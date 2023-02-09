Welche Geschäftsziele und gewünschten Ergebnisse verfolgt Ihr Unternehmen? Sie sollten sowohl langfristige strategische Ziele als auch kurzfristige taktische Ziele in Betracht ziehen und daran denken, dass Ziele durch externe Faktoren wie Vorschriften und Compliance beeinflusst werden können.

Eine Datenstrategie identifiziert, priorisiert und harmonisiert Geschäftsziele innerhalb Ihres Unternehmens und seiner verschiedenen Geschäftsbereiche. Über mehrere Geschäftsziele hinweg identifiziert eine Strategie Datenbedarf, Messgrößen und KPIs, Stakeholder sowie erforderliche Datenverwaltung, Technologiefähigkeiten und -prioritäten.

Es ist wichtig, Ihre Datenstrategie regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, wenn sich Ihr Geschäft und Ihre Prioritäten ändern. Wenn Sie noch keine Datenstrategie haben, sollten Sie eine entwickeln – das dauert nicht lange, aber Sie brauchen die richtigen Stakeholder, die dazu beitragen.

Sobald Sie ein klares Verständnis der Geschäftsziele und Datenbedürfnisse haben, legen Sie Ziele und Prioritäten für die Data Governance fest. Ein effektives Data-Governance-Programm kann zum Beispiel:

Die Datenqualität verbessern, was zu einer genaueren und zuverlässigeren Entscheidungsfindung führen kann;

Die Datensicherheit erhöhen, um sensible Informationen zu schützen;

Die Einhaltung und Berichterstattung gemäß den Branchenvorschriften ermöglichen;

Das allgemeine Vertrauen und die Zuverlässigkeit Ihrer Daten-Assets verbessern;

Daten zugänglicher und nutzbarer machen, um die Effizienz und Produktivität zu steigern.

Die klare Definition Ihrer Ziele und Vorgaben bestimmt die Priorisierung und Entwicklung Ihres Data-Governance-Programms und steigert letztlich den Umsatz, die Kosteneinsparungen und die Kundenzufriedenheit.