Was ist Wertrealisierung?

Eine erfolgreiche Unternehmenstransformation beruht auf einer gut fundierten Geschäftsstrategie – inspiriert von Führungskräften, die sich kontinuierlich für eine klare und transparente Vision einsetzen. Die Strategie muss eine Strategie sein, an die ein Unternehmen (Top-Down und übergreifend) glaubt, an die Umsetzung vertraut ist und die sich hinter die Strategie stellt. Die Wertrealisierung ist entscheidend, um die Merkmale des strategischen Wandels zu verstehen und zu antizipieren, wie sich dieser Wandel auf Ihre operativen und transformativen Ziele auswirkt. Dadurch können Sie eine Umsetzungsstrategie entwickeln.
Einfach ausgedrückt ist Wertrealisierung die Fähigkeit, den direkten Einfluss von Projekten und Personen auf die Geschäftsziele auf Führungsebene zu messen. Durch die Verfolgung des Wertes, den ein Unternehmen oder Stakeholder aus einer Unternehmensinitiative erhält, erhalten sie eine konkrete Möglichkeit, die tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen einer Initiative auf Kunden, den Betrieb und letztendlich die Aktionäre nachzuvollziehen. Die Ausrichtung an den Geschäftsergebnissen beschleunigt den Weg in die Hybrid Cloud eines Unternehmens, indem sie einen risikoangepassten ROI für eine Portfolio Transformation mit Erkenntnis und Belegen belegt.
Echter Wandel erfordert spezifisches Führungsverhalten, Coaching und Early Adopters, um einen langfristigen Wandel zu gewährleisten. Teams und Unternehmen müssen flexibel und zu Veränderungen bereit sein, um so effektiv wie möglich zu werden. Bei der Untersuchung aller Kernprozesse und -funktionen müssen klare Metriken festgelegt werden, um ein Rückfallen auf alte Arbeitsweisen zu verhindern. Dazu gehören ein Verständnis für die aktuellen Ziele, die Festlegung einer soliden Ausgangsbasis und die Definition klarer Werte und Leitprinzipien. Die Wertrealisierung ermöglicht einen quantifizierbaren Wert und liefert einen Nachweis für den Fortschritt entlang Ihrer Transformation.
Der Weg zur Wertrealisierung erfordert einen „Nordstern“, und der Objectives and Key Ergebnisse (OKR)-Ansatz ist ein bewährter Weg, um diesen zu finden. Der OKR-Ansatz bietet eine Zielsetzungsmethode, die dazu beiträgt, die Leistung zu verbessern und Veränderungen im gesamten Unternehmen voranzutreiben. Diese Ziele sind auf die Unternehmensstrategie abgestimmt und den wichtigsten Ergebnissen zugeordnet, die als Ergebnis der Strategie erwartet werden. Die wichtigsten Ergebnisse werden durch eine Reihe von wesentlichen Leistungsindikatoren (KPIs) oder greifbare Ergebnisse verschiedener Initiativen formuliert. Die KPIs werden dann zu den Ergebnissen zusammengeführt und bieten direkte Sichtbarkeit der geschäftlichen Ziele.
Wir haben festgestellt, dass die Ausrichtung von KPIs oder Metriken an den Unternehmenszielen zu erheblichen Verbesserungen führt, einschließlich einer um 40 % geringeren Gesamtbetriebskosten und einer um 25 % verkürzten Zeit bis zur Markteinführung. Ein Unternehmen kann einen verteilten, flexiblen Rollout der Wertschöpfung mit einem standardisierten Ansatz ermöglichen, der aus einem Cloud Kompetenzzentren (CCoE) hervorgeht. Mit zunehmender Agilität verlagert sich der Schwerpunkt des CCoE oft auf die Standardisierung Ihres Ansatzes, die Messung des Wertes und die Beschleunigung des Wandels. Die Einrichtung eines Value Realization Office (VRO) wird dazu beitragen, Best Practices für die Führung zu definieren.
Zunächst konzentriert sich das VRO auf die Bewertung aktueller paralleler flexibler Praktiken und die Feststellung, wie diese Praktiken logisch im gesamten Unternehmen standardisiert werden können. Mit einem standardisierten Design für die Skalierung leitet das VRO die Ausrichtung der Teams an das Unternehmensdesign und steuert die Skalierung auf neue Teams. Mithilfe von Erkenntnissen aus den Daten, die von ausgereiften agilen Teams und Pilotbereichen gesammelt wurden, verfeinert das VRO das Skalierungsmodell, während das Design eingeführt wird.
Wir haben festgestellt, dass Kunden, die Value Realisation Offices einsetzen, von den Folgendem profitieren:
Damit Unternehmen ihre Geschäftsziele erreichen können, ist es von entscheidender Bedeutung, den Wert der Unternehmensstrategie und der Technologieziele klar zu definieren und zu kommunizieren. Ein VRO validiert und stellt die kontinuierliche Ausrichtung an der Geschäftsstrategie durch Überwachung, Anpassung und Kalibrierung der definierten Ziele sicher. Die Bereitstellung eines ganzheitlichen Frameworks und von Schlüsselmetriken zur Quantifizierung von Ergebnissen in Verbindung mit strategischen Zielen ermöglicht eine größere Transparenz, Verantwortlichkeit und Engagement.
Bei einer Cloud-Transformation spiegeln die typischen KPIs eine verbesserte Markteinführungszeit, eine verbesserte Customer Experience, eine verbesserte Produktivität der IT-Entwickler und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit sowie geringere IT-Arbeitskosten wider. Diese bieten eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für den Konsum von Stakeholdern und steigern die Wertschöpfung im gesamten Unternehmen. Die Darstellung visualisierter Ergebnisse über ein Dashboard im gesamten Unternehmen ist der Schlüssel zu Transparenz und der Fähigkeit, Ziele kontinuierlich anzupassen. Die Kunst, diese Dashboards zu erstellen, erfordert die richtige Matrix aus gut konzipierten Geschäftsergebnissen, die den wichtigsten zielgerichteten Metriken im gesamten Unternehmen zugeordnet sind.
Die Verbindung von Teilen der Wertrealisierung mit Prozess- und Mitarbeiterverantwortung – unterstützt durch Technologie/Tools – ist die Aufgabe der Governance. Governance ist kein Project Management Office (PMO) – es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Effektive Governance bedeutet, dass eine Entscheidungsfindung von unten nach oben erfolgt. Es ist wichtig, Teams in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, und Führungskräfte zu finden, die proaktiv Blocker für Teams beseitigen. Führungskräfte in der mittleren Ebene beschleunigen den Wandel, indem sie zu einem menschenzentrierten, emotional intelligenten und authentischen Arbeitsplatz wechseln.
Ein flexibler Governance-Mechanismus zur Verfolgung von OKRs und KPIs, gepaart mit einer kontinuierlichen Ausrichtung an die Führung, ermöglicht schnelle Pivots und Interventionen, um die Ziele zu erreichen. Dieser Ansatz lässt den Teams ausreichend Spielraum, beseitigt Ablenkungen und verdeutlicht, wie viel Zeitaufwand erforderlich ist, um die Ziele entsprechend zu priorisieren. Ein stabiler Betrieb ist die Grundlage, aber Vorfälle, Ausfälle und Verzögerungen schränken die Einsparungen ein.
Die Wertrealisierung erfordert eine neue Denkweise bei der Messung und Förderung von Geschäftszielen in allen Unternehmen. Um erfolgreich zu sein, muss die Wertrealisierungslösung funktionsübergreifend und kollaborativ sein, Barrieren abbauen und eine Vielzahl von Stakeholdern einbeziehen. Von Programmierern auf Squad-Ebene bis hin zu Top-Führungskräften erfordert die Wertrealisierung sowohl praktisches Handeln als auch strategische Führung.
Ein Value Realization Office bietet die Möglichkeit, die Ausrichtung von Teams zu steuern. Es wird Teil der Unternehmens-DNA werden, wobei jede Entscheidung und Handlung von der folgenden Frage geprägt ist: „Ist unser Unternehmen in der Lage, diese Maßnahme oder Initiative mit den allgemeinen strategischen Zielen des Unternehmens zu verknüpfen?“
IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice nutzt bewährte Strategien mit branchenführenden Assets und Beschleunigern, um eine nahtlose und kontinuierliche Abstimmung der Cloud-Einführung zu ermöglichen. Weitere Informationen zum IBM Value Realization Offering finden Sie unter IBM Hybrid Cloud Advisory Strategy.
