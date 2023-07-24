Was ist IT Operations Analytics?

Die Komplexität von IT-Systemen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, so dass es für IT-Teams immer dringlicher wird, den Zustand des Betriebs im Auge zu behalten. Die Zunahme von Geräten, die sich mit einzelnen Anwendungen verbinden, der Aufstieg des Cloud Computing und die Entwicklung neuer Produkte haben Unternehmen dazu veranlasst, in digitale Dienste zu investieren, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.

Zum Beispiel gaben 99 % der von McKinsey befragten Unternehmen an, seit 2020 eine groß angelegte Technologietransformation durchgeführt zu haben. Und dennoch sagen CIOs, dass ihre Führungskräfte glauben, dass 59

% der digitalen Initiativen zu lange dauern und 52 % zu lange brauchen, um den Wert zu realisieren, so eine Gartner-Umfrage aus dem Jahr 2023.

Die zunehmende Komplexität erfordert einen systematischen Ansatz, um den Zustand und die Optimierung der IT-Dienste eines Unternehmens sicherzustellen. Dies hat zu einer Zunahme der Bedeutung von IT Operations Analytics (ITOA) geführt, dem datengesteuerten Prozess, mit dem Unternehmen die von ihren IT-Diensten erzeugten Daten sammeln, speichern und analysieren.

ITOA wandelt operative Daten in Echtzeit-Erkenntnisse um. Es ist oft ein Teil von AIOps, das künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen nutzt, um die DevOps eines Unternehmens insgesamt zu verbessern, damit das Unternehmen einen besseren Service bieten kann. Der Einsatz von Automatisierung und maschinellem Lernen beschleunigt operative Workflows, schafft sofort Erkenntnisse und eliminiert potenzielle menschliche Fehler aus der Gleichung.

ITOA unterstützt ITOps bei der Optimierung ihrer Entscheidungsfindung, indem es mithilfe von Technologie große Datensätze analysiert und die richtige Strategie ermittelt.

Aufgrund der zunehmenden Komplexität von IT-Systemen müssen Unternehmen Daten besser überwachen und analysieren, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können. Jedes Unternehmen verfügt über einen eigenen Technologie-Stack, der sich in der Regel aus nativer Software und Cloud-Plattformen zusammensetzt. Die IT-Infrastruktur moderner Unternehmen besteht aus einem großen, voneinander abhängigen Ökosystem, in dem ein einziger Vorfall oder Fehler das gesamte System gefährden kann.

Der Technologie-Stack einer Organisation, bestehend aus Software, Infrastruktur und Netzwerkdiensten, ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden mehr Dienstleistungen anzubieten. Die erhöhte Komplexität bedeutet jedoch auch, dass mehr schiefgehen kann, und diese Fehler können exponentielle Auswirkungen haben. Unternehmen sind bestrebt, Ausfallzeit zu minimieren, da diese ihre Dienstleistungen unterbrechen und ihren Ruf bei Kunden und Partnern gefährden. IT-Abteilungen müssen wissen, wie sie ihre Ressourcen am besten einsetzen können, um aufkommende Probleme zu lösen, die Betriebszeit zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass das IT-Betriebsmanagement (ITOM) des Unternehmens reibungslos läuft.

Zum Glück produzieren IT-Systeme ihre eigenen Daten und sammeln noch mehr Daten von Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Unternehmen können all diese Daten nutzen, um den Gesamtzustand ihres Systems durch IT Operations Analytics zu verstehen.