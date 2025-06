Leitfaden zur Implementierung von OKRs: Ein Schritt-für-Schritt-Plan für den Erfolg

Objectives and Key Results (OKRs) sind ein Management-Tool, das zum Setzen von Zielen und zur Verfolgung der Ergebnisse innerhalb eines Unternehmens verwendet wird. OKRs sind aufgrund ihrer Fähigkeit, Fokus und Verantwortlichkeit zu fördern, Teams auf wichtige Prioritäten auszurichten und eine flexible Umsetzung zu fördern, immer beliebter geworden. In diesem Artikel erfahren Sie mehr zu den Vorteilen der Implementierung von OKRs, wie man OKRs plant, implementiert, verfolgt und misst sowie zu Best Practices für eine erfolgreiche Implementierung.