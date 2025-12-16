Was ist KI-Scraping?

KI ermöglicht es ausgefeilten Modellen, Websites intelligenter zu scrapen, sich mit adaptiven Workflows an sich verändernde digitale Umgebungen anzupassen und sogar auf eine ethischere Weise zu arbeiten, wodurch die Fallstricke einfacherer Webscraping-Tools vermieden werden.

KI-Scraping macht den Prozess auch einfacher und kostengünstiger. Jetzt können E-Commerce-Startups es nutzen, um Marktforschung und Social-Media-Analysen durchzuführen. Akademische Forscher können Nachrichtenartikel, Amazon-Produktanzeigen oder Stellenanzeigen auf LinkedIn analysieren. SEO-Spezialisten können Keyword-Rankings, Backlinks und Konkurrenzwebsites überwachen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Und KI-Unternehmen können extrahierte Daten nutzen, um ihre Modelle zu trainieren.

No-code-Schnittstellen wie browse.KI vereinfachen die Erstellung von Scrapern mit Vorlagen, Drag-and-Drop-Aktionen und automatisierten Auslösern. Diese KI-Tools können sogar Screenshots von jeder Seite zu Prüfungszwecken erstellen.

Web Scraping ist zwar nicht per se illegal oder unethisch, kann aber problematisch sein, wenn es auf unethische Weise durchgeführt wird. Legitime Anwendungsfälle umfassen Datenanalyse, Forschung und Wettbewerbspreisüberwachung. Zu den Scraping-Aufgaben, die allgemein als unethisch angesehen werden, gehören das Auslesen privater Daten, das Überladen von Servern oder das Plagiieren von Inhalten. Es liegt in der Verantwortung des Praktikers, Daten ethisch und im Einklang mit den relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen zur Datenerhebung zu sammeln.