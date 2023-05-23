Was ist Smart Transportation?

Jeden Tag stoßen Menschen auf dem Weg zu ihren geplanten Zielen auf mehrere Hindernisse. Im Stau sitzen, 15 Minuten auf den Bus warten, 30 Minuten lang herumfahren, um einen Parkplatz zu finden – die moderne Welt ist voller Unannehmlichkeiten aufgrund ineffizienter Transportsysteme.
Stehengebliebene Autos und gestresste Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel warten, sind jedoch nicht nur ein individuelles Ärgernis. Eine nicht optimale Verkehrsinfrastruktur beeinträchtigt die Wirtschaft, beschleunigt die Umweltbelastung und senkt die allgemeine Lebensqualität. Wenn der Verkehr schneller und für mehr Menschen funktioniert, bleiben Stadtplaner nachts wach.
Die gute Nachricht ist, dass neue Technologien und Ansätze für Transportmanagementsysteme es uns ermöglichen, diese Unannehmlichkeiten zu beseitigen und andere nachgelagerte Transportverbesserungen zu machen. Die Lösung ist intelligenter Transport.
Der Aufstieg vernetzter Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), Elektrofahrzeuge, Geolokalisierung und mobile Technologie haben es ermöglicht, den Transport von Personen und Waren von einem Ort zum anderen zu Orchestrate, insbesondere in dicht besiedelten Stadtgebieten.
Mehrere Weltstädte, darunter London, Paris, Amsterdam und Rio De Janeiro, haben in intelligenten Verkehr als Schlüsselkomponente ihrer Smart-City-Initiativen investiert. Mittlerweile gibt es Universitäten, die Anwendungsfälle für intelligenten Transport untersuchen (z. B. New York University, NJIT und viele mehr). Die ganze Welt, so scheint es, ist darauf fokussiert, Verkehrsprobleme zu lösen und die Mobilität zu erhöhen, weil es so viele Nutzen für die Bürger und die Wirtschaft bringt.
Viele Städte behaupten , die erste „Smart City“ der Welt zu sein. Man mag darüber streiten, was genau eine gewöhnliche Stadt in eine intelligente Stadt verwandelt, aber es lässt sich nicht leugnen, dass der Aufstieg des Internets und der Mobiltechnologie ein weit verbreitetes Interesse am Bau der nächsten Generation intelligenter Städte geweckt hat.
Jedes Mal, wenn eine Stadt ihre bestehenden Strukturen verbessert, um mehr datengesteuerte oder vernetzte Technologien zu integrieren, wird sie intelligenter. Beispiele für Smart-City-Verbesserungen, die über intelligenten Verkehr hinausgehen, sind Sensoren zur Überwachung von Luftqualität und Temperaturschwankungen, IoT-Technologie in öffentlichen Gebäuden zur Einsparung von Energie und datengesteuertes Abfallmanagement Das Kronjuwel einer Smart City ist jedoch, wie intelligenter Verkehr die Funktionsweise von Städten und die Art und Weise, wie sich Menschen darin verschieben, revolutionieren kann.
Der Aufstieg der allgegenwärtigen Datenerfassung und Automatisierung, auch bekannt als intelligente Mobilität, hat dazu geführt, dass Kommunalverwaltungen den intelligenten Verkehr für sich entdeckt haben. Möglich wird dies durch die Tatsache, dass praktisch jeder Bürger und Pendler ein Smartphone besitzt, das Nachrichten und Daten senden und empfangen kann.
Darüber hinaus war es noch nie so einfach und günstiger, öffentliche WLAN-Netzwerke einzurichten, was Regierungen viele neue Möglichkeiten bietet, Initiativen für einen intelligenten Verkehr umzusetzen.
Intelligenter Verkehr umfasst in der Regel öffentlich-private Partnerschaften, die sich positiv auf verschiedene Verkehrsaspekte auswirken können, wie z. B. die Umweltverschmutzung durch Autoabgase, Staus und die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs für Bedürftige und ältere Menschen.
Schon seit einiger Zeit gibt es mehrere intelligente Verkehrslösungen – z. B. eine städtische Verkehrsabteilung, die Echtzeit-Ankunftsdaten von Bussen und Zügen bereitstellt, elektronische Mautsysteme, Fahrradverleih, dynamische Preisgestaltung für Autos, die in die Stadt fahren, und Smartcards für öffentliche Verkehrsmittel. Aber mehrere verteilte Technologien ergeben kein intelligentes Verkehrssystem. Sie erfordert eine umfassende Strategie und mehrere Hand in Hand arbeitende intelligente Technologien.
Ein intelligenter Verkehr trägt zu einer besseren Zuordnung von Ressourcen bei, sodass Städte mit weniger mehr erreichen und unnötigen Energieverbrauch und Ressourcenkosten vermeiden können.
Städte und Staaten, die dem intelligenten Verkehr Priorität einräumen, bieten allen ihren Bürgern eine integrativere und gerechtere Erfahrung.
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für intelligenten Verkehr und wie eine Stadt einen Vorteil davon hat:
Jeder Treiber hat schon einmal 30 Minuten oder länger einen Parkplatz gesucht und ist davon überzeugt, dass jeder freie Platz besetzt ist, kurz bevor er ihn erreicht. Es ist ein störendes Problem, für das es eine offensichtliche Lösung gibt: das Anbringen von Sensoren an Parkplätzen. Auf diese Weise können Treiber im Voraus einen freien Platz finden und mit ihren Smartphones und/oder dem Dashboard direkt dorthin fahren, anstatt ziellos umherzuwandern.
Viele lokale und nationale Verkehrsabteilungen übertragen jetzt Aktualisierungen des Nahverkehrsplans und Wartung in Echtzeit über zentrale Steuerungssysteme. Bürger und Pendler können auf ihren Smartphones, Tablets und Computern über Anwendungen, soziale Medien oder Browser auf diese Informationen zugreifen, aber das sollten nur die wichtigsten Aspekte sein.
Die nächste-Generation intelligenter Verkehrssysteme wird in der Lage sein, zu kommunizieren, wenn Teile in Zügen oder Bussen wahrscheinlich ausfallen, so dass die Betreiber Fahrzeuge ihrer Flotte außer Betrieb nehmen können, um sie zu reparieren, bevor sie mit den Fahrgästen an Bord ausfallen. Zu den Investitionen in Verkehrsnetze gehört auch der Bau von Hochgeschwindigkeitszügen, die mehr Menschen von einem Ziel zum anderen befördern können und so den Verkehr und die Umweltauswirkungen durch Autofahren entlasten.
Verkehrsstaus sind das Ergebnis vieler verschiedener Probleme, wie z. B. Autounfälle, starre Verkehrsnetze, schlechtes Wetter, Bevölkerungswachstum und minderwertige Infrastruktur. Während es für jedes Problem eine Lösung gibt (mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad), kann der intelligente Verkehr alle Probleme Adresse:
Wie viele Arbeitssuchende haben den Job ihres Traumjobs aufgrund von Stau oder stehender Züge verpasst? Wie schnell werden ausgedruckte Fahrpläne an der Bushaltestelle jeden Tag irrelevant? In jeder Stadt sind täglich Tausende bis Millionen Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. sie sind Lebensadern für ältere Menschen, Mitarbeiter mit Kundenkontakt und Menschen mit Behinderungen. Es macht einen großen Unterschied, wenn Städte diese entscheidenden Fahrzeuge an ein intelligentes Netz anschließen können, um sicherzustellen, dass die Bürger in Echtzeit darüber informiert werden, wann Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel sie abholen und dorthin bringen, wo sie brauchen.
Wer seine Städte gastfreundlich machen und Elektroauto-Treiber anziehen will, muss in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen elektrische Ladestationen installieren, an denen die Treiber eine kurze Pause einlegen und herumlaufen oder etwas essen können, während das Auto geladen wird. Das ist nicht nur ein Service für den Treiber, sondern hilft auch den Unternehmen in der Region, neue Kunden zu gewinnen. Das Wichtigste bei intelligentem Verkehr ist, dass Sie auch für die Zukunft bauen. Autonome Fahrzeuge sind zwar noch nicht bereit für die Bereitstellung, aber viele erwarten, dass sie in Zukunft Realität werden. Alle sinnvollen Pläne für einen intelligenten Verkehr beinhalten auch Pläne für die Zukunft, da die Technologie die Möglichkeit erweitert, uns ohne menschliches Eingreifen zu verschieben.
Virtually jede größere Stadt hat bereits einige intelligente Technologien in ihr Gesamtangebot für Bürger und Pendler integriert, aber jetzt ist es an der Zeit, eine ganzheitliche Strategie für intelligentes Verkehrswesen zu entwickeln, die den Menschen hilft, ihr Ziel schneller, sicherer und mit geringeren Umweltauswirkungen zu erreichen. Da die hybride Arbeitsbewegung es mehr Arbeitnehmern ermöglicht, in einer Stadt ihrer Wahl zu arbeiten, werden die Regierungen, die eine wirklich Smart City mit einem umfassenden intelligenten Verkehrssystem anbieten, in der Lage sein, mehr Einwohner anzuziehen, auf Kosten der Städte, die sich nicht anpassen.
Die gute Nachricht ist, dass es mittlerweile Lösungen gibt, die Regierungen dabei helfen, ein umfassenderes intelligentes Transportsystem zu schaffen, das eine komplette Suite von Lösungen für den Betrieb, die Wartung, die Überwachung, die Qualität und die Zuverlässigkeit nutzt.
