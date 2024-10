Das OpenTelemetrie-Protokoll (OTLP) vereinfacht die Observability, indem es Telemetriedaten wie Metriken, Protokolle und Traces sammelt, ohne Code oder Metadaten zu ändern.

Metriken: Metriken definieren eine allgemeine Übersicht über Systemleistung und -zustand. Entwickler, IT- und Geschäftsmanagementteams legen fest, welche Metriken am sinnvollsten zu verfolgen sind, um ein Anwendungsleistungsniveau aufrechtzuerhalten, das den Geschäftszielen entspricht. Die Metriken variieren je nach den Daten, die ein Team für wichtig hält, und können Netzwerkverkehr, Latenz und CPU-Speicher umfassen. Mithilfe von Metriken können Sie auch Muster und Trends in der Anwendungsleistung verfolgen.

Protokolle: Protokolle sind eine Aufzeichnung von Ereignissen, die innerhalb einer Software- oder Anwendungskomponente auftreten. Protokolle können um bestimmte Aspekte einer Komponente erstellt werden, die DevOps-Teams überwachen möchten. Sie dienen als historische Daten, die allgemeine Leistungsinformationen darstellen, anzeigen können, wann festgelegte Schwellenwerte überschritten werden, oder Fehler anzeigen können. Protokolle helfen bei der Überwachung des Gesamtzustands eines Anwendungsökosystems.

Traces: Traces bieten eine detailliertere Ansicht der Anwendungsleistung als Protokolle und helfen bei der Optimierung. Sie sind außerdem fokussierter als Protokolle und verfolgen die End-to-End-Journey einer einzelnen Anfrage, während sie den Anwendungsstack durchläuft. Traces ermöglichen es Entwicklern, den genauen Zeitpunkt des Auftretens von Fehlern oder Engpässen zu ermitteln, wie lange sie andauern und wie sie sich auf die Benutzerführung auswirken. Diese Informationen helfen bei der Verwaltung von Microservices und der Verbesserung der Gesamtleistung der Anwendung.

OTel kann diese drei verschiedenen Arten von Telemetriedaten exportieren und an verschiedene Backends, einschließlich Prometheus, exportieren. Diese Funktion verhindert die Bindung an Anbieter oder Backends und ermöglicht es Entwicklern, ihre bevorzugten Analysetools auszuwählen. OpenTelemetry unterstützt eine Reihe von Integrationen mit anderen Plattformen, einschließlich Prometheus, die größere Möglichkeiten für die Observability bieten. OTel unterstützt Java, Python, JavaScript und Go und ist damit eine zunehmend flexible Lösung. Außerdem können Entwickler und IT-Teams die Leistung von jedem Webbrowser oder Standort aus überwachen.

Die größten Stärken von OpenTelemetry liegen in seiner Fähigkeit, Daten über viele Anwendungen hinweg konsistent zu sammeln und zu exportieren, sowie in der Standardisierung des Erfassungsprozesses. OTel ist ein leistungsstarkes Tool für die Observability verteilter Systeme und Microservices.