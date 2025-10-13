Was ist Telemetrie?

Die Telemetrie spielt in verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Luft- und Raumfahrt, der Automobilbranche und der Informationstechnologie (IT) eine wichtige Rolle und bietet Unternehmen wertvolle Einblicke in die Systemleistung, das Benutzerverhalten, die Sicherheit und die betriebliche Effizienz. In Branchen, die auf physische Güter angewiesen sind, wie z. B. die Landwirtschaft, die Versorgungswirtschaft und das Transportwesen, nutzen Unternehmen die Telemetrie, um Messungen wie Temperatur, Luftdruck, Bewegung und Licht zu erfassen. Im Gesundheitswesen können Telemetriesysteme die Herzfrequenz, den Blutdruck und den Sauerstoffgehalt überwachen.

In beiden Fällen sammeln physische Instrumente und Sensoren Daten aus der realen Welt und senden sie an ein zentrales Repository. Die Daten werden häufig über ein spezielles Kommunikationsprotokoll wie Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture oder EtherNet/IP zur weiteren Analyse übertragen.

Physikalische Sensoren sind jedoch nicht dafür ausgelegt, digitale Leistungsindikatoren wie Fehlerraten, Speichernutzung, Reaktionszeiten, Betriebszeit und Latenz zu erfassen. Stattdessen verlassen sich IT-Teams auf die Instrumentierung von Geräten, oft durch softwarebasierte Agenten – digitale Sensoren, die so programmiert sind, dass sie relevante Systemdaten autonom überwachen und sammeln. Diese Daten werden häufig in Form von Metriken, Ereignissen, Protokollen und Traces (MELT) strukturiert, die jeweils eine andere Sicht auf das Systemverhalten, die betrieblichen Workflows und die Leistungszeit ermöglichen.

Die Grenzen zwischen physischen und digitalen Telemetriesystemen beginnen zu verschwimmen, vor allem da Unternehmen zunehmend Strategien zur digitalen Transformation verfolgen, die darauf abzielen, digitale Technologie in alle Bereiche eines Unternehmens zu integrieren.



Beispielsweise könnte eine traditionelle physische Branche wie die Fertigungsindustrie Sensoren einsetzen, um den Energieverbrauch, die Qualitätskontrolle und die Umgebungsbedingungen zu erfassen. Gleichzeitig könnte es sich auf Software-Agenten für die erweiterte Asset-Verfolgung, die vorbeugende Wartung und die Überwachung des Produktionsflusses verlassen. Aus diesem Grund konzentriert sich dieser Artikel in erster Linie auf die IT-Telemetrie und ihre wachsende Bedeutung in modernen Unternehmensumgebungen.

Im Kern umfasst die IT-Telemetrie fünf wichtige Schritte:

Sammeln von Metriken, Ereignissen, Protokollen und Traces aus verteilten Quellen mit Sensoren oder Softwareagenten



Übertragung dieser Daten an einen zentralen Speicher oder Router über WLAN, Satellit, Funk oder ein anderes Kommunikationsmedium



Verarbeitung und Organisation der eingehenden Daten, damit diese leicht abgefragt werden können



Verwaltung der Daten mit einer Speicherlösung wie einer Time Series Database, einem Data Warehouse oder einem Data Lake



Analyse, Interpretation und Visualisierung der Daten, um fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen, oft mit Hilfe einer Observability-Plattform

Effektive Telemetriestrategien helfen Unternehmen dabei, eine vollständige Beobachtbarkeit zu erreichen, d. h. die Fähigkeit, den internen Zustand eines Technologie-Stacks auf der Grundlage seiner externen Ergebnisse von Anfang bis Ende zu verstehen.

Telemetrie ist auch ein wichtiger Bestandteil von Internet der Dinge (IoT), einem Framework, das Geräte mit fortschrittlichen Sensoren, Software und Netzwerkkonnektivität ausstattet, sodass sie im gesamten System kommunizieren und Daten austauschen können.