Was ist Smart Transportation?

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für intelligenten Verkehr und wie eine Stadt einen Vorteil davon hat:

Parken

Jeder Treiber hat schon einmal 30 Minuten oder länger einen Parkplatz gesucht und ist davon überzeugt, dass jeder freie Platz besetzt ist, kurz bevor er ihn erreicht. Es ist ein störendes Problem, für das es eine offensichtliche Lösung gibt: das Anbringen von Sensoren an Parkplätzen. Auf diese Weise können Treiber im Voraus einen freien Platz finden und mit ihren Smartphones und/oder dem Dashboard direkt dorthin fahren, anstatt ziellos umherzuwandern.

Intelligente Verkehrsnetze

Viele lokale und nationale Verkehrsabteilungen übertragen jetzt Aktualisierungen des Nahverkehrsplans und Wartung in Echtzeit über zentrale Steuerungssysteme. Bürger und Pendler können auf ihren Smartphones, Tablets und Computern über Anwendungen, soziale Medien oder Browser auf diese Informationen zugreifen, aber das sollten nur die wichtigsten Aspekte sein.

Die nächste-Generation intelligenter Verkehrssysteme wird in der Lage sein, zu kommunizieren, wenn Teile in Zügen oder Bussen wahrscheinlich ausfallen, so dass die Betreiber Fahrzeuge ihrer Flotte außer Betrieb nehmen können, um sie zu reparieren, bevor sie mit den Fahrgästen an Bord ausfallen. Zu den Investitionen in Verkehrsnetze gehört auch der Bau von Hochgeschwindigkeitszügen, die mehr Menschen von einem Ziel zum anderen befördern können und so den Verkehr und die Umweltauswirkungen durch Autofahren entlasten.

Besseres Verkehrsmanagement

Verkehrsstaus sind das Ergebnis vieler verschiedener Probleme, wie z. B. Autounfälle, starre Verkehrsnetze, schlechtes Wetter, Bevölkerungswachstum und minderwertige Infrastruktur. Während es für jedes Problem eine Lösung gibt (mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad), kann der intelligente Verkehr alle Probleme Adresse:

Fahrzeugunfälle: Vernetzte Fahrzeuge mit Sensoren können Unfälle verhindern, oft bevor der Treiber überhaupt weiß, dass etwas Schlimmes passieren wird.

Vernetzte Fahrzeuge mit Sensoren können Unfälle verhindern, oft bevor der Treiber überhaupt weiß, dass etwas Schlimmes passieren wird. Verkehrskontrolle: In der Vergangenheit wurden die Ampeln in bestimmten Zeitfenstern geschaltet, unabhängig von unvorhergesehenen Ereignissen. Die Zeitfenster, in denen sich Ampeln ändern müssen, können zwar zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich sein (z. B. um die Hauptverkehrszeit auf einer stark befahrenen Straße zu berücksichtigen), aber sie ändern sich selten je nach Verkehrsfluss. In den seltenen großen Ballungsgebieten, in denen sich die Ampelzeiten auf der Grundlage dieser Daten ändern können, geschieht dies normalerweise manuell durch menschliches Eingreifen. Die Zukunft des Verkehrsmanagements umfasst intelligente Ampeln, die mit Echtzeit-Verkehrsflussdaten verbunden sind, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz enthalten und die Ampel an Kreuzungen auf der Grundlage Tausender Variablen wechseln können.

Intelligente öffentliche Verkehrsmittel

Wie viele Arbeitssuchende haben den Job ihres Traumjobs aufgrund von Stau oder stehender Züge verpasst? Wie schnell werden ausgedruckte Fahrpläne an der Bushaltestelle jeden Tag irrelevant? In jeder Stadt sind täglich Tausende bis Millionen Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. sie sind Lebensadern für ältere Menschen, Mitarbeiter mit Kundenkontakt und Menschen mit Behinderungen. Es macht einen großen Unterschied, wenn Städte diese entscheidenden Fahrzeuge an ein intelligentes Netz anschließen können, um sicherzustellen, dass die Bürger in Echtzeit darüber informiert werden, wann Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel sie abholen und dorthin bringen, wo sie brauchen.

Unterstützung für Elektrofahrzeuge

Wer seine Städte gastfreundlich machen und Elektroauto-Treiber anziehen will, muss in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen elektrische Ladestationen installieren, an denen die Treiber eine kurze Pause einlegen und herumlaufen oder etwas essen können, während das Auto geladen wird. Das ist nicht nur ein Service für den Treiber, sondern hilft auch den Unternehmen in der Region, neue Kunden zu gewinnen. Das Wichtigste bei intelligentem Verkehr ist, dass Sie auch für die Zukunft bauen. Autonome Fahrzeuge sind zwar noch nicht bereit für die Bereitstellung, aber viele erwarten, dass sie in Zukunft Realität werden. Alle sinnvollen Pläne für einen intelligenten Verkehr beinhalten auch Pläne für die Zukunft, da die Technologie die Möglichkeit erweitert, uns ohne menschliches Eingreifen zu verschieben.