Was ist LLM-Ausrichtung?

LLMs können äußerst nützlich sein, aber ihre Anwendung birgt auch ethische und gesellschaftliche Risiken. Diese Risiken werden nicht durch schlechtes Design oder Entwicklerfehler verursacht: Sie sind eine grundlegende Folge sowohl der menschlichen Natur als auch der Art und Weise, wie wir LLMs trainieren.

LLMs erwerben ihr Kernwissen und ihre sprachlichen Fähigkeiten durch selbstüberwachtes Vortraining anhand einer riesigen Menge unbeschrifteter Textproben. Nachdem ein LLM die Muster, die in den Milliarden und Abermilliarden von Sätzen in seinen Trainingsdaten gefunden wurden, „gelernt“ hat, kann es grammatikalisch kohärenten Text generieren, der diesen Mustern folgt.

Aber dabei könnten diese Modellausgaben auch alle schädlichen Inhalte reproduzieren, die in diesem Trainingsdatensatz enthalten sind. Wenn die Trainingsdaten Verzerrungen, Ungenauigkeiten, schädliche Inhalte oder diskriminierende Ansichten enthalten, so wird auch der von LLM generierte Text solche Verzerrungen aufweisen. Wenn Trainingsdaten, die durch wahlloses Scrapen des Internets gesammelt werden, private oder sensible Informationen enthalten, könnte das LLM diese Informationen offenlegen. Im Allgemeinen kann die probabilistische Natur der Art und Weise, wie LLMs ihre Ausgaben generieren, zu schädlichen KI-Halluzinationen führen.

Weitere Risiken ergeben sich aus dem Missbrauchspotenzial von LLMs: Wenn die Trainingsdaten Informationen über die Herstellung von Waffen oder gefährlichen Chemikalien enthalten, könnte das LLM einer Person dabei helfen, anderen Schaden zuzufügen. Ohne entsprechende Schutzmechanismen kann ein LLM dazu missbraucht werden, gefährliche (aber überzeugende) Fehlinformationen zu erzeugen. In den extremsten hypothetischen Szenarien könnte ein fehlgeleitetes KI-Modell theoretisch einen Atomkrieg provozieren.

Ausrichtungsprobleme können auf unerwartete Weise auftreten. Ein berühmtes KI-Gedankenexperiment ist das „Paperclip Maximizer“-Szenario des Philosophen Nick Bostrom. Bostrom beschrieb eine künstliche Superintelligenz, die mit der Herstellung von Büroklammern beauftragt ist und feststellt, dass der beste Weg, ihr Ziel zu erreichen, darin besteht, „zuerst die gesamte Erde umzuwandeln und dann immer größere Teile des Weltraums in Produktionsstätten für Büroklammern zu verwandeln“.2

Die LLM-Ausrichtung als Disziplin entstand als Versuch, diese Risiken so weit zu minimieren, dass LLMs praktisch für den Einsatz in der Praxis und sicher genug für kontinuierliche Weiterentwicklung sind. Je stärker LLMs in unseren Alltag integriert werden, desto wichtiger ist es, potenzielle Diskrepanzen mit menschlichen Interessen zu verstehen und zu berücksichtigen.