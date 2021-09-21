Was ist Ressourcennutzung?

Die Überwachung der Auslastung eines Teams und die Verfolgung der individuellen Leistung bietet Projektmanagern einen der wichtigsten KPI für eine effektive Ressourcenplanung. Mit diesen Berechnungen kann festgestellt werden, ob eine Vollzeit- oder Teilzeitressource überlastet oder nicht ausreichend ausgelastet ist.

Eine Überauslastung (z. B. mehr Arbeit als die zur Verfügung stehenden Stunden) kann zu einem Burnout der Mitarbeiter führen. Eine Unterauslastung (z. B. weniger als die verfügbaren Stunden arbeiten) kann zu ungeplanten Verzögerungen führen.

Eine typische Formel für die Ressourcenauslastung wird berechnet, indem die tatsächliche oder zugewiesene Zeit durch die Ressourcenkapazität geteilt wird. Projektmanager können diese Formel anpassen, um eine Auslastung zu erhalten, die in Stunden, Tagen oder Prozentsatz gemessen wird.

Mithilfe einer Auslastungsrate können Projektmanager die Ressourcenleistung verfolgen und einen Projektplan für die Ressourcenauslastung erstellen. Resource Manager können dann die abrechenbaren Aufgaben für neue Projekte berechnen und eine strategische Kapazitätsplanung durchführen.