Was sind Objectives and Key Ergebnisse (OKRs)?

Unternehmen verwenden OKRs als Framework für das Zielmanagement, um umfassende Strategien in spezifische, messbare Ziele umzuwandeln, die Fortschritt und Verantwortlichkeit fördern. Das OKR-Framework besteht aus zwei Kernkomponenten, die zusammenarbeiten, um den Erfolg voranzutreiben.

Objectives sind qualitative, ambitionierte Ziele, die definieren, was ein Unternehmen erreichen möchte. Key Results (KRs) sind spezifische, messbare Schlüsselergebnisse, die den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele verfolgen. Wenn OKRs effektiv implementiert werden, schaffen sie eine Übereinstimmung zwischen der täglichen Arbeit und der Strategie des Unternehmens und fördern gleichzeitig Transparenz und Verantwortlichkeit.

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Strategien umzusetzen und Teams aufeinander abzustimmen. Gut formulierte Strategien können in der Umsetzung scheitern und eine klare Zielsetzung und Kommunikation sind nicht immer einfach. Wenn Teams keine klare Richtung haben und ihre tägliche Arbeit nicht mit strategischen Zielen verknüpfen können, leiden sowohl die Umsetzung als auch das Engagement.

Unternehmen benötigen ein Framework, das übergeordnete Strategien in klare, umsetzbare Ziele umsetzt und gleichzeitig Teams in die Lage versetzt, zu entscheiden, wie sie diese Ziele am besten erreichen können. Viele erfolgreiche Unternehmen verwenden hierfür OKRs. Durch die Verknüpfung von hochrangigen Zielen mit messbaren Ergebnissen helfen OKRs Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, den Fortschritt transparent zu verfolgen und über den Normalbetrieb hinauszugehen, um ehrgeizige Ziele zu erreichen. Unabhängig davon, ob es auf Unternehmens-, Team- oder individueller Ebene eingesetzt wird, schafft dieses Framework die nötige Klarheit und Ausrichtung, um Strategien in die Tat umzusetzen.