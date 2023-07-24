Was ist IT Operations Analytics?

Die Komplexität von IT-Systemen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, so dass es für IT-Teams immer dringlicher wird, den Zustand des Betriebs im Auge zu behalten. Die Zunahme von Geräten, die sich mit einzelnen Anwendungen verbinden, der Aufstieg des Cloud Computing und die Entwicklung neuer Produkte haben Unternehmen dazu veranlasst, in digitale Dienste zu investieren, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.
Zum Beispiel gaben 99 % der von McKinsey befragten Unternehmen an, seit 2020 eine groß angelegte Technologietransformation durchgeführt zu haben. Und dennoch sagen CIOs, dass ihre Führungskräfte glauben, dass 59
% der digitalen Initiativen zu lange dauern und 52 % zu lange brauchen, um den Wert zu realisieren, so eine Gartner-Umfrage aus dem Jahr 2023.
Die zunehmende Komplexität erfordert einen systematischen Ansatz, um den Zustand und die Optimierung der IT-Dienste eines Unternehmens sicherzustellen. Dies hat zu einer Zunahme der Bedeutung von IT Operations Analytics (ITOA) geführt, dem datengesteuerten Prozess, mit dem Unternehmen die von ihren IT-Diensten erzeugten Daten sammeln, speichern und analysieren.
ITOA wandelt operative Daten in Echtzeit-Erkenntnisse um. Es ist oft ein Teil von AIOps, das künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen nutzt, um die DevOps eines Unternehmens insgesamt zu verbessern, damit das Unternehmen einen besseren Service bieten kann. Der Einsatz von Automatisierung und maschinellem Lernen beschleunigt operative Workflows, schafft sofort Erkenntnisse und eliminiert potenzielle menschliche Fehler aus der Gleichung.
ITOA unterstützt ITOps bei der Optimierung ihrer Entscheidungsfindung, indem es mithilfe von Technologie große Datensätze analysiert und die richtige Strategie ermittelt.
Aufgrund der zunehmenden Komplexität von IT-Systemen müssen Unternehmen Daten besser überwachen und analysieren, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können. Jedes Unternehmen verfügt über einen eigenen Technologie-Stack, der sich in der Regel aus nativer Software und Cloud-Plattformen zusammensetzt. Die IT-Infrastruktur moderner Unternehmen besteht aus einem großen, voneinander abhängigen Ökosystem, in dem ein einziger Vorfall oder Fehler das gesamte System gefährden kann.
Der Technologie-Stack einer Organisation, bestehend aus Software, Infrastruktur und Netzwerkdiensten, ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden mehr Dienstleistungen anzubieten. Die erhöhte Komplexität bedeutet jedoch auch, dass mehr schiefgehen kann, und diese Fehler können exponentielle Auswirkungen haben. Unternehmen sind bestrebt, Ausfallzeit zu minimieren, da diese ihre Dienstleistungen unterbrechen und ihren Ruf bei Kunden und Partnern gefährden. IT-Abteilungen müssen wissen, wie sie ihre Ressourcen am besten einsetzen können, um aufkommende Probleme zu lösen, die Betriebszeit zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass das IT-Betriebsmanagement (ITOM) des Unternehmens reibungslos läuft.
Zum Glück produzieren IT-Systeme ihre eigenen Daten und sammeln noch mehr Daten von Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Unternehmen können all diese Daten nutzen, um den Gesamtzustand ihres Systems durch IT Operations Analytics zu verstehen.
ITOA und Observability teilen das gemeinsame Ziel, IT-Betriebsdaten zu nutzen, um die Leistung eines Systems zu verfolgen und zu analysieren, um im Endeffekt die betriebliche Effizienz und Effektivität zu verbessern. Beide unterstützen die Business Intelligence, indem sie Unternehmen in die Lage versetzen, IT-Probleme schneller zu lösen, Triage-Strategien für zukünftige Probleme zu entwickeln und bei der Bereitstellung neuer Technologien zu helfen.
Bei der Observability – der Beobachtbarkeit – geht es um das Verständnis des internen Zustands eines komplexen Systems, das nur auf der Kenntnis seiner externen Ergebnisse beruht. Sie verfolgt vier wichtige Säulen: Metriken, Ereignisse, Logs und Traces (MELT), um das Verhalten, die Leistung und andere Aspekte der Cloud-Infrastruktur und -Apps zu verstehen. Sie zielt darauf ab, zu verstehen, was innerhalb eines Systems geschieht, indem sie externe Daten untersucht. ITOA verwendet Data-Mining- und Big-Data-Prinzipien, um verrauschte Datensätze innerhalb des Systems zu analysieren, und erstellt ein Framework, das diese aussagekräftigen Erkenntnisse nutzt, um das gesamte System reibungsloser laufen zu lassen. Sie befasst sich mit der Ursachenanalyse von Vorfällen im IT-Betrieb, damit IT-Teams Probleme beheben können, die wieder auftreten könnten. Ziel ist es, das zugrundeliegende Problem zu lösen und gleichzeitig festzustellen, ob auch andere Software oder Systeme ausfallgefährdet sind.
Die IT Operations Analytics (ITOA) umfasst mehrere wichtige tools, Prozesse und Technologien, die alle zusammenarbeiten, um innerhalb der Unternehmen Wert zu schaffen. Hier sind einige der häufigsten Technologien und Anwendungsfallen:
IT Operations Analytics (ITOA) hilft Unternehmen, große Mengen strukturierter und unstrukturierter Betriebsdaten systemübergreifend in drei Schlüsselphasen zu verteilen:
Unternehmen können erfolgreiche IT-Betriebsanalyseprogramme (IT Operations Analytics, ITOA) anhand mehrerer wichtiger Leistungsindikatoren (KPI) beurteilen:
Jedes Unternehmen, das über eine starke IT Operations Analytics (ITOA) verfügt, hat mehrere Vorteile:
Die IT-Automatisierungstools von IBM – darunter IBM AIOps Insights, IBM Cloud Pak for AIOps, IBM Turbonomic und IBM Instana – helfen dabei, alle Ihre Systeme am Laufen zu halten, indem sie Ihnen die Observability und Ressourcenmanagement-Funktionen bieten, um Vorfälle schneller und günstiger vorherzusagen, zu erkennen und zu beheben. Sie können auch zur Automatisierung von Innovation und Management innerhalb und zwischen IT-Teams beitragen.
Finden Sie heraus, wie Unternehmen durch die Kombination von APM- und Hybrid-Cloud-Kostenoptimierungstools ihre Kosten senken und ihre Produktivität steigern können.
Lesen Sie, wie Sie Ihre IT-Teams neu positionieren und KI- und IT-Automatisierung in Ihr Unternehmen integrieren können, um den Geschäftserfolg zu steigern.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.
Gehen Sie über einfache Aufgabenautomatisierungen hinaus und bewältigen Sie anspruchsvolle, kundenorientierte und umsatzfördernde Prozesse mit integrierter Akzeptanz und Skalierung.
Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb die Erkenntnisse liefert, die Sie benötigen, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.
Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb die Erkenntnisse liefert, die Sie benötigen, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.