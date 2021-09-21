Was ist Ressourcennutzung?

Die Ressourcennutzung ist ein KPI, der die Leistung und den Aufwand über eine verfügbare Zeit (oder Kapazität) misst. Eine optimale Ressourcennutzung ermöglicht es Projektmanagern, die Verfügbarkeit von Ressourcen in mehreren Kategorien vorherzusagen. Dank dieser Erkenntnisse können Teams ihre Personalpläne strategisch planen und in Echtzeit Korrekturmaßnahmen ergreifen, um den optimalen Zustand neuer Projekte sicherzustellen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die Überwachung der Auslastung eines Teams und die Verfolgung der individuellen Leistung bietet Projektmanagern einen der wichtigsten KPI für eine effektive Ressourcenplanung. Mit diesen Berechnungen kann festgestellt werden, ob eine Vollzeit- oder Teilzeitressource überlastet oder nicht ausreichend ausgelastet ist.
Eine Überauslastung (z. B. mehr Arbeit als die zur Verfügung stehenden Stunden) kann zu einem Burnout der Mitarbeiter führen. Eine Unterauslastung (z. B. weniger als die verfügbaren Stunden arbeiten) kann zu ungeplanten Verzögerungen führen.
Eine typische Formel für die Ressourcenauslastung wird berechnet, indem die tatsächliche oder zugewiesene Zeit durch die Ressourcenkapazität geteilt wird. Projektmanager können diese Formel anpassen, um eine Auslastung zu erhalten, die in Stunden, Tagen oder Prozentsatz gemessen wird.
Mithilfe einer Auslastungsrate können Projektmanager die Ressourcenleistung verfolgen und einen Projektplan für die Ressourcenauslastung erstellen. Resource Manager können dann die abrechenbaren Aufgaben für neue Projekte berechnen und eine strategische Kapazitätsplanung durchführen.
Die Vorteile der Messung der Ressourcenleistung und der Echtzeit-Transparenz der Auslastung können unternehmensweit genutzt werden, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ein erfolgreicher Ressourcennutzungsplan kann Folgendes leisten:
Die Überwachung der Ressourcenplanung und die Berechnung der Auslastungsraten ohne das richtige Ressourcenmanagement-Tool können wertvolle Zeit verschlingen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie versuchen, Umgebungen zu optimieren und Metriken für mehrere Ressourcen manuell abzurufen.
Die traditionelle Ressourcennutzung hat sich mit der zunehmenden Komplexität von IT-Infrastrukturumgebungen weiterentwickelt. Die Beschleunigung in Richtung einer von künstlicher Intelligenzgetriebenen Automatisierung in Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor, dem Versicherungswesen und dem Gesundheitswesen, in Verbindung mit der zunehmenden Komplexität von Hybrid-Cloud-Umgebungen, führt zu komplexen und verteilten Anwendungen, die inzwischen nicht mehr manuell verwaltet werden können.
IT-Betriebsteams können es sich nicht leisten, ihre wertvolle Zeit damit zu verbringen, Problemen nachzujagen, da Entscheidungen isoliert getroffen werden und Anwendungsressourcen überlastet sind. IT-Unternehmen, die eine digitale Transformation durchlaufen, können von einer intelligenten Software für das Application Resource Management profitieren, die Auslastungsberichte in Echtzeit und Projektmanagement-Metriken in einem Umfang liefert, der über das hinausgeht, was Menschen allein erreichen können.
Turbonomic Application Resource Management bietet eine KI-gestützte Softwarelösung, die Zeit spart und die Produktivität steigert, indem sie es Teams ermöglicht, ihre Anwendungsdaten zu nutzen und intelligente automatisierte Ressourcenaktionen in einer Hybrid Cloud Full Stack Umgebung zu generieren.
Ein Hauptvorteil bei der Transformation von ITOps in AIOps ist, dass das Application Resource Management die Anwendungsleistung verbessert und die erfolgreiche Nutzung der Ressourcen überwacht, verwaltet und bestimmt.
CIOs und DevOps können die erfolgreiche Nutzung von Ressourcen durch eine Application Resource Management-Lösung erreichen, die Anwendungen überwacht und optimiert, komplexe Infrastrukturen verwaltet, Echtzeitanalyse generiert und die vertrauenswürdigen Anwendungserkenntnis liefert, die für intelligente automatisierte Maßnahmen erforderlich sind.
Sicherstellung der Anwendungsleistung mit AIOps. Tauchen Sie tiefer in die Themen schnellere Entscheidungsfindung, intelligenteres Ressourcenmanagement und vorausschauende AIOps ein.
Erfahren Sie, wie Turbonomic den Ressourcenbedarf der Anwendungen kontinuierlich analysiert, um die angestrebten Reaktionszeiten zu erreichen, die Customer Experience zu verbessern und die Cloud-Verschwendung zu vermeiden.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Überwinden Sie Barrieren und springen Sie mit Mut und Überzeugung in das Zeitalter der generativen KI.
Erkunden Sie, wie United Foods seine Geschäftseffizienz und Produktivität durch die Optimierung wichtiger Workflows mit IBM Cloud Pak for Business Automation gesteigert hat.
Machen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit KI-gestützten Lösungen für intelligentes Asset-Management und Lieferketten resilienter.
IBM Blueworks Live ist SaaS für die Geschäftsprozessmodellierung.
Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.