OKRs für flexible Transformation

„Was gemessen wird, wird erledigt“ ist ein in der Wirtschaft oft gehörter Ausdruck, und dieses Konzept zeigt, warum OKRs den flexiblen Ansatz ermöglichen.

Um eine größere Geschäftsflexibilität zu erreichen, benötigt ein Unternehmen klare Ziele, auf die es hinarbeiten kann, und einen klaren Plan zu deren Erreichung. OKRs bieten einen Framework zur Abstimmung von Teams, Ressourcen und Prioritäten und ermöglichen es einem Unternehmen, die Herausforderungen der flexiblen und digitalen Transformation zu meistern.

OKRs werden häufig für ihre Fähigkeit verwendet, den Fokus und die Verantwortlichkeit für wichtige Prioritäten zu fördern. Die OKR-Methode wurde erstmals in den 1970er Jahren bei Intel von Andy Grove eingeführt und von John Doerr, einem Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, in seinem Buch Measure What Matters1 populär gemacht.