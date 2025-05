Was ist Smart Farming?

Die frühen landwirtschaftlichen Verfahren basierten auf dem Einsatz von Arbeitskräften, Tieren und einfachen Werkzeugen. Einige bemerkenswerte Fortschritte in der landwirtschaftlichen Technologie waren die Erfindung der Sämaschine für eine effizientere Aussaat im Jahr 1701, Dampfmaschinen, die das Dreschen von Getreide in den 1800er Jahren beschleunigten, und die Einführung von benzinbetriebenen Traktoren in den frühen 1900er Jahren.

Die Einführung von Landmaschinen hat den Bedarf an körperlicher Arbeit in der Landwirtschaft stark reduziert, während die Datenerfassung und -analyse es den Landwirten ermöglichte, ihre Ernte- und Viehbestände zu verbessern. Diese Methode, die Präzisionslandwirtschaft oder Precision Farming genannt wird, begann in den frühen 1980er Jahren mit Dr. Pierre Robert, der auch als „Vater der Präzisionslandwirtschaft“ bekannt ist. Er untersuchte, wie verschiedene Bereiche eines Feldes unterschiedliche Mengen an Nährstoffen benötigen, um ein optimales Pflanzenwachstum zu erzielen. Seine Arbeit führte zur Entwicklung von Anbausystemen, die unterschiedliche Mengen an Ressourcen auf einem Feld ausbringen.3

In den 1990er Jahren entwickelte sich die Technologie der Agrarindustrie durch die Entwicklung digitaler Systeme für die Überwachung der Ernteerträge und die zunehmende Nutzung von satellitengestützten globalen Positionierungssystemen (GPS) noch weiter. Durch die Kombination von Ertragsdaten mit GPS konnten die Landwirte ihre Erträge kartieren und erhielten so während der Ernte wichtige Informationen über die Eigenschaften und die Qualität der Pflanzen in Echtzeit. Später führte die GPS-Technologie zu einem weiteren großen Durchbruch: der Automatisierung. Der selbstfahrende Traktor entstand in den frühen 2000er Jahren aus einer Partnerschaft zwischen dem Landwirtschaftsunternehmen John Deere und der NASA.