliche Kapazität hinaus zu skalieren, was besonders wichtig ist, da die Nachfrage nach Pflege die verfügbaren Ressourcen übersteigt.
KI-Agenten stellen auch althergebrachte Annahmen über berufliche Rollen und Verantwortlichkeiten in Frage. Da sie zunehmend autonome Aufgaben übernehmen, müssen Kliniker und Administratoren überdenken, wie sie Softwaresysteme beaufsichtigen, ihnen vertrauen und mit ihnen zusammenarbeiten. Mehr als die Hälfte der Gesundheitsverantwortlichen (53 %) gibt an, dass Cybersicherheit und der Schutz von Patientendaten ihre größten Herausforderungen sind.2 KI-gesteuerte Maßnahmen beeinflussen Patientenergebnisse, werfen wichtige Fragen zu Aufsicht und Verantwortung auf und prägen die Verbreitung dieser Systeme.
KI-Agenten beschleunigen auch das Innovationstempo im Gesundheitswesen. Durch das Generieren von Erkenntnissen, das Koordinieren von Aufgaben und das Lernen im Laufe der Zeit verkürzen sie die Lücke zwischen dem Erkennen eines Problems und dem Ergreifen von Maßnahmen dagegen. Diese Dynamik kann zwar Verbesserungen beschleunigen, erhöht aber auch das Risiko einer mangelnden Übereinstimmung mit klinischen Standards oder der organisatorischen Bereitschaft, weshalb Governance und Change-Management unerlässlich sind.
KI-Agenten setzen die Gesundheitssysteme unter Druck, sich weiterzuentwickeln. Sie zeigen Lücken in Prozessen, Fähigkeiten und Führung auf, die für eine erfolgreiche Einführung behoben werden müssen. Ob KI-Agenten einen nachhaltigen Mehrwert bieten, hängt weniger von der Technologie selbst ab, sondern vielmehr davon, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter, Strukturen und Normen anpassen.
KI-Agenten fungieren als Bindegewebe in Gesundheitssystemen. Im Gegensatz zu Tools, die nur einen einzigen Zweck erfüllen, liegt ihr Wert in der Koordinierung von Aktionen und der Aufrechterhaltung des Kontexts über Workflows hinweg, die ansonsten einen erheblichen manuellen Aufwand erfordern würden. Die folgenden Anwendungsfälle veranschaulichen, wie Unternehmen im Gesundheitswesen beginnen, KI-Agenten einzusetzen oder zu testen:
KI-Agenten werden oft in Systemen mit mehreren Agenten eingesetzt, um Behandlungspfade zu verwalten, die sich über mehrere Teams und Systeme erstrecken. Dieser Ansatz beinhaltet oft die Orchestrierung von KI-Agenten, bei der mehrere KI-Agenten Aufgaben koordinieren, Kontext teilen und Abhängigkeiten zwischen klinischen und betrieblichen Workflows verwalten.
Ein Agent kann beispielsweise Empfehlungen verwalten. Eine weitere Person kann den Abschluss des Tests überwachen. Ein Dritter kann Mitarbeiter oder Patienten darauf hinweisen, wenn nächste Schritte erforderlich sind. Gemeinsam halten diese Agenten die Behandlungspläne in Gang, ohne dass bei jedem Schritt manuell eingegriffen werden muss.
Virtuelle Assistenten unterstützen Ärzte durch die Erstellung von Behandlungsberichten, die Aktualisierung elektronischer Patientenakten (EHRs) und die Verwaltung administrativer Folgeaufgaben. Beispielsweise kann ein KI-Agent eine Patientenkommunikation verfolgen, klinische Notizen erstellen und diese zur Überprüfung weiterleiten, während er gleichzeitig Aufträge erteilt oder Folgetermine plant. Diese Automatisierung der routinemäßigen Dateneingabe optimiert die Workflows der Dokumentationsabläufe und unterstützt Ärzte dabei, sich auf die Patientenversorgung zu konzentrieren.
Einige KI-gestützte virtuelle Assistenten unterstützen Kliniker bei der Synthese von Patientendaten und der Analyse medizinischer Bildgebung wie MRTs und Röntgenaufnahmen, insbesondere in Fachgebieten wie der Radiologie und Onkologie. Anstatt unabhängig zu entscheiden, decken diese KI-Agenten Risiken, Richtlinien und Muster auf, die das menschliche Urteilsvermögen unterstützen, die diagnostische Genauigkeit verbessern und persönlichere Behandlungsentscheidungen ermöglichen.
KI-Agenten unterstützen die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung, indem sie Datenanalyse, Simulation und Forschungsabläufe über große und komplexe Datensätze hinweg koordinieren. Sie können helfen, vielversprechende Verbindungen zu identifizieren, klinische Studien zu leiten und Forschungspläne anzupassen, sobald neue Erkenntnisse entstehen. Da KI in der Medizin weiterhin fortschreitet, ermöglichen diese Agenten eine schnellere Iteration sowie eine verbesserte Effizienz und Zusammenarbeit im gesamten Arzneimittelentwicklungszyklus.
Krankenhäuser nutzen KI-Agenten zur Unterstützung von Terminplanung, Personaleinsatzplanung und Kapazitätsmanagement. Ein KI-Agent könnte die Personalpläne auf der Grundlage des vorhergesagten Patientenaufkommens anpassen oder Engpässe in den Zeitplänen des Operationssaals identifizieren. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Fachkräften und Unternehmen im Gesundheitswesen, dynamischer auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren.
Eine aktuelle IBM-Studie ergab, dass 69 % der Gesundheitsverantwortlichen erwarten, dass KI ihre Fähigkeit verbessert, sich an sich ändernde klinische Anforderungen anzupassen, einschließlich schnellerer Reaktionen bei zukünftigen Gesundheitskrisen. 2
KI-Agenten unterstützen virtuelle Assistenten, Chatbots und andere Tools, die Terminplanung, Patientenaufnahme und grundlegende Patientenkommunikation übernehmen. Diese Systeme verwenden häufig dialogorientierte KI, um auf natürliche Weise mit Patienten zu interagieren, Symptome zu erfassen, Fragen zu beantworten und Nachsorgetermine zu verwalten. Diese kontinuierliche Interaktion verbessert den Zugang und erhöht die allgemeine Patientenzufriedenheit.
KI-Agenten überwachen Patientenpopulationen, um aufkommende Risiken oder Lücken in der Versorgung zu erkennen. Mit prädiktiver Analyse kann ein KI-Agent kontinuierlich Datensätze scannen, um Patienten mit frühen Anzeichen von Verschlechterung oder Erkrankungen wie Nierenerkrankungen zu markieren. Wichtige Erkenntnisse aus der Patientenüberwachung in Echtzeit können eine Kontaktaufnahme oder Eskalation an die Behandlungsteams zur Überprüfung auslösen.
Eine IBM Studie ergab, dass 4 von 10 Führungskräften im Gesundheitswesen KI bereits für die stationäre Überwachung und zur Frühwarnung vor Gesundheitsproblemen von Patienten einsetzen. 2
KI-Agenten unterstützen die administrative Automatisierung von Workflow wie Abrechnung, Codierung und Vorautorisierungsprozesse. So kann beispielsweise ein KI-Agent die erforderliche Dokumentation absenden, Genehmigungsanträge einreichen und mit den Kostenträgern Kontakt aufnehmen. Durch die Verwaltung dieser mehrstufigen Verwaltungsprozesse reduzieren KI-Agenten Verzögerungen und Umsatzeinbußen.
In der IBM-Studie gaben 34 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen an, KI im Umsatz- und Budgetzyklusmanagement einzusetzen. Unterdessen sehen 67 % die größten Chancen für KI in der Verbesserung der Koordination zwischen Kostenträgern und Anbietern sowie der Integrität der Ansprüche.2
KI-Agenten bieten eine Reihe von Nutzen, die über einzelne Anwendungsfälle hinausgehen. Ihre Auswirkungen sind in allen klinischen, operativen und organisatorischen Dimensionen des Gesundheitswesens spürbar und prägen die Art und Weise, wie Arbeit ausgeführt und Wert geschaffen wird.
Bessere Koordination zwischen den Systemen: Die Arbeit im Gesundheitswesen ist häufig auf verschiedene Tools, Teams und Abteilungen verteilt. KI-Agenten können den Kontext aufrechterhalten und Maßnahmen über diese Grenzen hinweg koordinieren, wodurch Verzögerungen und Missverständnisse reduziert werden. Ein Drittel (34 %) der Führungskräfte im Gesundheitswesen erwartet, dass KI zur Steigerung der Produktivität beiträgt. Sie schätzen seinen Wert für die Koordination multidisziplinärer Gesundheitsteams innerhalb von Abteilungen und zwischen Krankenhäusern.2
Kontinuierliche Verbesserung im Laufe der Zeit: Bei entsprechender Steuerung können KI-Agenten aus Ergebnissen und Feedback lernen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Organisationen im Gesundheitswesen, Prozesse dynamisch zu optimieren, anstatt sich ausschließlich auf statische Arbeitsabläufe zu verlassen.
Schnellere Reaktion auf Veränderungen: KI-Agenten verkürzen die Zeit zwischen der Erkennung eines Problems und der Ergreifung von Maßnahmen. Ihre Fähigkeit, Aufgaben zu planen und auszuführen, ermöglicht eine schnellere Anpassung an klinische und betriebliche Bedingungen.
Weniger Verwaltungsaufwand: Durch die Übernahme von Dokumentations-, Koordinations- und Routineaufgaben reduzieren KI-Agenten die nicht klinische Arbeitsbelastung von Ärzten und Mitarbeitern. Dies fördert die Konzentration auf höherwertige Arbeit und hilft, Burnout zu vermeiden.
Einheitlichere Standards: KI-Agenten können Richtlinien, Vorgaben und Regeln zuverlässig anwenden. Dieser Ansatz hilft, unerwünschte Abweichungen zu reduzieren und unterstützt gleichzeitig Qualitäts- und Sicherheitsbemühungen in großem Maßstab.
Kontinuierliche Einbindung der Patienten: KI-Agenten ermöglichen die Unterstützung von Patienten auch außerhalb traditioneller Versorgungseinrichtungen. Die kontinuierliche Interaktion ermöglicht eine bessere Nachverfolgung, Überwachung und Einhaltung der Therapie zwischen den Besuchen.
Skalierbare Entscheidungsfindung: KI-Agenten ermöglichen es Organisationen im Gesundheitswesen, die Entscheidungsunterstützung auf wachsende Datenmengen und Komplexität auszuweiten. Sie helfen Teams, fundierte Entscheidungen in großem Maßstab zu treffen, ohne sich ausschließlich auf die menschliche Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit zu verlassen.
Unterstützung für langfristige Transformation: KI-Agenten leisten mehr als nur die Optimierung bestehender Workflows. Sie bieten eine Grundlage für die Neugestaltung von Rollen, Prozessen und Organisationsstrukturen im Zuge der Weiterentwicklung der Gesundheitssysteme.
Mit zunehmender Reife von KI-Agenten wird sich deren Einfluss im Gesundheitswesen von der reinen Aufgabenausführung hin zur Koordination auf Systemebene verlagern. Anstatt einzelne Workflows zu unterstützen, werden zukünftige Agenten zunehmend steuern, wie sich die Arbeit in klinischen, operativen und administrativen Bereichen verschiebt.
Bei der Arzneimittelforschung und -entwicklung werden KI-Agenten die Datenanalyse, Simulation und Experimentierung über alle Workflows hinweg koordinieren. Sie werden Forschungspläne an neue Ergebnisse anpassen und so Unternehmen dabei unterstützen, Erkenntnisse schneller in die Umsetzung zu überführen.
Zukünftige KI-Agenten werden kontinuierlich arbeiten, anstatt auf Prompts oder Ereignisse zu reagieren. Sie werden einen langfristigen Kontext in Bezug auf Patienten, Workflows und Organisationsziele beibehalten. Dieses Bewusstsein ermöglicht es ihnen, Bedürfnisse vorherzusehen, Pläne anzupassen und frühzeitig einzugreifen.
KI-Agenten wird eine umfassendere Verantwortung für Planung und Ausführung übertragen. Allerdings werden sie weiterhin durch klinische Regeln, Richtlinien der Unternehmensführung und menschliche Aufsicht eingeschränkt sein. Dieses Gleichgewicht zwischen Autonomie und Kontrolle wird die Art und Weise, wie Kliniker und Verwaltungsangestellte mit Technologie interagieren, grundlegend verändern.
Das Gesundheitswesen wird sich zunehmend auf Netzwerke von Mitarbeitern stützen, die über Abteilungen, Systeme und sogar Unternehmen hinweg zusammenarbeiten. Diese Multiagenten-Umgebungen ermöglichen eine Koordination, die mit menschlicher Kraft allein nur schwer zu erreichen ist, insbesondere da die Pflege zunehmend dezentralisiert wird.
Die Zukunft von KI-Agenten wird von starken Governance-Frameworks abhängen, die Sicherheit, Transparenz und verantwortungsvolle KI im Gesundheitswesen ansprechen. Unternehmen, die früh in diese Fundamente investieren, sind besser positioniert, um agentische Systeme zu skalieren, ohne das Risiko zu erhöhen.
1 Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, Oktober 2024
2 Healthcare in the AI era, IBM Institute for Business Value (IBV), ursprünglich veröffentlicht am 13. August 2025