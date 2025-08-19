Was ist Full Stack Observability?

Full-Stack-Observability baut auf Observability auf, also der Fähigkeit, den internen Zustand eines Systems auf der Grundlage seiner externen Ausgaben zu verstehen, insbesondere seiner Telemetriedaten, einschließlich Metriken, Ereignissen, Logs und Traces (MELT).

Während die herkömmliche Observability einen Einblick in einzelne Systeme oder Anwendungen bietet, korreliert die Full Stack Observability die Telemetrie über alle Schichten des Technologie-Stacks, von der Infrastruktur über cloudnative Anwendungen bis hin zu den Benutzererfahrungen. Mit diesem Ansatz erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über ihre gesamte IT-Umgebung.

Da die IT-Umgebungen immer komplexer werden, ist dieser umfassende Ansatz immer wichtiger. Viele Unternehmen verwalten heute Tausende von Microservices über mehrere Clouds hinweg, sodass eine einzige Benutzertransaktion Dutzende von verschiedenen Services betreffen kann.

Wenn ein Dienst ausfällt, kann dies zu Ausfällen im gesamten System führen. Herkömmliche Überwachungstools und isolierte Überwachungslösungen übersehen diese kaskadierenden Probleme häufig, da sie nicht erkennen können, wie die Dienste zusammenwirken.

Full Stack Observability hilft bei der Beseitigung dieser Silos, indem Telemetriedaten in einer zentralen Informationsquelle für Observability-Daten zusammengeführt werden. Wenn Leistungsprobleme auftreten, können die Teams die Probleme durch den gesamten Stack verfolgen und so die mittlere Reparaturzeit (MTTR), die durchschnittliche Zeit, die für die Wiederherstellung des Dienstes nach einem Vorfall benötigt wird, erheblich reduzieren.

Mit Full Stack Observability können Unternehmen die Anwendungsleistung optimieren, Ursachen schneller identifizieren, Probleme proaktiv lösen und die Systemzuverlässigkeit verbessern.