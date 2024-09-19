Was ist ein Datenleck?

Datenlecks haben die üblichen Ursachen. Unzureichend gesicherter Cloud-Speicher und falsch konfigurierte Firewalls sind häufig die Ursachen, aber es gibt auch andere Fälle:



Menschliches Versagen

Missmanagement sensibler Daten, wie z. B. das Versenden von E-Mails an die falschen Empfänger oder das Teilen vertraulicher Informationen ohne ordnungsgemäße Genehmigung, kann leicht zu Datenlecks führen.

Social Engineering und Phishing

Hacker nutzen das menschliche Element aus, indem sie Mitarbeiter dazu verleiten, personenbezogene Daten wie SSNs oder Zugangsdaten preiszugeben, was weitere und möglicherweise größere Angriffe ermöglicht.

Bedrohungen von innen

Verärgerte Mitarbeiter oder Auftragnehmer mit Zugang zu sensiblen Informationen könnten absichtlich Daten preisgeben.

Technische Schwachstellen

Ungepatchte Software, schwache Authentifizierungsprotokolle und veraltete Systeme bieten böswilligen Akteuren die Möglichkeit, Sicherheitslücken auszunutzen. Fehlkonfigurierte APIs stellen einen wachsenden Risikovektor dar, insbesondere mit dem Aufkommen von Cloud- und Microservice-Architekturen, und können vertrauliche Daten unbeabsichtigt offenlegen.

Daten während der Übertragung

Sensible Daten, die per E-Mail, Messaging oder Programmierschnittstellenaufrufen (API) übertragen werden, können abgefangen werden. Ohne angemessene Datenschutzmaßnahmen, wie z. B. Verschlüsselung, können diese Informationen unbefugtem Zugriff ausgesetzt sein. Verschlüsselungsstandards und Netzwerksegmentierung sind nützliche Tools zum Schutz von Daten während der Übertragung.

Daten im Ruhezustand

In Datenbanken, Servern oder Cloud-Speichern gespeicherte Informationen können aufgrund fehlerhafter Sicherheitseinstellungen oder falscher Berechtigungen preisgegeben werden. So kann beispielsweise der offene Zugang zu vertraulichen Informationen wie Quellcode, SSNs oder Geschäftsgeheimnissen ein Sicherheitsrisiko darstellen. Sichere Zugriffskontrollen, Least-Privilege-Modelle und kontinuierliche Überwachung geben Unternehmen ein tieferes Verständnis dafür, wo Sicherheitslücken bestehen können.

Daten im Einsatz

Daten, die über Systeme oder Endgeräte verarbeitet werden, können durchsickern, wenn Endpunkt-Schwachstellen bestehen, wie z. B. unverschlüsselte Laptops oder Daten, die auf Datenspeicher wie USB-Sticks gespeichert sind. Diese Art von Gefährdung kann auch auftreten, wenn Mitarbeiter die Sicherheitsrichtlinien nicht befolgen.