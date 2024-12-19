Was ist gRPC?

RPC (Remote Procedure Call) ist ein Kommunikationsmodell für die Client/Server-Interaktion, das es ermöglicht, dass Remote-Aufrufe als lokale Aufrufe angezeigt und ausgeführt werden. Es handelt sich um eine ältere Technik, die konzeptionell bis in die 1970er Jahre zurückreicht. Erste Anwendungen wurden in bahnbrechenden Computerprojekten wie ARPANET und Xerox PARC gefunden.

In einem RPC interagiert der Client mit einer Darstellung des Servers, die lokal erscheint, aber in Wirklichkeit ein Vermittler ist. Dieser Vermittler wird üblicherweise als Stub bezeichnet, der die Marshalling- und Unmarshalling-Daten verarbeitet (d. h. die Daten in ein geeignetes Format für die Übertragung umwandelt und die vom Server empfangenen Ergebnisse wieder in das ursprüngliche Format zurückwandelt). Da es sich um einen Architekturstil für die Client/Server-Kommunikation handelt, wird er häufig im API-Design verwendet.

Es gibt viele verschiedene Arten von RPC-Frameworks, darunter XML-RPC und JSON-RPC. Diese Implementierungen verwenden HTTP als Transportprotokoll und unterscheiden sich hauptsächlich im Formattyp. Diese Implementierungen stammen aus den 1990er und 2000er Jahren und zeigten die Stärken von RPC: Sie vereinfachten die Entwicklung, abstrahierten die Komplexität der Netzwerkkommunikation, waren leichtgewichtig, relativ einfach zu verwenden und für Menschen lesbar.

Viele moderne Umgebungen – insbesondere solche, die Microservice-Architekturen, polyglotte Umgebungen und Systeme mit hohen Datenlasten verwenden – erfordern jedoch ein schnelleres, leistungsfähiges Framework zur Verbindung verteilter Anwendungen. Im Idealfall ermöglicht dieses Framework eine effizientere, Echtzeit-Datenübertragung zwischen Services, die in verschiedenen Umgebungen und Rechenzentren ausgeführt werden.

gRPC wurde für diesen Bedarf entwickelt und bietet geringe Latenz und hohen Durchsatz durch Datenserialisierung und Verwendung des HTTP/2-Protokolls, bidirektionale Streaming-Funktionen, Codegenerierung und mehr.

gRPC wurde ursprünglich im Jahr 2015 veröffentlicht, im selben Jahr wie HTTP/2. Es beseitigt die Einschränkungen älterer RPC-Implementierungen vor allem durch die Verwendung von Protokollpuffern oder Protobuf, seiner Schnittstellendefinitionssprache (IDL). Protobuf serialisiert und kodiert strukturierte Daten in Binärdaten. Dadurch werden die Daten kompakter und ermöglichen eine schnellere Übertragung und eine höhere Leistung.

Protobuf ermöglicht auch Änderungen an Datenfeldern ohne Unterbrechung des Codes. Dies trägt dazu bei, Fehler zu reduzieren und den Austausch und die Verarbeitung von Daten in Echtzeit zu ermöglichen. Diese Funktionen machen APIs, die mit gRPC erstellt wurden, zu einer starken Option für moderne, verteilte Umgebungen, Microservice-Architekturen, Streaming-Anwendungen und für die Verbindung von Systemen und Geräten des Internets der Dinge.

Es wäre logisch, wenn gRPC für „Google Remote Procedure Call“ stünde. Das gRPC-Team von grpc.io behauptet jedoch augenzwinkernd, dass es für „gRPC Remote Procedure Call“ steht. Auf GitHub wird darauf hingewiesen, dass das "g" bei jeder Version für etwas anderes steht (von „gesellig“ über „Gans“ bis hin zu „Guadalupe River Park Conservancy“). Auf jeden Fall hat Google gRPC entwickelt und 2015 als Open-Source-Projekt veröffentlicht.

