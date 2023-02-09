Data Governance ist ein entscheidender Aspekt beim Management der Daten-Assets eines Unternehmens. Das Hauptziel eines Data Governance-Programms ist es, priorisierte Geschäftsziele zu erfüllen und den Wert Ihrer Daten im Unternehmen freizuschalten.
Erkennen Sie, dass ein Data-Governance-Programm nicht allein existieren kann – es muss Geschäftsprobleme lösen und Ergebnisse liefern. Beginnen Sie mit der Identifizierung der Geschäftsziele, der gewünschten Ergebnisse, der wichtigsten Stakeholder und der Daten, die zur Erreichung dieser Ziele benötigt werden. Technologie und Datenarchitektur spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von Data Governance und der Erreichung dieser Ziele.
Wenn das Ziel beispielsweise darin besteht, die Kundenbindung zu verbessern, sollte sich das Data-Governance-Programm darauf konzentrieren, wo Kundendaten im gesamten Unternehmen produziert und genutzt werden, und sicherzustellen, dass die Kundendaten des Unternehmens korrekt, vollständig, geschützt und für diejenigen zugänglich sind, die sie benötigen Entscheidungen zur Verbesserung der Kundenbindung zu treffen.
Es ist wichtig, Richtlinien, Rollen und Datenmanagementprozesse zu koordinieren und zu standardisieren, um sie mit den Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten effektiv genutzt werden und dass alle Stakeholder auf das gleiche Ziel hinarbeiten.
Der Start eines Data-Governance-Programms mag wie eine beängstigende Aufgabe erscheinen, aber wenn Sie klein anfangen und sich auf die Erzielung von vorrangigen Geschäftsergebnissen konzentrieren, kann Data-Governance zu einer natürlichen Erweiterung Ihres Tagesgeschäfts werden.
Der Aufbau eines Data-Governance-Programms ist ein iterativer und inkrementeller Prozess.
Welche Geschäftsziele und gewünschten Ergebnisse verfolgt Ihr Unternehmen? Sie sollten sowohl langfristige strategische Ziele als auch kurzfristige taktische Ziele in Betracht ziehen und daran denken, dass Ziele durch externe Faktoren wie Vorschriften und Compliance beeinflusst werden können.
Eine Datenstrategie identifiziert, priorisiert und harmonisiert Geschäftsziele innerhalb Ihres Unternehmens und seiner verschiedenen Geschäftsbereiche. Über mehrere Geschäftsziele hinweg identifiziert eine Strategie Datenbedarf, Messgrößen und KPIs, Stakeholder sowie erforderliche Datenverwaltung, Technologiefähigkeiten und -prioritäten.
Es ist wichtig, Ihre Datenstrategie regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, wenn sich Ihr Geschäft und Ihre Prioritäten ändern. Wenn Sie noch keine Datenstrategie haben, sollten Sie eine entwickeln – das dauert nicht lange, aber Sie brauchen die richtigen Stakeholder, die dazu beitragen.
Sobald Sie ein klares Verständnis der Geschäftsziele und Datenbedürfnisse haben, legen Sie Ziele und Prioritäten für die Data Governance fest. Ein effektives Data-Governance-Programm kann zum Beispiel:
Die klare Definition Ihrer Ziele und Vorgaben bestimmt die Priorisierung und Entwicklung Ihres Data-Governance-Programms und steigert letztlich den Umsatz, die Kosteneinsparungen und die Kundenzufriedenheit.
Ein Executive Sponsor ist entscheidend – eine Person, die die Bedeutung und Ziele von Data Governance versteht, den geschäftlichen Wert der Data Governance erkennt und die Investitionen unterstützt, die erforderlich sind, um diese Ergebnisse zu erreichen.
Nachdem die wichtigsten Sponsoren zugesagt haben, sollte das Team zusammengestellt werden, um die überzeugende Geschichte zu verstehen, zu definieren, was erreicht werden muss, wie man das Bewusstsein dafür schärfen kann und wie man das Finanzierungsmodell aufbaut, das zur Unterstützung der Umsetzung des Daten-Governance-Programms verwendet werden soll.
Das Folgende ist ein Beispiel für typische Stakeholder-Ebenen, die an einem Data-Governance-Programm teilnehmen können:
Durch die effektive Einbindung wichtiger Stakeholder, die Identifizierung und Bereitstellung eines klaren Geschäftswerts kann die Implementierung eines Data-Governance-Programms zu einem strategischen Vorteil für Ihr Unternehmen werden.
Nachdem Ihre Geschäftsziele verstanden sind und Ihre Daten-Governance-Sponsoren und Stakeholder vorhanden sind, ist es wichtig, diese Ziele mit Ihren bestehenden Fähigkeiten im Bereich Personal, Prozesse und Technologie abzugleichen, um diese Ziele zu erreichen.
Datenverwaltung-Frameworks wie das DCAM und CDMC des EDM Council bieten eine strukturierte Möglichkeit, Ihre Datenreife anhand von Branchenbenchmarks mit einer gemeinsamen Sprache und einem Satz von Datenverwaltung Best Practices zu bewerten.
Schauen Sie sich an, wie Daten in Ihrem Unternehmen aktuell verwaltet und gesteuert werden. Was sind die Stärken und Schwächen Ihres aktuellen Ansatzes? Was ist erforderlich, um wichtige Geschäftsziele zu erreichen?
Denken Sie daran: Sie müssen (und sollten) nicht alles auf einmal erledigen. Identifizieren Sie Verbesserungspotenziale im Kontext der Geschäftsziele, um Ihre Bemühungen zu priorisieren und sich auf die wichtigsten Bereiche zu konzentrieren, damit Sie dem Unternehmen auf sinnvolle Weise Ergebnisse liefern können. Ein effektives und effizientes Data Governance-Programm unterstützt das Wachstum und den Wettbewerbsvorteil Ihres Unternehmens.
Datenrichtlinien sind eine Reihe dokumentierter Leitlinien, die festlegen, wie die Assets eines Unternehmens einheitlich verwaltet, geschützt und genutzt werden. Datenrichtlinien orientieren sich an der Datenstrategie Ihres Unternehmens, sind auf Geschäftsziele und gewünschte Ergebnisse ausgerichtet und können von internen und externen regulatorischen Faktoren beeinflusst werden. Datenrichtlinien können Themen wie Datenerfassung, Speicher und -nutzung, Datenqualität und -sicherheit umfassen:
Datenrichtlinien stellen sicher, dass Ihre Daten so verwendet werden, dass sie die Gesamtziele Ihres Unternehmens unterstützen und den relevanten Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Dies kann zu einer verbesserten Datenqualität, besseren Entscheidungsfindung und einem gesteigerten Vertrauen in die Assets der Organisation führen, was letztendlich zu einer erfolgreicheren und nachhaltigeren Organisation beiträgt.
Definieren Sie klare Rollen und Verantwortlichkeiten der an der Datenverwaltung Beteiligten, einschließlich derjenigen, die für das Sammeln, Speichern und Verwenden von Daten verantwortlich sind. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder seine Rolle versteht und effektiv zu den Bemühungen um Data Governance beitragen kann.
Die Struktur der Datenverwaltung kann je nach Unternehmen variieren. In einem großen Unternehmen kann Data Governance von einem dedizierten Team überwacht werden (wie in der obigen Tabelle), während in einem kleinen Unternehmen Data Governance Teil bestehender Rollen und Verantwortlichkeiten sein kann. Ein hybrider Ansatz könnte auch für einige Unternehmen geeignet sein. Es ist wichtig, die Unternehmenskultur zu berücksichtigen und ein Data Governance Framework zu entwickeln, das datengesteuerte Praktiken fördert. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, klein anzufangen, zu lernen und sich anzupassen, während man sich auf die Erzielung und Messung von Geschäftsergebnissen konzentriert.
Mit einem klaren Verständnis der Rollen und Verantwortlichkeiten der Data-Governance-Teilnehmer können Sie sicherstellen, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Data-Governance-Prozesse gewährleisten eine effektive Entscheidungsfindung und ermöglichen einheitliche Datenverwaltung durch die Koordination von Teams innerhalb (und außerhalb) des Unternehmens. Darüber hinaus können Data-Governance-Prozesse auch die Einhaltung regulatorischer Standards gewährleisten und sensible Daten schützen.
Datenprozesse bieten formale Kanäle für Steuerung, Eskalation und Problemlösung. Data-Governance-Prozesse sollten einfach sein, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen, ohne Sie unnötig zu belasten oder Innovationen zu behindern.
Prozesse können durch Tools, Workflow und Technologie automatisiert werden.
Es ist wichtig, diese Prozesse frühzeitig festzulegen, um Probleme oder Unklarheiten zu vermeiden, die später bei der Implementierung der Datenverwaltung auftreten können.
Sobald Sie die Komponenten Ihres Data-Governance-Programms definiert haben, ist es Zeit, sie in die Praxis umzusetzen. Dazu könnte die Einführung neuer Technologien oder Prozesse oder die Änderung bestehender Prozesse gehören.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Data-Governance-Programme nur dann erfolgreich sein können, wenn sie einen Mehrwert für das Unternehmen nachweisen. Sie müssen also die Umsetzung der priorisierten Geschäftsergebnisse messen und darüber berichten. Durch die regelmäßige Überwachung und Reviews Ihrer Strategie stellen Sie sicher, dass diese Ihre Ziele und Geschäftsvorgaben erfüllt.
Überprüfen Sie Ihre Ziele und Vorgaben fortlaufend und passen Sie diese gegebenenfalls an. Dadurch kann sich Ihr Data-Governance-Programm weiterentwickeln und an die sich ändernden Bedürfnisse des Unternehmens und der Branche anpassen. Ein Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung sorgt dafür, dass Ihr Data-Governance-Programm relevant bleibt und dem Unternehmen einen maximalen Nutzen bringt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie durch einen schrittweisen, strukturierten Ansatz und die Einbindung wichtiger Interessengruppen ein Daten-Governance-Programm aufbauen können, das auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt ist und die Erzielung beschleunigter Geschäftsergebnisse unterstützt.
Die Implementierung eines Data-Governance-Programms kann einzigartige Herausforderungen mit sich bringen, wie z. B. begrenzte Ressourcen, Widerstand gegen Veränderungen und mangelndes Verständnis für den Wert von Data-Governance. Diese Herausforderungen können überwunden werden, indem der Wert und die Nutzen des Programms an alle Stakeholder kommuniziert werden, Schulungen und Unterstützung für die für die Umsetzung Verantwortlichen bereitgestellt und wichtige Entscheidungsträger in den Planungsprozess einbezogen werden.
Durch die Implementierung eines Data-Governance-Programms, das wichtige Geschäftsergebnisse liefert, können Sie den Erfolg Ihres Programms sicherstellen und messbaren Geschäftswert aus den Assets Ihres Unternehmens erzielen, während Sie Ihre Daten effektiv verwalten, die Datenqualität verbessern und die Integrität der Daten während ihres gesamten Lebenszyklus aufrechterhalten.
