Was ist Wertrealisierung?

Damit Unternehmen ihre Geschäftsziele erreichen können, ist es von entscheidender Bedeutung, den Wert der Unternehmensstrategie und der Technologieziele klar zu definieren und zu kommunizieren. Ein VRO validiert und stellt die kontinuierliche Ausrichtung an der Geschäftsstrategie durch Überwachung, Anpassung und Kalibrierung der definierten Ziele sicher. Die Bereitstellung eines ganzheitlichen Frameworks und von Schlüsselmetriken zur Quantifizierung von Ergebnissen in Verbindung mit strategischen Zielen ermöglicht eine größere Transparenz, Verantwortlichkeit und Engagement.

Bei einer Cloud-Transformation spiegeln die typischen KPIs eine verbesserte Markteinführungszeit, eine verbesserte Customer Experience, eine verbesserte Produktivität der IT-Entwickler und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit sowie geringere IT-Arbeitskosten wider. Diese bieten eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für den Konsum von Stakeholdern und steigern die Wertschöpfung im gesamten Unternehmen. Die Darstellung visualisierter Ergebnisse über ein Dashboard im gesamten Unternehmen ist der Schlüssel zu Transparenz und der Fähigkeit, Ziele kontinuierlich anzupassen. Die Kunst, diese Dashboards zu erstellen, erfordert die richtige Matrix aus gut konzipierten Geschäftsergebnissen, die den wichtigsten zielgerichteten Metriken im gesamten Unternehmen zugeordnet sind.

Die Verbindung von Teilen der Wertrealisierung mit Prozess- und Mitarbeiterverantwortung – unterstützt durch Technologie/Tools – ist die Aufgabe der Governance. Governance ist kein Project Management Office (PMO) – es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Effektive Governance bedeutet, dass eine Entscheidungsfindung von unten nach oben erfolgt. Es ist wichtig, Teams in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, und Führungskräfte zu finden, die proaktiv Blocker für Teams beseitigen. Führungskräfte in der mittleren Ebene beschleunigen den Wandel, indem sie zu einem menschenzentrierten, emotional intelligenten und authentischen Arbeitsplatz wechseln.

Ein flexibler Governance-Mechanismus zur Verfolgung von OKRs und KPIs, gepaart mit einer kontinuierlichen Ausrichtung an die Führung, ermöglicht schnelle Pivots und Interventionen, um die Ziele zu erreichen. Dieser Ansatz lässt den Teams ausreichend Spielraum, beseitigt Ablenkungen und verdeutlicht, wie viel Zeitaufwand erforderlich ist, um die Ziele entsprechend zu priorisieren. Ein stabiler Betrieb ist die Grundlage, aber Vorfälle, Ausfälle und Verzögerungen schränken die Einsparungen ein.